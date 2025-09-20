Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ ya están en París para su histórico show en la Torre Eiffel.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ ya se encuentran en París para su histórico show en Torre Eiffel

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de 'Hablando Huevadas’, ya se encuentran en París para lo que será uno de los hitos más importantes de su carrera: su presentación en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la icónica Torre Eiffel, este 20 de septiembre de 2025.

De acuerdo con las publicaciones en sus redes sociales, los humoristas arribaron a la capital francesa junto a todo su equipo de producción y aprovecharon su primera jornada para conocer de cerca el lugar donde se llevará a cabo el espectáculo. La vista privilegiada al río Sena y el histórico recinto han generado gran expectativa entre sus fanáticos y la prensa internacional.

Primeros peruanos en presentarse en la Torre Eiffel

Con este evento, Luna y Mendoza se convertirán en los primeros artistas peruanos en realizar un show en este escenario, reconocido a nivel mundial. El anuncio no solo ha generado entusiasmo entre sus seguidores, sino también el interés de medios de entretenimiento en distintos países, que destacan la magnitud del logro.

Pese al costo elevado de las localidades, las entradas se agotaron rápidamente, lo que refleja la gran acogida que tiene la dupla de comediantes. Para muchos de sus seguidores, se trata de una oportunidad única de ver a 'HH’ en un espacio tan simbólico y representativo de la cultura global.

Los exorbitantes precios de las entradas para el show de Hablando Huevadas en la Torre Eiffel

Detalles del espectáculo

Durante una entrevista concedida a Magaly TV La Firme en mayo, Jorge Luna adelantó algunos detalles de la producción del evento, aunque señaló que aún se encontraban afinando la logística.

“No vamos a poner las sillas en la explanada, estaremos dentro de la Torre Eiffel. Cómo lo haremos, no lo sabemos”, comentó entre risas, dejando en claro que se trataba de un reto único para ellos y su equipo.

Por su parte, Ricardo Mendoza explicó que el aforo limitado de la sala era un factor clave para la rápida venta de entradas. “Mientras más arriba, menos gente entra”, dijo, refiriéndose a las restricciones propias de un espacio histórico que recibe a miles de turistas a diario.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ ya están en París para su histórico show en la Torre Eiffel.

El comediante también recordó que, durante sus giras anteriores por Europa y Asia, sus fanáticos siempre les preguntaban por qué no se presentaban en Francia. “Siempre nos pedían una fecha en París. Ahora, por fin, hemos decidido cumplir ese sueño”, señaló.

La llegada de Jorge y Ricardo a París no pasó desapercibida. Desde el primer momento compartieron videos y fotografías en sus cuentas oficiales, mostrando su entusiasmo por este paso en su carrera. Las imágenes rápidamente se viralizaron, con mensajes de orgullo de sus seguidores peruanos que celebran que el humor nacional logre espacios de esta magnitud.

Asimismo, los fans radicados en Europa aprovecharon para enviarles muestras de apoyo, resaltando lo difícil que fue conseguir una entrada. Algunos incluso compartieron fotos de sus boletos como prueba de que no se perderán la histórica presentación.

Los exorbitantes precios de las entradas para el show de Hablando Huevadas en la Torre Eiffel | TikTok

Magaly Medina también asistirá al show

Una de las sorpresas en torno a este viaje es la presencia de Magaly Medina. La periodista de espectáculos confirmó en su programa que asistirá al show por invitación de sus ahijados, Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

En sus redes sociales, Magaly se dejó ver disfrutando de las calles de París junto a su esposo Alfredo Zambrano y un grupo de amistades. Aunque no ha revelado mayores detalles, se espera que su presencia en el espectáculo sea también parte de la cobertura especial que realice para su programa.

Como suele ocurrir cuando viaja, la edición de 'Magaly TV La Firme’ del viernes 19 de septiembre habría quedado grabada con anticipación, de modo que sus televidentes no se pierdan su espacio habitual.

Magaly Medina sufrió hackeo de su canal de YouTube y recibe ayuda de conductores de Hablando Huevadas.