Perú

92% de peruanos desean la renuncia de Juan José Santiváñez y el premier Eduardo Arana

El ministro de Justicia y Derechos Humanos enfrenta una moción de censura que será atendida por el Congreso

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
92% de peruanos desea la
92% de peruanos desea la renuncia de Juan José Santiváñez y el premier Eduardo Arana

Una reciente encuesta nacional de Ipsos confirmó el masivo respaldo ciudadano a la salida de Juan José Santiváñez, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros del Perú. El sondeo reveló que 92% de los consultados considera que ambos funcionarios deben renunciar a sus cargos en el Ejecutivo.

De acuerdo con el estudio realizado en todo el país, apenas 2% de peruanos se inclina solo por la dimisión del presidente del Consejo de Ministros, y 1% pide únicamente la renuncia de Santiváñez. Un 4% sostiene que ninguno de los dos debe dejar su puesto al frente de las principales carteras del Gobierno.

El análisis por regiones aportó datos contundentes. En Lima, 95% de la población encuestada demanda el retiro tanto de Arana como de Santiváñez, mientras que 2% opta por la salida exclusiva de cada uno de ellos. En las demás regiones del territorio nacional, 90% de los participantes coincide en reclamar el alejamiento de ambos del Gabinete Ministerial. Entre los provincianos, 3% muestra preferencia solo por la dimisión de Arana y 5% por la del responsable de Justicia y Derechos Humanos.

Estos resultados, recabados por Ipsos Perú, reflejan el estado actual de desgaste que atraviesa el Ejecutivo y la falta de respaldo popular para quienes lideran el equipo ministerial. Las cifras constituyen un reto para la estabilidad gubernamental y evidencian la presión social sobre la composición del gabinete.

La influencia de Santiváñez

Una reciente encuesta de Ipsos revela que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, concentra una percepción de fuerte influencia sobre la presidenta Dina Boluarte. Según el sondeo, 60% de los peruanos cree que Santiváñez ejerce “demasiado” o “mucho” poder en el Ejecutivo nacional. Este porcentaje se construye con 28% que señala que su influencia es “demasiada” y 32% que considera que es “mucha”. En tanto, 14% opina que tiene alguna injerencia, mientras que 9% no percibe una influencia especial del ministro y 17% prefirió no responder.

Al analizar la encuesta por regiones, en Lima el 34% asocia al ministro con un nivel excesivo de influencia y 32% señala que es alta. En las regiones fuera de la capital, 25% apunta que su poder es “demasiado” y 32% “mucho”. Estas cifras refuerzan la percepción pública de que Santiváñez ocupa una posición decisiva en el Gabinete frente a otros ministros.

Congreso decidirá esta semana el
Congreso decidirá esta semana el futuro de Juan José Santiváñez tras moción de censura

Actualmente, Santiváñez enfrenta un proceso de censura en el Congreso de la República impulsado por varios bloques de oposición por su historial político y denuncias. El debate coincide con la percepción creciente sobre su peso real en la toma de decisiones del gobierno, marcando una etapa crucial para el futuro inmediato del Ejecutivo peruano.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezEduardo AranaDina BoluarteGobiernoperu-politica

Más Noticias

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

A lo largo de esta semana, se disputará una nueva jornada del segundo certamen de la temporada y con encuentros de alto voltaje

Programación de la fecha 12

Imágenes inéditas de la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: cámaras de seguridad registraron el hecho

El aún esposo de Maju Mantilla fue señalado por el productor de ser su agresor. Además, inició el proceso legal contra el deportista, luego de la brutal golpiza

Imágenes inéditas de la agresión

Precio del dólar cae: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 29 de septiembre en Perú

¿A cuánto está el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia? Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar cae: Así

‘Pollito amarillo’, el exsuboficial de la FAP que fue capturado tras liderar una red de explotación sexual de menores

El exsuboficial de la FAP entrenado en ciberseguridad que terminó capturado como “pollito amarillo” por liderar una red de explotación sexual de menores

‘Pollito amarillo’, el exsuboficial de

El Monstruo: Familiares de sus víctimas piden que pague su condena y “que sufra como nosotros”

Los familiares de quienes fueron asesinados por órdenes de Erick Moreno Hernández ahora esperan su regreso a Lima para cumplir su condena de 32 años en prisión. Algunos piden que se aplique cadena perpetua en su contra

El Monstruo: Familiares de sus
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La influencia de Juan José

La influencia de Juan José Santiváñez sobre Dina Boluarte: 60% reconoce su poder en el Ejecutivo

La gran mayoría de peruanos no ha definido su voto a menos de siete meses de las elecciones 2026

Rafael López Aliaga esperará hasta el 13 de octubre para definir su candidatura a la presidencia de la República

Congresista busca aprobar el Bono ONP, tras la oficialización del retiro AFP 2025: ¿quién lo impulsa?

Hermano de Martín Vizcarra empata a Keiko Fujimori en encuesta y ambos quedan detrás de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Imágenes inéditas de la agresión

Imágenes inéditas de la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: cámaras de seguridad registraron el hecho

Madre de Edison Flores rompe en llanto al hablar de la separación de su hijo con Ana Siucho: “No veía a mis nietas, lo veía mal”

‘Cri Cri’ contó como cambió su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

‘Cri Cri’ revela la acusación que hizo Jefferson Farfán en su contra durante audiencia: “No sé por qué dijo eso”

DEPORTES

Partidos de hoy, lunes 29

Partidos de hoy, lunes 29 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY: partido por fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Alianza Lima vs Cienciano 1-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025