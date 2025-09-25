Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación: primeras imágenes de la actriz

Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación. Amor y Fuego

La actriz peruana Magaly Solier atraviesa un delicado momento de salud tras ser internada y trasladada a un centro de salud mental en Ayacucho por un cuadro de intoxicación con fármacos. El incidente, ocurrido el martes 23 de septiembre, movilizó a los servicios médicos del hospital de Huanta y generó preocupación en el ámbito artístico y cultural de Perú.

Al mediodía del miércoles 24 de septiembre, autoridades municipales informaron que Magaly Solier se encontraba “fuera de peligro y estable”, tras la rápida intervención médica en el hospital. La noticia fue confirmada también por la periodista Vanessa Sánchez, corresponsal de Huanta, quien detalló en el programa ‘Amor y fuego’ que la artista fue transferida a una unidad especializada para continuar su tratamiento y se encuentra bajo observación psiquiátrica permanente.

Magaly Solier tuvo un gran momento en el cine peruano, pero sus escándalos la hundieron. (Foto: Captura de IG)

Según indicó la periodista, la actriz habría ingerido una sobredosis de pastillas prescritas, lo que plantea interrogantes sobre un posible intento de atentar contra su vida. Durante la cobertura, Sánchez explicó que Magaly Solier permaneció aproximadamente 40 minutos en el centro de salud mental, donde recibió medicación y fue sometida a una evaluación psiquiátrica.

“Ha sido trasladada nuevamente, sigue bajo monitoreo en el hospital de contingencia de Huanta”, detalló. La periodista también señaló: “Ella desde hace mucho tiempo es paciente psiquiátrica. Habría ingerido una sobredosis de pastillas”.

Primeras imágenes de Magaly Solier tras intoxicación

Las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ muestran a Magaly Solier en ambulancia, bajo custodia de personal de salud y en presencia de efectivos policiales, reflejo del operativo realizado para asegurar su bienestar.

La familia de Magaly Solier y su círculo cercano no han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Hasta el momento, la actriz no se pronunció en medios ni redes sociales acerca de su estado actual ni sobre las causas de la intoxicación. Las autoridades se limitaron a informar que “el cuadro fue controlado” y que la paciente continúa bajo vigilancia por personal psiquiátrico y clínico.

Magaly Solier ya se encuentra estable tras ser internada por intoxicación.

El episodio provocó conmoción entre seguidores y conductores de televisión, dado el reconocimiento internacional de Magaly Solier por sus actuaciones en películas como “La teta asustada” y su impacto en el ámbito cultural del Perú. Figuras de TV expresaron mensajes de preocupación ante la situación que vive la actriz.

Magaly Solier y su carrera como actriz a lo largo de los años. (Foto: Captura de IG)

“Posiblemente, se habría intoxicado con una sobredosis de pastillas que debía tomar diariamente. La vemos estable, aunque un poco nerviosa y físicamente cansada”, concluyó la corresponsal.

La información suministrada al programa ‘Amor y fuego’ aclara que no existen hasta el momento reportes oficiales sobre un intento directo de autolesión, aunque la hipótesis de la sobredosis autoinfligida se mantiene como línea principal de investigación.

Magaly Solier hospitalizada de emergencia en Ayacucho: este es su estado actual. FB