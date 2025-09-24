Magaly Solier hospitalizada en Ayacucho por aparente intoxicación: permanece en trauma shock del hospital de Huanta

Magaly Solier vive el momento más complicado de su vida.

La reconocida actriz ayacuchana Magaly Solier se encuentra hospitalizada tras sufrir un aparente cuadro de intoxicación que la obligó a ser internada de emergencia en el hospital de Huanta, en la región Ayacucho.

La información fue confirmada por fuentes médicas a RPP Noticias, que precisaron que la artista nacional permanece bajo observación en la unidad de trauma shock.

Según los reportes iniciales, la actriz ingresó durante la tarde a la sala de emergencias del hospital luego de presentar síntomas que alertaron a su entorno más cercano. Los médicos determinaron rápidamente que se trataba de una posible intoxicación y procedieron a brindarle los cuidados necesarios en un área especial de atención.

Magaly Solier internada en hospital de Ayacucho.

A esta hora de la noche, su estado continúa siendo monitoreado de manera constante por el equipo de especialistas del nosocomio.

El ambiente en el hospital de Huanta refleja la preocupación natural frente a la salud de una figura tan querida como Magaly Solier, quien a lo largo de los años ha llevado el nombre del Perú a importantes festivales internacionales de cine gracias a sus interpretaciones en películas como La teta asustada y Madeinusa.

Magaly Solier y su carrera como actriz a lo largo de los años. (Foto: Captura de IG)

Mamá de Magaly Solier la acompaña en hospital de Huanta

Su ingreso inesperado ha generado gran expectativa en la población local, pues muchos vecinos han expresado su solidaridad y esperan que se recupere pronto.

Hasta el centro de salud llegó la madre de la actriz, quien decidió permanecer a su lado en todo momento. Su presencia ha sido clave para brindarle apoyo emocional mientras el personal médico continúa con la atención especializada. Testigos en el hospital señalaron que la progenitora de Solier se mostró muy afectada, pero confiada en que su hija superará este difícil episodio.

Personal médico del hospital de Huanta indicó a la prensa que, aunque el cuadro de intoxicación fue delicado, la actriz se encuentra en condición estable, aunque todavía en observación. El diagnóstico definitivo y las causas del malestar aún no han sido detalladas de manera oficial, pero se espera que en las próximas horas se ofrezca un parte médico más preciso sobre su evolución. Por el momento, el hermetismo rodea el caso, lo que incrementa la preocupación de sus seguidores.

Magaly Solier está recibiendo ayuda por parte del Ministerio de la Mujer tras sus últimas apariciones en la vía pública. (Composición Infobae)

¿Quién es Magaly Solier?

Magaly Solier Romero, nacida el 11 de junio de 1986 en Huanta, Ayacucho, es una reconocida actriz y cantautora peruana de origen quechua. Saltó a la fama internacional en 2005 con la película Madeinusa, dirigida por Claudia Llosa, pero su consagración llegó con La teta asustada (2009), cinta que obtuvo el Oso de Oro en Berlín y la convirtió en una de las principales embajadoras del cine peruano.

Además de su carrera en la actuación, Solier desarrolló una faceta como cantante, publicando discos como “Warmi” (2009) y “Coca Quintucha” (2015), donde interpreta en quechua y fusiona sonidos andinos con estilos contemporáneos.

A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos ser nombrada en 2017 Artista de la Paz por la Unesco, destacando su compromiso con la preservación de la lengua quechua y la promoción de la cultura andina.

Más allá de los escenarios, su vida personal también ha estado marcada por momentos difíciles y polémicas, pero sigue siendo considerada un símbolo de identidad cultural y una de las artistas peruanas más importantes de las últimas décadas.

