Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga anuncia reconciliación con MTC, pero César Sandoval indica que no cambiará de opinión técnica

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este lunes que ha restaurado una relación cordial con el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, con el objetivo de evaluar la viabilidad del proyecto del tren Lima–Chosica.

“Quiero decirles algo. Con el MTC hemos restablecido una amistad, en serio. Yo lo he llamado al caballero y le he dicho: ‘Mira, esto no puede ser personal, aquí en juego el bienestar de mucha gente’. Pero lo he llamado también por otro tema. Aquí, por Huaycán, va a salir la nueva Carretera Central (...)”, afirmó durante un acto público en el distrito de Ate.

Antes de este acercamiento, Sandoval valoró que el alcalde haya decidido superar las tensiones para concretar un encuentro, aunque precisó que la posición técnica del ministerio respecto a la iniciativa ferroviaria no sufrirá modificaciones.

“No tenemos por qué no aceptar las conversaciones. Saludo el mensaje donde dice que hay que tratar este tema desde el punto de vista técnico y habiendo reflexionado. Estoy en contacto con el premier para ver en qué momento se dará la reunión y sacar adelante el proyecto”, declaró en una rueda de prensa.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

“El MTC no se ha opuesto nunca, jamás. Hemos dicho que hay que hacer las cosas de manera responsable, con los procedimientos, donde haya paraderos y estaciones. Esos temas técnicos se discutirán. Si es que técnicamente es procedente, seguro ya se llevará a cabo esa reunión. Así deben actuar las autoridades, con respeto y tolerancia”, añadió.

Consultado por una periodista sobre si esta apertura implica un cambio de postura respecto al proyecto, Sandoval fue enfático: “Nosotros no vamos a cambiar de opinión desde el punto de vista técnico. Todo lo que sea posible técnicamente, responsablemente, viablemente, normativamente, sobre eso nos vamos a guiar”.

Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, también se pronunció sobre el tema y confirmó su disposición a respaldar la propuesta, siempre que se cumplan las condiciones técnicas necesarias.

“Si es que el señor alcalde de Lima Metropolitana pretende una reunión, de hecho que vamos a hacer la reunión. Hemos convocado ya varias reuniones, el ministro de Transportes también lo ha convocado y yo, la verdad, celebro y agradezco públicamente que el alcalde metropolitano de Lima también haya aceptado que estas reuniones se den”, expresó desde Ica, antes de asegurar que el Ejecutivo dará “luz verde a que esto continúe”.

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, manifestó su disposición a respaldar la propuesta del tren siempre que se cumplan las condiciones técnicas necesarias

La semana pasada, después de regresar de una gira por Europa que incluyó un encuentro no concretado con el papa León XIV, López Aliaga invitó a Sandoval a sostener una reunión, decisión que dijo haber tomado después de “un largo proceso de meditación en Madrid, Roma y Washington”.

Tensiones previas

El anuncio resultó sorpresivo, puesto que el burgomaestre ha solicitado la destitución del ministro por considerarlo “incapaz” y por actuar como operador político de Alianza Para el Progreso (APP), partido del gobernador César Acuña.

Sandoval, en tanto, ha señalado el plan impulsado por López Aliaga carece de sustento técnico, no resulta viable en el corto plazo y podría implicar irregularidades. “La Contraloría va a dar a conocer si esa operación de donación ha sido realmente donación o compra. En cuanto al MTC, la autorización para desembarcar el material rodante estuvo a cargo de la concesionaria”, indicó.