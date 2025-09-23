Perú

Rafael López Aliaga informa que reunión con MTC sobre tren Lima–Chosica será secreta: “No voy a revelar fecha ni hora ni lugar”

El alcalde de Lima se refirió al encuentro con el MTC y el premier Eduardo Arana para destrabar el proyecto ferroviario. “Como tengo palabra, no voy a revelar (nada), pero vamos a reunirnos”, dijo

Por Luis Paucar

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este martes que ya ha acordado una reunión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para impulsar el proyecto del tren Lima–Chosica, una iniciativa cuyo perfil técnico había sido cuestionado por el Ejecutivo.

Durante un acto público en San Martín de Porres, el burgomaestre indicó que en la cita también participará el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y añadió que el encuentro será reservado, por lo que no revelará la fecha, la hora ni el lugar.

“Después de estar en Roma tres días (...) regresé y llamé de frente al ministro (de Transportes, César Sandoval). (...) No voy a decir la fecha, pero ya tengo fecha. Tengo un lugar también. Pero como tengo palabra, no voy a revelar ni la fecha, ni la hora, ni el lugar, pero vamos a reunirnos para destrabar de una buena vez lo que es el tren de Lima-Chosica. Eso va a salir de toda manera”, afirmó.

Destacó la relevancia del proyecto ferroviario para reducir los tiempos de desplazamiento en Lima Este y más tarde, al ser consultado por la prensa, agradeció a Arana por facilitar el acercamiento.

Hay una amistad antigua con el premier y también tengo amistad con el ministro de Transporte, por eso digo, mejor hablemos de una vez sin intermediarios. Solucionemos porque está en juego el bien de mucha gente, son tres millones de hermanos nuestros en Lima Este que están en una situación bien brava, pues son cuatro horas de ida, cuatro horas de vuelta (...)”, agregó.

Más temprano, Sandoval declaró que las diferencias políticas no deben obstaculizar el avance del proyecto. “No siembro ofensas, cosecho la paz. Más allá de cualquier discrepancia, están los temas superiores del desarrollo del país”, afirmó.

Recordó que ya había indicado que la iniciativa impulsada por el burgomaestre no sería posible de ejecutar en 2025. Sin embargo, expresó su disposición a revisar los plazos en coordinación con el alcalde, siempre que se respeten las normas y se garantice la viabilidad técnica.

“Podemos llegar a acuerdos en los tiempos, no lo sé, pero lo que no se puede dejar de lado es que hay que actuar con procedimientos técnicos y con responsabilidad”, enfatizó.

Por su parte, Arana también se pronunció sobre el tema y confirmó su disposición a respaldar la propuesta, siempre que se cumplan las condiciones técnicas necesarias.

López Aliaga resaltó que el tren beneficiará a unos tres millones de personas en Lima Este, donde los desplazamientos diarios pueden durar hasta ocho horas en total

“Si es que el señor alcalde de Lima Metropolitana pretende una reunión, de hecho que vamos a hacer la reunión. Hemos convocado ya varias reuniones, el ministro de Transportes también lo ha convocado y yo, la verdad, celebro y agradezco públicamente que el alcalde metropolitano de Lima también haya aceptado que estas reuniones se den”, expresó desde Ica, antes de asegurar que el Ejecutivo dará “luz verde a que esto continúe”.

La semana pasada, después de regresar de una gira por Europa que incluyó un encuentro no concretado con el papa León XIV, López Aliaga invitó a Sandoval a sostener una reunión, decisión que dijo haber tomado después de “un largo proceso de meditación en Madrid, Roma y Washington”.

Tensiones previas

El anuncio resultó sorpresivo, puesto que el burgomaestre ha solicitado la destitución del ministro por considerarlo “incapaz” y por actuar como operador político de Alianza Para el Progreso (APP), partido del gobernador César Acuña.

Sandoval, en tanto, ha señalado el plan impulsado por López Aliaga carece de sustento técnico, no resulta viable en el corto plazo y podría implicar irregularidades. “La Contraloría va a dar a conocer si esa operación de donación ha sido realmente donación o compra. En cuanto al MTC, la autorización para desembarcar el material rodante estuvo a cargo de la concesionaria”, indicó.

