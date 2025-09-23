Perú

Rafael López Aliaga arremete contra el JNE tras ser hallado en infracción: “Vienen y me filman, soy su objetivo”

El alcalde de Lima se pronunció luego de ser sancionado por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro I por violar la neutralidad electoral en sus redes sociales

Por Luis Paucar

Fuente: MML

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arremetió este martes contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) determinara, en primera instancia, que infringió el deber de neutralidad electoral con varias publicaciones en sus redes sociales.

En un breve diálogo con la prensa tras un acto oficial en el distrito de San Juan de Miraflores, el burgomaestre afirmó que el organismo lo ha convertido en blanco de vigilancia constante.

“Me han informado que (personas del JNE) siempre vienen y me filman. Soy su objetivo parece, ¿no? Pero no lo hacen con ningún otro alcalde ni gobernador, es raro. Ya se ve la mano, pues”, manifestó al cuestionar el trato que recibe en comparación con otras autoridades.

Asimismo, negó algunas acusaciones vinculadas a sus redes sociales. “Es falso. Eso no lo niego de entrada, revisen mis redes sociales. Tiene que ver que hay mucha red social que no está verificada, pero las que están verificadas, estoy absolutamente seguro de que no hay nada de eso. Sabemos respetar la ley”, aseguró.

Informe de fiscalización del JEE
Informe de fiscalización del JEE Lima Centro.

Según la resolución a la que accedió Infobae Perú, la autoridad capitalina publicó en su cuenta oficial de Facebook material elaborado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), al que se añadió su nombre en color celeste, característico de Renovación Popular.

El JEE señaló que estas publicaciones vulneraron el principio de neutralidad, ya que favorecieron a una organización política específica. Además, alertaron sobre un video compartido por López Aliaga que mostraba claramente el logo de Renovación junto al de la comuna, lo que fue calificado como un claro acto de apoyo partidario.

El tribunal dispuso enviar los documentos al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Concejo Municipal de Lima, para que ejerzan sus funciones respectivas. Al mismo tiempo, instó al alcalde a no interferir en el desarrollo del proceso electoral, con el fin de asegurar comicios justos e imparciales. Además, solicitó que esta resolución sea notificada a la Oficina de Integridad Institucional de la Municipalidad, por el uso indebido de imágenes oficiales.

La resolución podrá ser apelada ante el JNE. Sin embargo, si no se presenta impugnación, la decisión quedará firme y el JEE continuará con las remisiones correspondientes. En caso de una nueva infracción, López Aliaga podría recibir multas que van desde 30 hasta 100 UIT, lo que equivale a montos entre 160,500 y 515,000 soles.

La resolución del JEE ordena
La resolución del JEE ordena remitir los documentos al Ministerio Público, a la Contraloría y al Concejo Municipal

Encuestas

En junio pasado, durante una entrevista, el burgomaestre anunció que dejaría la MML para evaluar su postulación a las elecciones generales de 2026, decisión que ya tomó y, según sus palabras, dará a conocer el 12 de octubre.

El alcalde limeño no logró la Presidencia en los comicios de 2021, tras una campaña marcada por mensajes de odio, teorías conspirativas y desinformación. Se autodenominó ‘Porky’, apodo que mantiene hasta hoy, y obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta con el 11.75 % de los votos válidos.

Según la última encuesta de Ipsos, actualmente lidera las preferencias electorales con un 10 % de intención de voto, superando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que alcanza el 8 %.

