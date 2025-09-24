Perú

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad’: “Me dolió la puñalada de mi hermano”

El primo de la ‘Foquita’ sorprendió al revelar lo que vivió en la cárcel y cómo pensó en acabar con su vida.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad’. Panamericana TV

El sillón rojo volverá a encender la pantalla este domingo 28 de septiembre a las 10:00 p.m., cuando 'El Valor de la Verdad’ reciba como invitado a Cristian Antonio Martínez Guadalupe, más conocido en el mundo del fútbol como Cri Cri’, primo del exfutbolista Jefferson Farfán.

La presencia del empresario ha generado expectativa, pues promete revelar episodios dolorosos y polémicos de su vida, marcados por la cárcel, la traición y el respaldo incondicional de su madre.

La historia de ‘Cri Cri’

Cristian Martínez Guadalupe es un nombre familiar para quienes siguen de cerca la carrera de Jefferson Farfán. Apodado ‘Cri Cri’, formó parte del entorno más cercano de la ‘Foquita’. Sin embargo, su vida tomó un giro inesperado cuando enfrentó un proceso judicial que lo llevó tras las rejas.

Durante la grabación del programa, adelantada en los promocionales de Panamericana TV, el exempresario recuerda con crudeza aquellos momentos:

“Comenzaron a tocar la puerta. ‘¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Has ultrajado a tal persona’. ¿Qué?, les digo yo. No podía entender lo que pasaba”.

Su relato deja ver no solo el desconcierto inicial, sino también la forma en la que su mundo cambió en un instante.

‘Cri Cri’, primo de Jefferson
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad'. Captura: Panamericana TV

El apoyo incondicional de su madre

En medio de la tormenta, Cecilia Guadalupe, madre de Cristian y hermana de Luis Guadalupe ‘Cuto’ y Rosario Guadalupe ‘Mamá Charo’, se convirtió en el pilar de su hijo.

“Mi madre se movió por todos lados mostrando mi inocencia. Si no fuera por mi negrita, tenlo por seguro que me quedaba 20 años adentro”, cuenta ‘Cri Cri’ con la voz quebrada.

Doña Cecilia, visiblemente conmovida, respondió con la fuerza de una madre que no se rinde: “Te amo hijo, no tienes nada que agradecer. Eres mi hijo, siempre voy a estar contigo”.

Este testimonio marca uno de los momentos más emotivos del programa, recordando a la audiencia que detrás de cada historia hay una familia entera enfrentando el peso del señalamiento público.

La puñalada al corazón por Jefferson Farfán

El avance del programa también deja entrever un episodio especialmente doloroso para Cristian: sentirse traicionado por alguien muy cercano que todo apuntaría a Jefferson Farfán.

“Me dolió bastante que salga de él, porque es mi hermano. Me dio una puñalada directamente al corazón. Sentí que me desenterró para apuñalar nuevamente y enterrarme”, confiesa el exfutbolista.

Aunque no menciona nombres directamente en el adelanto, la frase ha despertado gran interés en redes sociales, donde los usuarios ya especulan sobre las personas a las que podría referirse.

‘Cri Cri’, primo de Jefferson
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad'. Captura: Panamericana TV

El vía crucis de Cecilia Guadalupe

La madre de Cristian no solo enfrentó la angustia de ver a su hijo entre rejas, sino también la indiferencia de algunos familiares. En el avance del programa, recuerda un encuentro con su hermano, el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe:

“Lucho, quiero hablar contigo. ¿De qué?, me dijo. Yo tengo las pruebas y mi hijo no tocó a esa persona. Y me dijo: ‘No’. Me fui llorando de rabia”.

Ese distanciamiento familiar marcó aún más el dolor de Cecilia, quien pese a todo continuó luchando para demostrar la inocencia de su hijo.

El relato de Cristian también incluye un momento límite que refleja la presión y la desesperación que vivió: “Lo llamaba, lo llamaba, no me contestaba. Hasta que me contestó y dice: ‘Mamá, mamá, yo me voy a matar’. Le digo: No”, recuerda Cecilia.

La confesión refleja la crudeza de la experiencia, en la que la depresión y la sensación de impotencia se hicieron presentes.

No obstante, el programa también muestra el respaldo de su tía Rosario Guadalupe, conocida como Mamá Charo: “Mi hijito, yo creo en ti, tranquilo”, fueron las palabras con las que intentó sostener a su sobrino.

Mamá de Cristian Martínez Guadalupe,
Mamá de Cristian Martínez Guadalupe, Cecilia Martínez, cuenta su verdad. Captura: Panamericana TV

Una vida marcada por la cárcel

El propio Cristian recuerda cómo fue explicar su experiencia al reencontrarse con sus hijos: “¿Sabes dónde estuve?”, me dijo. “En la cárcel, papá”.

Esa revelación directa resume el peso de los meses perdidos y las heridas emocionales que aún carga. El relato de ‘Cri Cri’ no solo revive episodios de dolor, sino que expone la vulnerabilidad de quienes, a pesar de su cercanía con el mundo del fútbol y la fama, terminaron envueltos en situaciones inesperadas.

‘El Valor de la Verdad’ ha generado gran expectativa cada vez que recibe a personajes del entorno del fútbol peruano. En este caso, la presencia de ‘Cri Cri’ suma aún más interés por su cercanía con Jefferson Farfán, uno de los futbolistas más reconocidos del país.

