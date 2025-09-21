Ricardo Mendoza anunció que será papá en su show de ‘Hablando Huevadas’ en la Torre Eiffel.

Ricardo Mendoza anuncia que será papá en su show de Hablando Huevadas en la Torre Eiffel en París. TikTok

El comediante Ricardo Mendoza sorprendió al público al anunciar que será papá en pleno show de ‘Hablando Huevadas’ en París. La presentación se llevó a cabo el sábado 20 de septiembre de 2025 en la emblemática sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la icónica Torre Eiffel, un escenario que marcó un antes y un después en la carrera del dúo conformado por Mendoza y Jorge Luna.

El evento, que registró un lleno total, fue uno de los hitos más esperados por los seguidores del programa de humor. La vista privilegiada al río Sena y el histórico recinto parisino fueron el marco perfecto para que los comediantes peruanos vivieran una noche inolvidable junto a su público internacional.

El anuncio más personal de Ricardo Mendoza

El dato más comentado de la velada no fue únicamente el éxito del espectáculo, sino la revelación personal que hizo Ricardo Mendoza durante el show. Según confirmó la creadora de contenido Brigitte Valencia, el humorista anunció ante los asistentes que se convertirá en padre.

La información fue replicada por Ric La Torre, conocido generador de contenido digital, quien contó que varias personas presentes en el evento difundieron audios y comentarios sobre el anuncio.

“En el show de París Ricardo anuncia que va a ser padre. Y bueno, como ya sabemos, ya le había pedido la mano a su novia Katya, y ahora da un paso más en su vida personal”, explicó en sus redes sociales.

Aunque los videos del momento todavía no se publican de manera oficial, ya circulan filtraciones que muestran la reacción del público, que celebró con ovaciones la noticia.

Katya Mosquera, la futura mamá

La futura madre es Katya Mosquera Pinedo, actual pareja y prometida de Ricardo Mendoza. Katya tiene 33 años, era una tripulante de una reconocida aerolínea y vivía en San Miguel. Ahora, luego de su relación con el comediante, viven juntos en su departamento en Miraflores junto a su primer bebé y que ahora se convertirá en hermano mayor.

La relación entre Ricardo Mendoza y Katya Mosquera comenzó en 2024, cuando se conocieron durante un vuelo en Europa. Desde entonces, la pareja ha compartido varios momentos importantes que han quedado registrados en redes sociales.

En mayo de 2024, Mendoza hizo oficial el romance con Katya, dejando atrás su relación con la modelo Mayra Goñi, que había llegado a su fin por la distancia. Desde entonces, ambos han mostrado en redes sociales una relación sólida y estable.

Pero luego decidieron formalizar su relación, en marzo 2025, Ricardo le propone matrimonio a Katya, un compromiso que compartieron con entusiasmo en redes sociales. Y recientemente, en pleno show en París, el humorista anuncia que será padre, confirmando así uno de los momentos más felices de su vida.

Ricardo Mendoza comparte tierna propuesta de matrimonio con emotiva dedicatoria a su novia: “Vamos por esta aventura juntos”. Infobae Perú / Captura IG

La vida sentimental de Ricardo Mendoza

Antes de su actual relación, Ricardo Mendoza protagonizó romances muy comentados. Uno de los más conocidos fue con la modelo Mayra Goñi, con quien mantuvo una relación marcada por la distancia, ya que ella residía en Miami.

Pero antes, Mendoza mantenía una larga relación con Alicia Aparcana, la cual no prosperó. Sin embargo, con Katya Mosquera decidió iniciar una etapa distinta y más estable, cerrando definitivamente los capítulos anteriores de su vida sentimental.

Ricardo Mendoza cuenta que dejó de salir con una chica porque le pidió ir a Cala.

La gira europea de ‘Hablando Huevadas’

El anuncio de la paternidad de Ricardo Mendoza coincidió con uno de los momentos más trascendentales de su carrera: la gira europea de Hablando Huevadas.

Junto a Jorge Luna, Mendoza presentará su espectáculo en diferentes ciudades del continente europeo, siendo París una de las paradas más significativas. Ambos comediantes llegaron a la capital francesa días antes del show, acompañados por su equipo de producción y familiares, y aprovecharon para recorrer la ciudad.

La presentación en la Torre Eiffel no solo atrajo a peruanos residentes en Europa, sino también a fanáticos de otras nacionalidades que siguen de cerca el fenómeno de 'HH’.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ ya están en París para su histórico show en la Torre Eiffel.