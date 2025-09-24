EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró este miércoles que el Departamento de Estado de Estados Unidos prepara una queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por paralizar el proyecto del tren Lima-Chosica que promueve desde la Municipalidad Metropolitana (MML).

Durante un acto público en el distrito de Miraflores, el burgomaestre afirmó que la administración estadounidense considera un “insulto” que el material rodante entregado por la firma Caltrain permanezca almacenado, mientras el Ejecutivo, según sus declaraciones, no otorga viabilidad al proyecto.

López Aliaga señaló que conoció la postura oficial de EE.UU. durante una reciente visita a ese país, realizada en el marco de una gira por Europa y Washington la semana pasada. “Yo he estado en el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde me dicen claramente: vamos a mandar una carta de queja, diciéndoles que ha habido una donación de trenes funcionando, y ustedes lo están almacenando”, declaró.

“Ese es un insulto bien grave. Eso no se lo va a permitir nadie”, agregó.

El alcalde responsabilizó a "mafias" e intereses particulares por frustrar el proyecto ferroviario y acusó al Gobierno de Boluarte de obstaculizar el desarrollo del transporte en Lima

El alcalde criticó con dureza a la gestión de Boluarte y atribuyó la paralización del tren a intereses particulares que se oponen a la modernización del transporte en Lima y zonas aledañas. “La frustran, porque hay mucha mafia, mucha gente ahí atrás para que no se haga nada, pero los trenes van a funcionar. Este gobierno de la señora Boluarte está quedando pésimo”, afirmó.

Asimismo, informó que la noche anterior sostuvo una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para abordar el proyecto. “Estoy revisando todos los contratos de lo que han avanzado. Ya había una primera reunión anoche. Me he quedado hasta las tres de la mañana viendo cada línea que no tenía para ver qué están haciendo. Pero voy a seguir, no digo cuándo ni dónde ni cómo, luego voy a seguir más rápido”, indicó.

“La gente quiere tren. Entonces, les digo que paren. Yo quiero ir por las buenas. Pero si quiere llegar a la acción política, también hay acción política. Estoy tratando de ir por las buenas. Creo que sí se puede hablar y negociar”, añadió.

Según el alcalde, la iniciativa podría operar con tecnología que permite reservar asientos y contar con otras comodidades. “Uno puede ir a estas aplicaciones tipo Teleticket, por ejemplo, y reservar su sitio. Puede ir con sitio numerado, también. Ahora ya no hay boletería”, explicó.

Bandera blanca

Días atrás, López Aliaga anunció que había restaurado una relación cordial con el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, con el objetivo de evaluar la viabilidad de la iniciativa.

“Con el MTC hemos restablecido una amistad, en serio. Yo lo he llamado al caballero y le he dicho: ‘Mira, esto no puede ser personal, aquí en juego el bienestar de mucha gente’. Pero lo he llamado también por otro tema. Aquí, por Huaycán, va a salir la nueva Carretera Central (...)”, afirmó.

Antes de este acercamiento, Sandoval valoró que la autoridad limeña haya decidido superar las tensiones para concretar un encuentro, aunque precisó que la posición técnica del ministerio respecto a la iniciativa ferroviaria no sufrirá modificaciones.

“No tenemos por qué no aceptar las conversaciones. Saludo el mensaje donde dice que hay que tratar este tema desde el punto de vista técnico y habiendo reflexionado. Estoy en contacto con el premier para ver en qué momento se dará la reunión y sacar adelante el proyecto”, declaró en una rueda de prensa.