Marcha de la Generación Z EN VIVO: jóvenes protestan en Lima este 20 y 21 de septiembre contra gobierno de Dina Boluarte y Congreso

La Plaza San Martín en Lima será el epicentro de una serie de marchas programadas para el 20 y 21 de septiembre, convocadas por el colectivo “Generación Z”. Este movimiento, compuesto principalmente por jóvenes, busca expresar su descontento hacia las políticas del Gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República. La principal motivación de estas movilizaciones es la reciente reforma del sistema de pensiones, establecida por la Ley N.º 32123, que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a afiliarse a una AFP o a la ONP.
Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, la Plaza San Martín será el escenario principal de la multitudinaria manifestación organizada por el colectivo Generación Z, integrado mayoritariamente por jóvenes que desean expresar su rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.
Así se prepara la Policía Nacional para la llegada de los manifestantes al Cercado de Lima. Hay una convocatoria a las 3 p.m., pero también hubo otra a las 5 p.m. de hoy sábado 20 de setiembre. Se espera una gran presencia de jóvenes de la generación Z.
La convocatoria ha ganado fuerza a través de redes sociales, donde diversos colectivos juveniles, como “Jóvenes Líderes para el Perú” y “KeikoNoVa”, han expresado su apoyo. Además, se han sumado gremios de transportistas, ecologistas, animalistas y afiliados y exafiliados a la ONP.
La movilización contará con la participación de diversos grupos, entre ellos colectivos juveniles como “Jóvenes Líderes para el Perú” y “KeikoNoVa”, así como sindicatos de trabajadores y gremios de transportistas. También se unirán ecologistas, animalistas y afiliados y exafiliados a la ONP, quienes buscan manifestar su descontento con la reforma y otros temas sociales.
La diversidad de participantes refleja un interés amplio por demostrar unidad en torno a las demandas de los jóvenes. Además, la integración de distintos sectores fortalece la legitimidad de la protesta y amplifica el mensaje de que la movilización representa una preocupación generalizada por la situación política y económica del país.
La concentración principal está programada en la Plaza San Martín, con inicio previsto a las 5:00 p.m. tanto el sábado 20 como el domingo 21 de septiembre. Desde allí, los manifestantes recorrerán avenidas principales de Lima, dirigiéndose hacia el Congreso de la República, lugar donde se esperan que se concentren los principales reclamos y pancartas.
Los organizadores recomiendan a los participantes llegar con antelación y respetar las rutas establecidas para evitar desorden. Asimismo, indicaron que la movilización es pacífica y cívica, con el objetivo de que las demandas de los jóvenes se escuchen de manera clara y sin confrontaciones con las autoridades.
Los manifestantes planean emplear pancartas, consignas y diversas formas de expresión pacífica para transmitir su rechazo a la reforma del sistema de pensiones y a la corrupción en el Gobierno y el Congreso. Además, se espera que la participación de diferentes colectivos, desde ecologistas hasta gremios de transportistas, amplifique la cobertura de la protesta en medios de comunicación y redes sociales.
Wildar Lozano, vocero de la Generación Z, enfatizó que la verdadera fuerza de la movilización no reside en la confrontación, sino en la unidad y legitimidad de los reclamos. La coordinación entre los distintos grupos busca asegurar que la marcha se desarrolle sin incidentes y que la voz de los jóvenes se proyecte de manera efectiva a nivel nacional.