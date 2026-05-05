Perú

Casos de leptospirosis se triplican en Tumbes y afectan más a niños: 135 contagios y dos fallecidos por la enfermedad

La Dirección Regional de Salud advierte que, además de los 135 casos confirmados, existen 216 sospechosos en evaluación que podrían elevar aún más la cifra

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Un informe desde Tumbes revela el preocupante aumento de casos de leptospirosis, con 135 confirmados y dos fallecidos. Las autoridades sanitarias vinculan el brote a las recientes lluvias, el colapso de desagües y la acumulación de basura. | Video: Tv Perú

La región norteña de Tumbes continúa enfrentado una preocupante escalada de casos de leptospirosis, enfermedad infecciosa vinculada a condiciones insalubres y presencia de roedores. Según el más reciente reporte de la Dirección Regional de Salud (Diresa), ya se han confirmado 135 casos, mientras que otros 216 permanecen como probables en proceso de evaluación. Además, dos personas han fallecido a causa de esta enfermedad en lo que va del año.

El incremento ha sido acelerado. Hace apenas tres semanas, las autoridades reportaban poco más de 50 casos. Hoy, la cifra casi se ha triplicado, lo que enciende las alertas en el sistema de salud regional ante un posible brote de mayor magnitud.

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Factores que agravan la crisis

Las autoridades sanitarias atribuyen este aumento a múltiples factores. Entre ellos destacan las lluvias registradas a inicios de año y en días recientes, que han generado el colapso de sistemas de drenaje y desagüe. Esta situación facilita la propagación de la bacteria, que suele transmitirse a través del contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales infectados, principalmente roedores.

A ello se suma un problema persistente: la acumulación de basura en las calles, debido a deficiencias en el recojo de residuos sólidos por parte de algunas municipalidades. Este escenario favorece la proliferación de ratas, consideradas los principales vectores de la enfermedad.

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El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población
El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina

Otro elemento crítico es la falta de acceso continuo a agua potable, especialmente en asentamientos humanos. Esta carencia impide mantener adecuados niveles de higiene, aumentando la exposición de la población al contagio.

Zonas más afectadas

La Diresa ha identificado como zonas de mayor incidencia la provincia de Tumbes y el distrito de San Jacinto. En la capital regional, incluso se ha reportado la presencia visible de roedores en espacios públicos concurridos, como la plaza principal, lo que genera preocupación por el alto riesgo de transmisión en lugares de gran afluencia.

Población vulnerable

Los grupos más afectados por la enfermedad son niños y adolescentes, seguidos por adultos mayores. Estos sectores presentan mayor vulnerabilidad frente a infecciones y, en algunos casos, pueden requerir hospitalización.

Actualmente, una persona permanece internada en un hospital de EsSalud, aunque su estado no es grave y recibe tratamiento médico.

Medidas en marcha, pero insuficientes

Frente a esta situación, las autoridades han implementado campañas de desratización y jornadas de limpieza, en coordinación con gobiernos locales y el Gobierno Regional. Sin embargo, especialistas advierten que estas acciones aún resultan insuficientes para contener el avance de la enfermedad.

Además, se han realizado reuniones multisectoriales con participación de municipalidades, la Defensoría del Pueblo y entidades de salud. No obstante, persisten cuestionamientos sobre la efectiva implementación de los acuerdos adoptados.

El panorama podría complicarse en los próximos días. Las lluvias recientes continúan generando condiciones propicias para nuevos contagios, mientras que los resultados de laboratorio pendientes podrían elevar aún más la cifra de casos confirmados.

Las autoridades exhortan a la población a evitar el contacto con aguas estancadas, reforzar las medidas de higiene y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular o malestar general.

La situación en Tumbes refleja una combinación de factores estructurales y coyunturales que, de no ser controlados a tiempo, podrían derivar en una crisis sanitaria mayor en la región.

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