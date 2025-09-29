Perú

Eduardo Arana reprende a la PNP por agresiones a la prensa en protestas de la ‘Generación Z’: “Hay que castigarlo”

El premier Eduardo Arana criticó el accionar policial contra periodistas durante protestas en Lima y advirtió posibles sanciones. La ANP y la AFPP denunciaron agresiones y exigieron identificación de los responsables

Por Luis Paucar

Fuente: Epicentro TV

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, reprendió este lunes a la Policía Nacional (PNP) por la represión ejercida contra periodistas durante las protestas de la denominada ‘Generación Z’ en Lima y advirtió que podrían aplicarse sanciones a los agentes responsables.

Durante una rueda de prensa tras su salida del Congreso, el premier subrayó la necesidad de establecer mecanismos claros de coordinación para la cobertura de manifestaciones.

Les expreso mis disculpas si hubiera un exceso a algún periodista. Yo no tengo conocimiento oficial, yo he pedido información oficial”, declaró al insistir en la importancia de que los medios y los ministerios trabajen de forma articulada, “como se hacía antes”.

“Cuando hay trabajos de este tipo, cuando hay operativos, se trabaja de manera coordinada con la prensa para evitar algún tipo de este tipo de acción”, añadió.

El premier pidió mejorar la
El premier pidió mejorar la coordinación entre medios y autoridades para garantizar la cobertura segura de manifestaciones

La reacción del Ejecutivo se produjo tras la denuncia pública de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú (AFPP), que cuestionó “el uso desproporcionado de la fuerza por efectivos” policiales.

Reportes

El gremio reportó el caso del fotoperiodista John Reyes, agredido por al menos diez agentes pese a haberse identificado como parte de la prensa. Fue golpeado en brazos y piernas, y conducido a la fuerza por varias cuadras.

La AFPP exigió la destitución inmediata de los policías involucrados, la identificación y sanción de los responsables, así como una reparación pública.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) registró ocho agresiones a comunicadores durante las movilizaciones del 27 y 28 de septiembre en Lima. Según el gremio, seis fueron perpetradas por policías y dos por civiles. “El mayor número de ataques fue perpetrado por integrantes de la Policía Nacional del Perú, con seis casos atribuidos a sus agentes”, precisó.

Arana también advirtió que “una marcha que no respete la propiedad privada” no será aceptada por el Ejecutivo y señaló que “hay algunos que se están excediendo o están utilizando a estas personas para fines de violencia”.

Las protestas dejaron 24 heridos
Las protestas dejaron 24 heridos y reflejan un rechazo generalizado al Gobierno, al Congreso, al sistema de pensiones, a la corrupción y a la violencia

“Si hay un exceso por parte de algunos violentistas, hay que perseguirlos. Si hay un exceso por parte de algunos policías, pues también hay que castigarlo. No nos va a temblar la mano, ni para los violentistas ni aquellos que excedan en sus funciones”, abundó en respuesta a otra periodista.

Las protestas, lideradas por jóvenes y trabajadores de la denominada ‘Generación Z’, han dejado hasta el momento un saldo de 24 personas heridas. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes y trabajadores, expresaron por segundo fin de semana consecutivo su rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, al Congreso, al sistema de pensiones, a la corrupción, al crimen organizado y a la violencia que afecta al país.

