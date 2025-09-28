Cri Cri se pronuncia a poco de emitirse El Valor de la Verdad: “Vengo a mostrar mi inocencia” | TikTok

A pocas horas de la esperada transmisión de El Valor de la Verdad, Cristian Martínez Guadalupe, conocido en el ambiente artístico como Cri Cri, realizó una declaración pública sobre su participación en el programa de Panamericana Televisión. El espacio, conducido por Beto Ortiz y reconocido por el uso de un polígrafo que descarta la mentira, será el escenario donde el exintegrante del mundo del espectáculo buscará responder a las acusaciones que lo mantuvieron en prisión preventiva durante 11 meses, tras ser denunciado por abuso sexual.

“Mucha gente está hablando de mí y vengo hoy a contar mi verdad, a mostrarle a todos mi inocencia, lo que no ocurrió, sobre lo que se está hablando en los medios”, afirmó Cri Cri en un adelanto presentado por Panamericana.

La emisión de este domingo 28 de septiembre generó expectativa, debido a que el Poder Judicial absolvió a Martínez Guadalupe y ordenó su salida en libertad, aunque la defensa de la denunciante apeló la decisión.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un cambio en la percepción pública con sus declaraciones, Cri Cri expresó: “Claro, muchas personas me creen, pero muchas personas piensan que he sido culpable de algo que jamás he cometido, hoy se van a enterar la verdad”.

Los acompañantes de Cri Cri también hablaron

En el adelanto de la edición, Cristian Martínez Guadalupe no asistió solo. Estuvo acompañado por su madre, Judith Guadalupe, uno de sus sobrinos y su abogado, Eduardo Medina, quienes ofrecieron su testimonio durante la grabación.

El abogado aseguró que “van a salir algunos detalles que hasta ahora no han sido revelados”, anticipando la aparición de nueva información relevante sobre el caso judicial. La madre de Cri Cri manifestó su respaldo: “Vengo a apoyar a mi hijo desde el día uno hasta los 11 meses y 6 días que no paré de luchar por él”.

El presentador Beto Ortiz subrayó la importancia de este episodio: “Creo que esta oportunidad que tienen, tanto Cri Cri como su familia, de salir a los medios y contar lo que realmente pasó va a ser muy importante porque vamos a conocer la verdad completa. Vamos a ver de qué manera, a veces tan aterradora, los medios pueden despedazar a una persona sin haberla escuchado siquiera”.

La presencia de Cri Cri en El Valor de la Verdad coincide con un momento en que su caso sigue abierto a nivel judicial, pero genera repercusión en el debate mediático. El programa promete ofrecer detalles hasta ahora desconocidos sobre el proceso y los días en prisión de uno de los personajes más vinculados al ambiente artístico local.

A pesar de las presiones judiciales y el rechazo del entorno familiar, el esperado programa con Cristian Martínez Guadalupe sigue en pie, generando expectativa y controversia en el mundo del espectáculo nacional (El Valor de la Verdad)

¿Dónde ver El Valor de la Verdad de Cri Cri?

Para seguir este programa en tiempo real cuentan con varias alternativas:

Señal abierta: La transmisión se realiza por la señal nacional de Panamericana Televisión a las 10:00 p.m.

Movistar Play y DGo (DirecTV Go): Los usuarios con acceso a estas plataformas de streaming pueden ver la emisión de El Valor de la Verdad en simultáneo y desde cualquier dispositivo conectado a internet.

YouTube: También puedes seguir todo el programa a través del canal oficial del programa en esta plataforma. La transmisión es en simultáneo con la TV por lo que no te perderás ningún detalle. Puedes verlo haciendo clic aquí