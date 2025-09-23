Perú

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por viajar en medio de protesta: “¿Cómo cree que van a venir inversionistas?”

El alcalde de Lima criticó que la presidenta viaje a la Asamblea General de la ONU mientras en la capital se registraban protestas. Según la PNP, unas 450 personas protagonizaron actos vandálicos en el centro histórico

Por Luis Paucar

Guardar
El alcalde de Lima, Rafael
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, criticó la decisión de la presidenta Dina Boluarte de viajar a la Asamblea General de la ONU mientras en Lima se realizaban protestas

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuestionó este lunes la decisión de la presidenta Dina Boluarte de viajar a Estados Unidos para la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras en la capital ocurría una protesta contra el Gobierno y el Congreso convocada por jóvenes y otros colectivos.

“¿Cómo cree que va a venir un inversionista si está viendo que el centro de la ciudad lo están destrozando?”, declaró el burgomaestre al inspeccionar una obra municipal, en referencia a las declaraciones de la gobernante, quien afirmó a empresarios iberoamericanos que Perú es un país confiable para invertir.

El líder de Renovación Popular expresó que tanto él como los congresistas de su bancada rechazaron con anticipación la salida de la mandataria. “Más hubiera hecho estando acá, previendo que no haya este desmadre de destrozos en Lima”, señaló.

Afirmó que los incidentes afectan la llegada tanto de turistas como de inversionistas, y destacó la responsabilidad de la prensa internacional en este contexto: “Ningún turista viene a un conflicto, más que la prensa siempre te saca lo peor, la prensa extranjera inclusive”, manifestó.

López Aliaga señaló que los
López Aliaga señaló que los daños en el centro de la ciudad afectan la llegada de inversionistas y turistas

También criticó el uso de recursos públicos para viajes oficiales, y afirmó que funciones como la presidencia, la alcaldía o las gobernaciones requieren austeridad. “El tema de ser presidente o alcalde o gobernador tiene que ver con austeridad absoluta. Si quieres viajar, viaja con la tuya, pero no uses plata del pueblo para darte un gustito, muy frívolo”, declaró.

Mariela Falla, gerente de Fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), había indicado previamente que la manifestación causó daños valorados en 60 mil soles. Por esta razón, se requerirán trabajos de repintado en lugares como la Plaza Martín y el Paseo de los Héroes.

Panorama

La protesta se desarrolló en el centro histórico de la capital la tarde del sábado y, conforme avanzó el tiempo, ocurrieron algunos enfrentamientos y disturbios que dejaron al menos un detenido y alrededor de 14 asistentes heridos por disparos de perdigones de goma de la Policía Nacional (PNP), según las brigadas de salud conformadas por voluntarios.

Este domingo, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) denunció seis ataques a periodistas durante la cobertura de la protesta, convocada por colectivos como ‘Generación Z’, bajo el lema ‘El pueblo se levanta, día del despertar peruano’.

La primera jornada de la marcha convocada por colectivos de jóvenes, estuvo marcada por disturbios y represión policial en el centro de Lima. | Panamericana Televisión / 24 Horas

El gremio detalló que al inicio de la marcha, en la Plaza San Martín, el reportero de ATV, Diego Ocmin, recibió insultos mientras filmaba a los manifestantes, quienes más tarde lo agredieron y tiraron al suelo su equipo de trabajo.

Posteriormente, cuando comenzaron los enfrentamientos entre algunos asistentes y las fuerzas de seguridad, Jahaira Pacheco y Percy Grados, reportera y camarógrafo de Exitosa Noticias, resultaron heridos por perdigones lanzados por la PNP y debieron ser trasladados al hospital. De igual modo, el fotoperiodista César Zamalloa, del semanario Hildebrandt en sus Trece, también recibió varios impactos.

El periodista Diego Quispe, del portal Ojo Público, también fue alcanzado por perdigones mientras cubría la protesta; señaló que recibió dos impactos en la espalda y uno en el brazo. Su compañero, el fotoperiodista Gabriel García, relató que agentes policiales los empujaron con escudos y golpearon con varas.

Asimismo, el fotoperiodista de Wayka, Juan Zapata, denunció haber sido hostigado por agentes en los alrededores de la sede de la Defensoría del Pueblo, en un momento en que la policía mostró una actitud hostil hacia la prensa.

La ANP expresó su enérgico rechazo “a las medidas excesivas y desproporcionadas usadas por los agentes de la PNP en la contención de las movilizaciones sociales, en lo que constituye actos de clara represión”.

Por su parte, la PNP informó que aproximadamente 450 personas protagonizaron actos de violencia en el centro. Entre estos hechos se encuentran el incendio en el frontis de la Corte Superior de Justicia, daños en el acceso al Palacio de Justicia, la quema de señalización del transporte público y la destrucción de veredas, que sirvieron para obtener objetos con los cuales atacaron a los agentes.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaDina Boluarteperu-noticiasperu-politicaCentro de Lima

Más Noticias

Reconocimiento de la UNESCO en Perú: Geoparque Colca y Volcanes de Andagua obtiene Tarjeta Verde y asegura su permanencia en la red mundial

La distinción internacional refleja el trabajo articulado entre autoridades, comunidades y especialistas para consolidar un modelo que une conservación, educación y turismo sostenible

Reconocimiento de la UNESCO en

Tomás Gálvez, nuevo fiscal de la Nación interino, confirmó que evalúa remover a Rafael Vela y José Domingo Pérez

Flamante titular del Ministerio Público fue consultado sobre si formalizará su intención de apartar a los integrantes del Equipo Especial Lava Jato, a quienes ya denunció en el pasado

Tomás Gálvez, nuevo fiscal de

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

No bien inició el segundo tiempo del partido, desarrollado en el estadio Campeones del 36, seis jóvenes irrumpieron el escenario para despojar objetos de utilería de la banca visitante

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Alerta por aumento de neumonía y tos ferina en Perú: niños y adultos mayores, los más afectados

Los brotes se concentran en la Amazonía y la costa norte, con baja cobertura de vacunación y riesgo de complicaciones graves en las poblaciones vulnerables.

Alerta por aumento de neumonía

Influencer lanza insultos racistas en bus del Metropolitano: video genera indignación y la Defensoría del Pueblo exige investigación inmediata

La escena fue registrada y viralizada en redes sociales. Instituciones advierten que la discriminación es delito penado por el Código Penal

Influencer lanza insultos racistas en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez, nuevo fiscal de

Tomás Gálvez, nuevo fiscal de la Nación interino, confirmó que evalúa remover a Rafael Vela y José Domingo Pérez

Rafael López Aliaga pide asistencia masiva al Circuito Mágico del Agua para homenaje a Charlie Kirk: “Lo llenamos”

José Jerí saluda designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación: “Espero que sea prudente y moderado, no como Delia Espinoza”

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga anuncia reconciliación con MTC, pero César Sandoval indica que no cambiará de opinión técnica

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello es presentada

María Pía Copello es presentada como la Reina del TikTok en Telemundo: de la pantalla chica al estrellato en redes

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

DEPORTES

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking