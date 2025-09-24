Perú

La madre de ‘Cri Cri’ acusa a ‘Cuto’ Guadalupe de indiferencia durante proceso legal: “Me fui llorando de rabia”

Judith Guadalupe contó que su hermano no accedió a escuchar las pruebas que demostraban la inocencia de su hijo Cristian, mientras la familia enfrentaba las consecuencias de una grave acusación judicial

Guardar
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad’. Panamericana TV

La madre de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como “Cri Cri”, afirmó que su hermano, Luis Alberto ‘Cuto’ Guadalupe, optó por no apoyarla cuando buscó demostrar la inocencia de su hijo ante graves acusaciones judiciales. 

Cristian Martínez, conocido como Cri Cri, se sentará en el sillón de El Valor de la Verdad para defender su inocencia. Al lado de su madre Judith Guadalupe, el primo de Jefferson Farfán, se referirá sobre la denuncia legal que lo llevó a cumplir casi un año en prisión provisional.

La acusación de abuso sexual contra Cristian Martínez Guadalupe originó una situación compleja para su entorno más cercano. Durante el desarrollo del caso, Judith Guadalupe intentó recabar apoyo entre sus familiares directos, poniendo énfasis en su hermano, el exfutbolista Luis Alberto ‘Cuto’ Guadalupe. “Lucho, quiero hablar contigo. — ‘¿De qué?’, me dijo. Yo tengo las pruebas de que mi hijo no tocó a esa persona y me dijo ‘no’. Me fui llorando de rabia”, relató la madre de “Cri Cri” en el programa que será emitido el domingo 28 de septiembre.

‘Cri Cri’, primo de Jefferson
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad'. Captura: Panamericana TV

La presencia de Judith Guadalupe en el programa de Beto Ortiz busca arrojar luz no solo sobre la historia judicial de su hijo, sino también sobre los retos e incomprensiones que enfrentó durante su búsqueda de justicia. Mientras tanto, otros miembros de la familia se posicionaron de manera diferente ante la controversia. Tal es el caso de la también conocida como “Ama Charo”, hermana de Judith, quien habría mantenido contacto con Cristian Martínez Guadalupe y le manifestó su apoyo, según lo confirmó el propio implicado.

El interés público sobre la situación de Cri Cri creció debido al impacto familiar y mediático de la acusación. Tras salir en libertad, Martínez señaló que su experiencia en prisión marcó un antes y un después en su vida y la de su entorno.

La expectativa por el testimonio de Judith Guadalupe gira en torno a las razones que llevaron a la ruptura comunicacional con ‘Cuto’ y a la manera en que cada miembro de la familia abordó la situación de “Cri Cri” durante su proceso.

Madre de Cristian Martínez Guadalupe
Madre de Cristian Martínez Guadalupe no tuvo apoyo del 'Cuto'

‘Cuto’ habla sobre la liberación de su sobrino

La reciente liberación de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, llevó a su tío, el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, a pronunciarse de manera pública sobre el impacto emocional que el caso ha tenido en el entorno familiar. En declaraciones recogidas por el programa Amor y fuego, el deportista reconoció que la situación trascendió el ámbito judicial y se transformó en un asunto delicado para todos los integrantes de la familia.

“Como familia siempre son temas muy sensibles, pero para mí es complicado, para la familia en sí”, expresó el exjugador, visiblemente afectado por la exposición mediática y las repercusiones internas.

Cuto Guadalupe se refiere a
Cuto Guadalupe se refiere a la situación que enfrenta su sobrino Christian Martínez.

Al ser consultado sobre la decisión judicial, Luis Guadalupe respondió: “Si la justicia ha decidido darle libertad, habrá motivos”. Sin emitir un juicio directo sobre la inocencia o culpabilidad de su sobrino, insistió en la dificultad de opinar abiertamente sobre asuntos legales que involucran a personas cercanas. “Son temas delicados que como familia nos cuesta mucho, estás entre la espada y la pared”, señaló ante las cámaras.

El exfutbolista también valoró el esfuerzo realizado por su hermana, Judith Cecilia Guadalupe, para lograr la liberación de su hijo, compartiendo la felicidad del entorno por la resolución favorable. “Nunca voy a estar en una situación de no compartir la alegría de la familia. A veces pasan cosas, nadie sabe lo de nadie”, afirmó, remarcando la importancia de la prudencia y el respeto en contextos familiares sensibles.

Cuto Guadalupe habla de la liberación de Cri Cri. Amor y Fuego

Temas Relacionados

Judith GuadalupeCristian Martínez GuadalupeCuto Guadalupeperu-entretenimientoJefferson Farfán

Más Noticias

Lucha contra el cáncer: 600 niños de provincia viajarán gratis a Lima cada año para recibir tratamiento oncológico

MINSA, Cruz del Sur y Aliados contra el Cáncer Infantil firman convenio para que menores y sus familias viajen sin costo a Lima para recibir atención médica especializada

Lucha contra el cáncer: 600

Sismo de magnitud 4.0 sacude en la madrugada a Puquio y activa la vigilancia del IGP en Ayacucho

Un temblor profundo sorprende a los residentes de Lucanas en horas tempranas y coincide con la reciente secuencia de movimientos telúricos que se registra en el sur del Perú

Sismo de magnitud 4.0 sacude

Precio del dólar en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 24 de septiembre

Consulta a cuánto está el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar en Perú:

Municipalidad de Lima recibirá 20 pinturas de Adolfo Winternitz valorizadas en más de un millón de soles

El pintor fue un artista plástico austríaco-peruano, conocido por su contribución al arte sacro y abstracto en América Latina

Municipalidad de Lima recibirá 20

La confesión del sujeto que mantuvo cautiva a una niña de 11 años tras captarla en un videojuego por más de 40 horas

La desaparición de la escolar en San Juan de Lurigancho activó una búsqueda y permitió identificar el patrón de captación de menores a través de videojuegos y redes sociales

La confesión del sujeto que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Morgan Quero pide al Congreso

Morgan Quero pide al Congreso no censurar al ministro Juan José Santiváñez por audio sobre ‘El Diablo’

Dina Boluarte en la ONU: agenda de la presidenta incluye un encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas

Dina Boluarte deja en evidencia rechazo internacional al puerto de Chancay: “Sobre todo a Trump no le ha gustado”

Rafael López Aliaga infringió neutralidad electoral con publicaciones en sus redes: JEE determina falta

Rafael López Aliaga arremete contra el JNE tras ser hallado en infracción: “Vienen y me filman, soy su objetivo”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Pamela

Magaly Medina critica a Pamela Franco tras asegurar que está ‘tranquila’ con Christian Cueva: “Parece resignada”

‘Cuto’ Guadalupe habla por primera vez sobre la liberación de su sobrino ‘Cri Cri’: “Como familia nos cuesta mucho”

Falleció Hernán Romero, referente de la actuación en el Perú, a los 83 años

Magaly Medina advierte que ‘Cri Cri’ podría revelar detalles inéditos en EVDLV: “Promete ser un testimonio realmente dramático”

Magaly Medina aconseja a Magaly Solier sobre su estado de salud: “No puede seguir en este tormento”

DEPORTES

Programación de cuartos de final

Programación de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Gonzalo Bueno firmó una remontada antológica en Buenos Aires e Ignacio Buse se estrenó sin despeinarse en Lisboa