Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad’. Panamericana TV

La próxima emisión del programa El Valor de la Verdad promete sacudir la pantalla peruana luego de las controversias surgidas por las declaraciones de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ y primo hermano de Jefferson Farfán. El debate se ha intensificado frente a la postura del periodista Beto Ortiz, conductor del espacio, y la intervención del abogado Javier Muñoz Manayay, representante legal ligado al entorno de Farfán.

Desde que se anunció la participación de ‘Cri Cri’ en el conocido formato de entrevistas, la familia de Jefferson Farfán ha buscado frenar su transmisión. Beto Ortiz no se quedó de brazos cruzados y expuso los recursos que se suele usar para impedir la difusión de contenidos que incomodan, los cuales ninguno le resultó efectiva en esta ocasión.

“¡Vaya tempestad la que ha desencadenado El Valor de la Verdad de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como Cri Cri, el primo hermano de Jefferson Farfán! No es un secreto para nadie que, cuando alguien que se alucina poderoso, quiere impedir la emisión de un programa suele apelar a 3 recursos: 1) Llamar al dueño del canal. En este caso, imposible porque no tiene el número y tampoco le contestarían. 2) Mover billete. Todos sabemos que en este país, la plata mueve montañas. Yo sé que ustedes me entienden. Pero, en este caso, tu plata no vale, manito. 3) Empapelar con cartas notariales, resoluciones y notificaciones con el fin de arrinconar periodistas, productores y broadcasters y asustarlos hasta que se inhiban de emitir el programa", indicó en su red social.

Beto Ortiz defiende su programa El Valor de la Verdad y aclara que sí saldrá al aire.

Arremete contra el abogado de la familia Farfán

Beto Ortiz señaló que estas estrategias no le han resultado efectivas a la familia Farfán, principalmente por una razón, su defensa legal. “Esto que otras veces le ha funcionado a La Foca, esta vez fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado, el reputado jurista Javier Muñoz Manayay, quien, luego de haber logrado -increíblemente- una resolución express del 7mo juzgado de Familia que le prohibía dar declaraciones a Cri Cri…4 días después de que el programa ya se había grabado, logró que el bendito papelito le cayera del cielo justo en el día en que él haría su rutilante aparición estelar en el programa Amor y Fuego“, indicó.

El conductor de TV, fiel a su estilo, no dudó en burlarse de los pasos que viene dando el abogado Muñoz, y explicó las razones. “¡Qué lechero! Lo que el gran titiritero del boga no calculó es que: A) Ninguna resolución es retroactiva y ningún juez puede prohibir grabar un programa que ya fue grabado la semana pasada. B) Ningún juez puede prohibirle hablar -ni llamar “investigado”- a un ciudadano que ya fue absuelto por el Poder Judicial y C) El asunto más importante de todos es que nadie puede revelar la identidad de una presunta víctima de violación sexual”, señaló.

Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a Cristian Martínez tras su aparición en El Valor de la Verdad.

Aclara que no exponen a la víctima

Ortiz rechazó que tanto su producción como él hayan expuesto a la víctima, a diferencia del letrado, en sus recientes declaraciones para Amor y Fuego. “Tanto el suscrito como los entrevistados nos cuidamos de no mencionarla ni aludirla en ninguna forma. ¿Saben quién sí la mencionó? ¡El insigne letrado Muñoz Mananay!, quien, ayer, en la entrevista de Willax, se refirió a la supuesta agraviada subrayando el parentesco con Cri Cri (y, por ende, con Farfán), revelando en televisión nacional de quién se trataba. Extraordinaria actuación, doctor. Aplausos”, dijo en tono sarcástico.

Finalmente, remarcó que el programa sí será emitido el domingo 28 de septiembre, pese a los intentos de censura. “Nos vemos el domingo”, concluyó.

La defensa legal insiste en que las medidas vigentes prohíben a Cristian Antonio Martínez Guadalupe presentarse en televisión, priorizando la protección de la denunciante y el respeto a su privacidad (Amor y Fuego)