Melissa Samplini y Katya Mosquera, parejas de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, hacen live y causan furor: ¿Se viene el pódcast?

La espontaneidad y complicidad de ambas conquistaron a miles de seguidores durante una transmisión en vivo, donde la idea de un pódcast conjunto se volvió tendencia entre los fans de Hablando Huevadas

Las esposas de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conocidos integrantes de ‘Hablando Huevadas’, sorprendieron a la audiencia al compartir un live juntas en TikTok.

Melissa Samplini y Katya Mosquera conectaron con sus seguidores durante una transmisión en la que conversaron con naturalidad sobre temas propuestos por la audiencia, lo que despertó una ola de solicitudes para que inicien su propio pódcast.

El live que encendió el pedido de un pódcast conjunto

Durante la transmisión, los usuarios aprovecharon la interacción para preguntar temas relacionados con la vida y experiencias personales de ambas. El momento más comentado surgió cuando el público planteó la idea de que Melissa y Katya lancen un pódcast juntas.

“Nos están pidiendo que abramos un pódcast”, dijo Melissa, mientras Katya respondía con humor: “Nadie nos quiere.” La dinámica entre ambas fluyó de forma natural y divertida, lo que generó comentarios positivos sobre la química que demostraron.

Incluso el productor de Hablando Huevadas intervino en el live y sugirió: "Abran un pódcast las dos y se van arriba“, provocando risas en todos los presentes.

En ese ambiente ameno, las parejas dejaron ver una relación cercana y espontánea, reforzando la expectativa sobre un posible nuevo proyecto. Una usuaria preguntó: “¿Por qué me da miedo ser mamá?”.

Melissa reconoció que “a toda primeriza da un poco de miedo, nervios”, mientras Katya compartió su experiencia: “Respeto mucho a las que no quieren ser mamá. A mí me encanta, soy muy maternal. Meli también, siempre conversamos del tema de los peques.”

El impacto del live fue notable: más de cinco mil personas siguieron la transmisión, sumando apoyo a la idea de ver juntas a Melissa y Katya en una nueva faceta digital.

Opiniones de los usuarios y polémica sobre posible pódcast

Al difundirse el fragmento en TikTok, la cuenta de @josepastord registró cientos de reacciones y comentarios. Si bien muchos seguidores respaldaron la propuesta de un pódcast con Melissa Samplini, parte del público mostró reservas respecto a Katya Mosquera.

Varias opiniones la calificaron como “oportunista”, refiriéndose al rápido avance de su relación con Ricardo Mendoza y su inminente maternidad.

Entre los mensajes destacados se leyeron comentarios como: "Sería un boooommm si su primera invitada sería ALICIA (expareja de Ricardo)“, o el pedido de que se incluya a “Juanita”, la persona de servicio que ayuda a Ricardo. Otros usuarios manifestaron abiertamente su preferencia: “De la otra oportunista no queremos, solo de Melissa”, y “La verdad que Melissa sí debe de estar, pero la esposa de Ricardo no creo porque fue muy rápido todo”.

Las reacciones reflejan tanto expectativa como escepticismo sobre el impacto de un posible pódcast liderado por las parejas de los comediantes. Por ahora, Melissa y Katya no han confirmado si llevarán adelante el proyecto, pero el entusiasmo y la curiosidad entre los seguidores se mantienen en aumento.

Logros personales y profesionales de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

El interés en las vidas personales de los integrantes de ‘Hablando Huevadas’ creció en las últimas semanas, luego de su histórico show en la Torre Eiffel de París.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hicieron historia al convertirse en los primeros artistas peruanos en presentarse en este emblemático escenario el 20 de septiembre de 2025, con entradas agotadas y un público eufórico.

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera esperan su primer hijo y adelantan fecha de matrimonio. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la presentación, Mendoza sorprendió al anunciar que será padre junto a Katya Mosquera. Con emoción, reveló: "Papá, vas a tener un nieto“, recibiendo la ovación de los presentes.

Katya, emocionada, compartió después: ”Estoy muy tranquila, muy contenta porque estamos formando una familia muy bonita." La pareja también confirmó que el matrimonio se realizará antes del nacimiento de su bebé, agregando un capítulo especial a este momento de éxito personal y profesional.

