El Valor de la Verdad de Cri Cri, primo de Jefferson Farfán: Hora, canal y link oficial para ver en vivo

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad’. Panamericana TV

El emblemático sillón rojo regresa a la televisión peruana este domingo 28 de septiembre con El Valor de la Verdad, que tiene como protagonista a Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido en el ámbito futbolístico como ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán.

Esta nueva edición viene cargada de expectativas, ya que promete un relato directo sobre episodios dolorosos y polémicos de su vida, incluyendo su tiempo en prisión, una denuncia por abuso sexual y el distanciamiento con su famoso familiar tras esa acusación.

En esta esperada entrega, ‘Cri Cri’ abordará públicamente uno de los capítulos más difíciles de su historia personal. El empresario y exjugador relatará lo que enfrentó tras su paso por la cárcel y cómo su círculo cercano, en particular su madre, le brindó respaldo en medio de traiciones y acusaciones graves. Uno de los temas clave será la reacción de Jefferson Farfán, quien, según el propio invitado, se alejó de él cuando más lo necesitaba.

La defensa insiste en que existen medidas vigentes que prohíben a Cri Cri presentarse en televisión, ya que su participación pondría en riesgo la identidad y tranquilidad de la víctima. (El Valor de la verdad)

¿A qué hora da El Valor de la Verdad?

El programa El Valor de la Verdad se transmite cada domingo a las 10:00 p.m., inmediatamente después del espacio periodístico Panorama, a través de Panamericana Televisión.

En este formato, los invitados exponen detalles de su vida privada y episodios de coyuntura que han marcado su trayectoria. Para esta ocasión, ‘Cri Cri’ abordará de manera frontal la denuncia que lo involucró en un proceso judicial, así como los conflictos familiares y mediáticos desencadenados a raíz de ese episodio.

Para el abogado, la participación de Cri Cri contradice las medidas dictadas por la fiscalía y expone nuevamente a la denunciante, por lo que exige respeto a las resoluciones vigentes. (El Valor de la Verdad)

¿Dónde ver en vivo el programa?

Quienes deseen seguir este programa en tiempo real cuentan con varias alternativas:

Señal abierta: La transmisión se realiza por la señal nacional de Panamericana Televisión a las 10:00 p.m.

Movistar Play y DGo (DirecTV Go): Los usuarios con acceso a estas plataformas de streaming pueden ver la emisión de El Valor de la Verdad en simultáneo y desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Link oficial para ver en vivo

Además de las opciones tradicionales, la producción de El Valor de la Verdad facilita el acceso en directo desde su canal oficial de YouTube. Los espectadores pueden visualizar el programa de manera gratuita y con la misma calidad que la señal televisiva habitual. Para ingresar directamente al contenido, solo hay que hacer click aquí.

'El Valor de la Verdad' se podrá ver por la página web de Panamericana.pe y por el canal de YouTube 'El valor de la Verdad'. IG.

El Valor de la Verdad de Cri Cri intentó ser silenciado

La presencia de ‘Cri Cri’ en el popular programa no estuvo exenta de controversia. En los días previos a la emisión, se evidenciaron intentos por impedir que el episodio saliera al aire. El entorno legal de Jefferson Farfán, liderado por el abogado Javier Muñoz Manayay, activó recursos judiciales y legales con el propósito de frenar la entrevista.

El conductor de El Valor de la Verdad respondió con contundencia a estos intentos de censura. Beto Ortiz expuso que, ante este tipo de situaciones, suelen emplearse distintas estrategias: “No es un secreto para nadie que, cuando alguien que se alucina poderoso, quiere impedir la emisión de un programa, suele apelar a tres recursos: llamar al dueño del canal, mover billete o empapelar con cartas notariales, resoluciones y notificaciones con el fin de arrinconar periodistas, productores y broadcasters y asustarlos hasta que se inhiban de emitir el programa”.

Beto Ortiz defiende su programa El Valor de la Verdad y aclara que sí saldrá al aire.

El conductor también ironizó sobre la medida judicial que intentó limitar la libertad de Cristian Antonio Martínez Guadalupe: “Ninguna resolución es retroactiva y ningún juez puede prohibir grabar un programa que ya fue grabado la semana pasada”, declaró, señalando que la orden llegó cuando el episodio ya estaba registrado.

Otra polémica surgió por el manejo de información sensible. Ortiz aseguró que el programa cuidó la identidad de la supuesta víctima, a diferencia del propio abogado de la familia Farfán: “Tanto el suscrito como los entrevistados nos cuidamos de no mencionarla ni aludirla en ninguna forma. ¿Saben quién sí la mencionó? ¡El insigne letrado Muñoz Mananay!”, afirmó en tono sarcástico.

A pesar de los obstáculos y maniobras judiciales, El Valor de la Verdad ratificó la emisión del episodio. Ortiz cerró el debate con una invitación directa: “Nos vemos el domingo”.