Perú

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

El alcalde limeño volvió a señalar que el Gobierno estadounidense presentaría una protesta formal por la paralización del tren Lima–Chosica

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Premier Eduardo Arana rechazó haber
Premier Eduardo Arana rechazó haber violado la neutralidad electoral con comunicado a favor de Fuerza Popular

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, respondió a las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos enviaría una carta de queja al Perú por la demora en la puesta en marcha de los trenes donados por la empresa Caltrain.

En conferencia de prensa, Arana descartó tener conocimiento de tal comunicación y subrayó que cualquier intercambio entre Estados debe canalizarse únicamente a través de la vía diplomática. “Yo no he tenido conocimiento, ni he escuchado las declaraciones del burgomaestre limeño. Sin embargo, lo que yo le tengo que decir es que los canales entre los países están dispuestos también de manera clara. Son las cancillerías entre las cuales se ve”, señaló.

El premier agregó que, en caso se intente comprometer a un Estado soberano, la situación debe abordarse exclusivamente en los canales correspondientes. (Si) es un asunto en el que se pretende comprometer a un Estado soberano, considero que esto debe ser tratado en los canales correspondientes”, apuntó.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

Con estas declaraciones, el titular de la PCM buscó zanjar la polémica generada tras los dichos de López Aliaga, quien durante la inauguración de un hospital en Miraflores afirmó que en Washington se había decidido enviar una nota diplomática.

“Este gobierno de la señora (Dina) Boluarte está quedando pésimo. Estamos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde me dicen claramente vamos a mandar una carta de queja [...] es un insulto bien grave, bien grave, eso no se va a permitir a nadie”, dijo el burgomaestre.
(Composición Infobae)
(Composición Infobae)

La tensión por los trenes donados

Los trenes donados por la empresa Caltrain llegaron al Perú en junio y permanecen almacenados sin uso. El proyecto ferroviario Lima-Chosica, planteado como una alternativa de transporte masivo para el este de la capital, se ha convertido en motivo de fricciones entre el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima.

Las diferencias entre López Aliaga y el ministro de Transportes, César Sandoval, se arrastran desde hace semanas. El alcalde acusa al sector de bloquear la iniciativa y responsabiliza a “mafias” de frenar su implementación.

“Estoy revisando todos los contratos de los que han avanzado, porque había una primera reunión anoche [...] pero voy a seguir, no sé cuándo, ni dónde, ni cómo [...] hay mucha mafia, mucha gente ahí detrás, para que no se haga nada, pero los trenes van a funcionar”, declaró.

JEE también advierte que Rafael
JEE también advierte que Rafael López Aliaga usó material de la MML para hacer proselitismo. Foto: MML

La noche previa a su anuncio, López Aliaga había participado en una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros, pero al salir evitó dar declaraciones sobre los avances. Al día siguiente aseguró que las conversaciones continuarían, aunque sin precisar fechas ni compromisos concretos.

Desde el Ejecutivo, Arana remarcó que el diálogo con la Municipalidad de Lima nunca se interrumpió y que siempre se ha planteado bajo un marco técnico y no político.

Trenes Caltrain ahora serán atractivo turístico, según Rafael López Aliaga: se desconoce cuándo empezarán a circular

“Cuando se tuvo que analizar la procedencia de darle trámite al caso de los trenes, el señor ministro de Transportes y Comunicaciones tuvo a bien efectuar una mesa de trabajo [...] se analizó de manera técnica, no política, ni de manera personal, muy a pesar que incluso el señor ministro recibió algunos calificativos que no los voy a mencionar, pero por encima de los calificativos está el país, está la ciudadanía”, señaló.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaEduardo Aranatrenes CaltrainEE.UU.Tren Lima - Chosicaperu-politica

Más Noticias

La destacada aparición de Cecilia Tait en las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025

La ‘zurda de oro’ estuvo presente en el duelo decisivo entre Bulgaria y República Checa por el pase a la final del certamen internacional

La destacada aparición de Cecilia

La pista anónima, el cerco policial y la detención: así fue la caída de ‘El Monstruo’ Erick Moreno, el criminal más buscado del Perú

Con apoyo de la inteligencia internacional, vigilancia extrema y la colaboración de informantes anónimos permitieron la localización y arresto del temido cabecilla criminal peruano en Paraguay

La pista anónima, el cerco

Alonzo Vincent, el nuevo peruano que inicia su camino en Europa: debutó a los 16 años con Servette FC en la Superliga Suiza

El mediocentro nacional, cuya irrupción en el actual subcampeón es total, planea aprovechar las oportunidades que le conceden para ubicarse como un futbolista clave en la actual temporada

Alonzo Vincent, el nuevo peruano

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

El actor regresa a uno de sus personajes más intensos con la obra ‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’. En entrevista con Infobae Perú reflexiona sobre la vigencia del clásico, los retos de encarnarlo y su firme compromiso con el teatro, pese a su paso por la televisión y el cine.

Marcello Rivera, más de 30

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

El periodista aclara que no hay impedimento legal para emitir la entrevista a Cristian Martínez Guadalupe. Además, aseguró que la producción respetó las reservas exigidas en casos judiciales sensibles, a diferencia del abogado de Jefferson Farfán

Beto Ortiz responde a Farfán
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: estos son los

Elecciones 2026: estos son los 60 Jurados Electorales Especiales instalados en todo el Perú

Así avanza la censura contra Juan José Santiváñez en el Congreso: Mesa Directiva evaluará su admisión el lunes

Cancillería reincorporó al embajador Fortunato Quesada al Servicio Diplomático, quien fue acusado de abuso de autoridad y hostigamiento laboral

Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

ENTRETENIMIENTO

Marcello Rivera, más de 30

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

Gustavo Salcedo responde tras agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla: “Bien merecido ¿No creen?"

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Magaly Medina rechaza agresión de Gustavo Salcedo contra productor de Maju Mantilla: “Uno espera esto de un delincuente ranqueado”

DEPORTES

La destacada aparición de Cecilia

La destacada aparición de Cecilia Tait en las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025

Alonzo Vincent, el nuevo peruano que inicia su camino en Europa: debutó a los 16 años con Servette FC en la Superliga Suiza

Fabio Gruber se hace cargo de la defensa del FC Nürnberg con un importante rol asignado por el histórico Miroslav Klose

Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025