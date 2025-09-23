Ricardo Mendoza y su novia tras confirmar embarazo y revelan cuándo se casarán: “Estamos formando una familia bonita

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera esperan su primer hijo y adelantan fecha de matrimonio. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La vida de Ricardo Mendoza ha dado un giro emocionante que él mismo se encargó de anunciar en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo. En pleno espectáculo en la Torre Eiffel, en París, el integrante de Hablando Huevadas interrumpió su show para dar una noticia que dejó sin palabras a los asistentes y conmovió a todos: su novia Katya Mosquera está embarazada.

El programa ‘Magaly TV La Firme’ estuvo presente en este show internacional y captó el preciso instante en el que el comediante reveló que será papá por primera vez. Sin previo aviso, y entre risas nerviosas, Mendoza lanzó una frase directa y emotiva:

“Papá, vas a tener un nieto”, dejando en claro que la familia crecerá. La reacción de Katya, quien lo acompañaba en el espectáculo, no pudo pasar desapercibida; la joven sonrió ampliamente y mostró su emoción con un gesto de ternura que confirmaba la felicidad que ambos atraviesan.

Tras la sorpresa inicial, la novia de Mendoza fue abordada por las cámaras del programa de Magaly Medina. Con serenidad y una sonrisa, expresó la tranquilidad que siente en esta etapa tan importante.

“Yo me siento muy tranquila, muy contenta porque estamos formando una familia muy bonita. Mi hijo lo quiere un montón y está feliz porque va a ser el hermano mayor”, comentó, destacando que no solo ella, sino todo su entorno familiar, celebran la llegada del nuevo integrante.

Ricardo Mendoza habla del matrimonio

En declaraciones para la prensa, Ricardo Mendoza no ocultó la emoción que lo embarga al convertirse en padre. Con voz firme y una sonrisa evidente, declaró: “Estoy contento, fuera de eso voy a ser papá. Bueno, ya soy papá porque estoy enamorado del hijo de mi novia que vive conmigo y ahora viene un hermanito para él”. Con estas palabras, dejó ver la estrecha relación que mantiene con el hijo mayor de Katya y cómo este nuevo embarazo fortalece aún más los lazos familiares que han construido.

La noticia del embarazo no solo genera alegría, también abre paso a la expectativa sobre otro gran paso en la vida de la pareja: el matrimonio. Como se recuerda, a inicios de año, el humorista le pidió la mano a Katya Mosquera en un emotivo momento que compartieron con sus seguidores. Sin embargo, hasta ahora no se había confirmado la fecha de la ceremonia.

En conversación con Magaly Medina, Mendoza respondió con naturalidad a la pregunta sobre cuándo será la boda. En un inicio, dejó entrever que podría ocurrir después del parto: “El matri, estamos decidiendo si es antes o después. Es que era en enero, pero estamos justo en eso, va a ser antes”. Sin embargo, no tardó en rectificarse frente a las cámaras y reafirmar que la unión se concretará pronto. Entre risas y mirando a su novia, expresó con firmeza: “Ya prometí que será antes el matri”.

Este detalle generó aún más ilusión entre sus seguidores, quienes han acompañado de cerca cada paso de la relación. La promesa de matrimonio antes del nacimiento de su bebé marca un nuevo capítulo en la vida de ‘Richavo’, quien combina su faceta de comediante con la de futuro padre y esposo.

