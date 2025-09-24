La madre de ‘Cri Cri’ acusa a ‘Cuto’ Guadalupe de indiferencia durante proceso legal: “Me fui llorando de rabia”

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad’. Panamericana TV

La madre de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como “Cri Cri”, afirmó que su hermano, Luis Alberto ‘Cuto’ Guadalupe, optó por no apoyarla cuando buscó demostrar la inocencia de su hijo ante graves acusaciones judiciales.

Cristian Martínez, conocido como Cri Cri, se sentará en el sillón de El Valor de la Verdad para defender su inocencia. Al lado de su madre Judith Guadalupe, el primo de Jefferson Farfán, se referirá sobre la denuncia legal que lo llevó a cumplir casi un año en prisión provisional.

La acusación de abuso sexual contra Cristian Martínez Guadalupe originó una situación compleja para su entorno más cercano. Durante el desarrollo del caso, Judith Guadalupe intentó recabar apoyo entre sus familiares directos, poniendo énfasis en su hermano, el exfutbolista Luis Alberto ‘Cuto’ Guadalupe. “Lucho, quiero hablar contigo. — ‘¿De qué?’, me dijo. Yo tengo las pruebas de que mi hijo no tocó a esa persona y me dijo ‘no’. Me fui llorando de rabia”, relató la madre de “Cri Cri” en el programa que será emitido el domingo 28 de septiembre.

La presencia de Judith Guadalupe en el programa de Beto Ortiz busca arrojar luz no solo sobre la historia judicial de su hijo, sino también sobre los retos e incomprensiones que enfrentó durante su búsqueda de justicia. Mientras tanto, otros miembros de la familia se posicionaron de manera diferente ante la controversia. Tal es el caso de la también conocida como “Ama Charo”, hermana de Judith, quien habría mantenido contacto con Cristian Martínez Guadalupe y le manifestó su apoyo, según lo confirmó el propio implicado.

El interés público sobre la situación de Cri Cri creció debido al impacto familiar y mediático de la acusación. Tras salir en libertad, Martínez señaló que su experiencia en prisión marcó un antes y un después en su vida y la de su entorno.

La expectativa por el testimonio de Judith Guadalupe gira en torno a las razones que llevaron a la ruptura comunicacional con ‘Cuto’ y a la manera en que cada miembro de la familia abordó la situación de “Cri Cri” durante su proceso.

La reciente liberación de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, llevó a su tío, el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, a pronunciarse de manera pública sobre el impacto emocional que el caso ha tenido en el entorno familiar. En declaraciones recogidas por el programa Amor y fuego, el deportista reconoció que la situación trascendió el ámbito judicial y se transformó en un asunto delicado para todos los integrantes de la familia.

“Como familia siempre son temas muy sensibles, pero para mí es complicado, para la familia en sí”, expresó el exjugador, visiblemente afectado por la exposición mediática y las repercusiones internas.

Al ser consultado sobre la decisión judicial, Luis Guadalupe respondió: “Si la justicia ha decidido darle libertad, habrá motivos”. Sin emitir un juicio directo sobre la inocencia o culpabilidad de su sobrino, insistió en la dificultad de opinar abiertamente sobre asuntos legales que involucran a personas cercanas. “Son temas delicados que como familia nos cuesta mucho, estás entre la espada y la pared”, señaló ante las cámaras.

El exfutbolista también valoró el esfuerzo realizado por su hermana, Judith Cecilia Guadalupe, para lograr la liberación de su hijo, compartiendo la felicidad del entorno por la resolución favorable. “Nunca voy a estar en una situación de no compartir la alegría de la familia. A veces pasan cosas, nadie sabe lo de nadie”, afirmó, remarcando la importancia de la prudencia y el respeto en contextos familiares sensibles.

