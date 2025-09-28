Perú

Cri Cri se pronuncia a poco de emitirse El Valor de la Verdad: “Vengo a mostrar mi inocencia”

Cristian Martínez Guadalupe no da marcha atrás pese a las advertencias. El programa de preguntas está listo para emitirse este domingo

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Cri Cri se pronuncia a poco de emitirse El Valor de la Verdad: “Vengo a mostrar mi inocencia” | TikTok

A pocas horas de la esperada transmisión de El Valor de la Verdad, Cristian Martínez Guadalupe, conocido en el ambiente artístico como Cri Cri, realizó una declaración pública sobre su participación en el programa de Panamericana Televisión. El espacio, conducido por Beto Ortiz y reconocido por el uso de un polígrafo que descarta la mentira, será el escenario donde el exintegrante del mundo del espectáculo buscará responder a las acusaciones que lo mantuvieron en prisión preventiva durante 11 meses, tras ser denunciado por abuso sexual.

“Mucha gente está hablando de mí y vengo hoy a contar mi verdad, a mostrarle a todos mi inocencia, lo que no ocurrió, sobre lo que se está hablando en los medios”, afirmó Cri Cri en un adelanto presentado por Panamericana.

La emisión de este domingo 28 de septiembre generó expectativa, debido a que el Poder Judicial absolvió a Martínez Guadalupe y ordenó su salida en libertad, aunque la defensa de la denunciante apeló la decisión.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un cambio en la percepción pública con sus declaraciones, Cri Cri expresó: “Claro, muchas personas me creen, pero muchas personas piensan que he sido culpable de algo que jamás he cometido, hoy se van a enterar la verdad”.

Cri Cri se pronuncia a
Cri Cri se pronuncia a poco de emitirse El Valor de la Verdad: “Vengo a mostrar mi inocencia”

Los acompañantes de Cri Cri también hablaron

En el adelanto de la edición, Cristian Martínez Guadalupe no asistió solo. Estuvo acompañado por su madre, Judith Guadalupe, uno de sus sobrinos y su abogado, Eduardo Medina, quienes ofrecieron su testimonio durante la grabación.

El abogado aseguró que “van a salir algunos detalles que hasta ahora no han sido revelados”, anticipando la aparición de nueva información relevante sobre el caso judicial. La madre de Cri Cri manifestó su respaldo: “Vengo a apoyar a mi hijo desde el día uno hasta los 11 meses y 6 días que no paré de luchar por él”.

Cri Cri se pronuncia a
Cri Cri se pronuncia a poco de emitirse El Valor de la Verdad: “Vengo a mostrar mi inocencia”

El presentador Beto Ortiz subrayó la importancia de este episodio: “Creo que esta oportunidad que tienen, tanto Cri Cri como su familia, de salir a los medios y contar lo que realmente pasó va a ser muy importante porque vamos a conocer la verdad completa. Vamos a ver de qué manera, a veces tan aterradora, los medios pueden despedazar a una persona sin haberla escuchado siquiera”.

La presencia de Cri Cri en El Valor de la Verdad coincide con un momento en que su caso sigue abierto a nivel judicial, pero genera repercusión en el debate mediático. El programa promete ofrecer detalles hasta ahora desconocidos sobre el proceso y los días en prisión de uno de los personajes más vinculados al ambiente artístico local.

A pesar de las presiones
A pesar de las presiones judiciales y el rechazo del entorno familiar, el esperado programa con Cristian Martínez Guadalupe sigue en pie, generando expectativa y controversia en el mundo del espectáculo nacional (El Valor de la Verdad)

¿Dónde ver El Valor de la Verdad de Cri Cri?

Para seguir este programa en tiempo real cuentan con varias alternativas:

  • Señal abierta: La transmisión se realiza por la señal nacional de Panamericana Televisión a las 10:00 p.m.
  • Movistar Play y DGo (DirecTV Go): Los usuarios con acceso a estas plataformas de streaming pueden ver la emisión de El Valor de la Verdad en simultáneo y desde cualquier dispositivo conectado a internet.
  • YouTube: También puedes seguir todo el programa a través del canal oficial del programa en esta plataforma. La transmisión es en simultáneo con la TV por lo que no te perderás ningún detalle. Puedes verlo haciendo clic aquí

Temas Relacionados

Cri CriCristian Martínezperu-entretenimiento

Más Noticias

Rutas de dinero y refugios narcos: así avanza el operativo tras ‘Pequeño J’, el peruano prófugo por el triple crimen en Argentina

Entre las pistas que siguen los investigadores figuran transferencias de dinero hacia Bagua, el pueblo peruano donde reside su familia y allegados

Rutas de dinero y refugios

Dina Boluarte suma un año entero con más de 90 % de rechazo en todo el Perú, según encuesta

La mandataria mantiene sus niveles de desaprobación casi al máximo en los últimos meses de su mandato. Las protestas de la ‘Generación Z’ en rechazo a su gestión la mencionan como ‘corrupta’ y ‘asesina’

Dina Boluarte suma un año

Retiros de la AFP y la CTS coincidirán en noviembre: todo lo que debes saber

Los trabajadores en Perú tendrán la posibilidad de recibir casi simultáneamente el desembolso por ambos conceptos, en medio de un contexto económico desafiante

Retiros de la AFP y

Octavo retiro AFP 2025: Cronograma de pago de las cuatro cuotas, según el procedimiento de la SBS

Las personas registradas en el sistema privado de pensiones tendrán la opción de iniciar el proceso de solicitud de retiro desde el 21 de octubre, siguiendo el procedimiento oficial publicado por la Superintendencia

Octavo retiro AFP 2025: Cronograma

Marcha de la Generación Z EN VIVO: cuarta movilización se realiza hoy con apoyo de gremios y transportistas

La tercera jornada de protestas se realizó el sábado 27 y estuvo marcado por incidentes violentos cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marcha de la Generación Z
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte suma un año

Dina Boluarte suma un año entero con más de 90 % de rechazo en todo el Perú, según encuesta

¿Crimen o suicidio? La muerte de José Miguel Castro enfrenta versiones entre el informe forense y la pericia policial

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad de Cri Cri, primo de Jefferson Farfán: Hora, canal y link oficial para ver en vivo

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

Camucha Negrete iba a conducir ‘Aló Camucha’, pero el programa terminó en manos de Gisela Valcárcel

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

DEPORTES

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta del presidente de la U. de Chile por polémicas declaraciones como técnico de Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alonzo Vincent, el nuevo peruano que inicia su camino en Europa: debutó a los 16 años con Servette en la Superliga Suiza

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025