Magaly Medina aconseja a Magaly Solier sobre su estado de salud: “No puede seguir en este tormento”

Magaly Medina lamenta estado de salud de Magaly Solier en Ayacucho. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noticia cayó como un balde de agua fría en la noche del 23 de septiembre: la reconocida actriz ayacuchana Magaly Solier fue internada de emergencia en el hospital de Huanta, luego de ser hallada convulsionando en su vivienda tras aparente cuadro de intoxicación.

Según el subgerente de Seguridad Ciudadana de Huanta, quien lideró la atención inicial, la artista manifestó que había tomado una supuesta sustancia tóxica, lo que generó alarma entre sus vecinos y familiares.

De acuerdo con el relato del funcionario, la alerta se dio a las seis y quince de la tarde, cuando un vecino avisó que Solier se encontraba en estado crítico dentro de su chacra.

Magaly Medina sobre Magaly Solier: “Debe tomar un tratamiento largo y consciente”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Ella misma nos dijo lo que había tomado. Cuando llegamos, estaba tendida en el piso, convulsionando producto de la sustancia. La evacuamos y gracias a Dios se logró estabilizarla”, relató en medios locales, destacando que el rápido accionar de serenazgo permitió trasladarla a tiempo al hospital.

La información fue confirmada en vivo por el programa de Magaly Medina, quien no ocultó su preocupación y, fiel a su estilo, lanzó duras reflexiones sobre el presente de la actriz, ganadora de un Oso de Oro en Berlín y protagonista de la aclamada película La Teta Asustada.

Magaly Medina sobre Magaly Solier: “Debe tomar un tratamiento largo y consciente”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina lamenta estado de salud de Magaly Solier tras estar estable

“Me voy a ahorrar mejor mis palabras. Pero tenemos una noticia en desarrollo, una noticia de último minuto que viene desde Huanta, Ayacucho, acerca de la situación de Magaly Solier. Ella fue internada de emergencia en el hospital de Huanta. Según el subgerente de Seguridad Ciudadana”, explicó la conductora al iniciar la cobertura.

Una vez confirmado que la actriz se encontraba fuera de peligro, Medina profundizó en sus comentarios, recordando que no era la primera vez que Solier atravesaba un momento difícil. “Magaly Solier, no sabíamos de ella hace bastante tiempo. Ya habíamos hecho muchas notas sobre los problemas que atravesaba con la bebida y los conflictos con el padre de sus hijos”, señaló la periodista.

La conductora también recordó que la artista perdió la custodia de sus hijos debido a denuncias de abandono y descuido, situación que marcó un antes y un después en su vida personal. “Ella estaba alejada de sus hijos porque así lo determinaron las autoridades, porque por el descuido y el abandono en el que se encontraban cuando vivían con ella. Eso fue probado y la tutela de estos chicos pasó a sus padres”, remarcó Medina.

Magaly Medina sobre Magaly Solier: “Debe tomar un tratamiento largo y consciente”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Con tono crítico, pero también con un dejo de preocupación, la ‘Urraca’ lanzó un consejo que, a su juicio, resulta urgente para la vida de la intérprete. “Esperemos que Magaly Solier se recupere, pero no solo de este lavado gástrico. Creo que ella debería tomar un tratamiento largo y consciente para salir de este tormento en el que siempre ha transcurrido su vida”, expresó.

Finalmente, Medina lamentó que, tras haber alcanzado reconocimiento internacional y ser vista como una promesa del cine peruano, la actriz haya quedado sumida en un silencio mediático y en una lucha personal constante. “Después de haber protagonizado algunos papeles importantes, ha desaparecido en el anonimato. Es una tristeza enorme ver cómo una artista de su talla está ahora en esta situación”, concluyó con pesar.

El estado de salud de Magaly Solier es hoy motivo de preocupación no solo para su familia y sus vecinos de Huanta, sino también para el país que alguna vez la vio brillar en lo más alto del cine mundial. Si bien gracias a la rápida intervención médica se encuentra estable, las declaraciones de Magaly Medina reflejan una verdad incómoda: la actriz necesita algo más que estabilización clínica, requiere un proceso profundo que la ayude a salir adelante y a reencontrarse con la fuerza que alguna vez la llevó a conquistar el mundo con su talento.

Magaly Medina sobre Magaly Solier: “Debe tomar un tratamiento largo y consciente”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme