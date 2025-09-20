Marcha de la Generación Z EN VIVO: jóvenes protestan en Lima este 20 y 21 de septiembre contra gobierno de Dina Boluarte y Congreso

La marcha del 20 y 21 de septiembre refleja la preocupación de los jóvenes por el futuro laboral y social del país. Composición: RPP/ Infobae Perú

La Plaza San Martín en Lima será el epicentro de una serie de marchas programadas para el 20 y 21 de septiembre, convocadas por el colectivo “Generación Z”. Este movimiento, compuesto principalmente por jóvenes, busca expresar su descontento hacia las políticas del Gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República. La principal motivación de estas movilizaciones es la reciente reforma del sistema de pensiones, establecida por la Ley N.º 32123, que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a afiliarse a una AFP o a la ONP.