Perú

Los lujosos regalos que recibe Dina Boluarte: perfumes, joyas y vajillas engrosan la lista de obsequios presidenciales

El registro presentado por las autoridades no incluye los relojes Rolex que, según diversas denuncias, habría recibido la jefa de Estado

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
El registro presentado por las
El registro presentado por las autoridades no incluye los relojes Rolex que, según diversas denuncias, habría recibido la jefa de Estado

El registro oficial de obsequios recibidos por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, revela una lista de artículos que abarca desde regalos protocolarios hasta objetos de lujo valorados en miles de dólares. Según una investigación difundida por Punto Final, entre los presentes recibidos destacan una réplica de la estatua de bronce de Sanxingdui —cuya cotización en subastas internacionales supera los 10.000 dólares—, sets de cosméticos coreanos de marcas exclusivas que pueden alcanzar los 20.000 dólares y perfumes Dior de edición limitada.

Punto Final informó que, gracias a un requerimiento de acceso a la información, obtuvo el detalle de los obsequios entregados al Despacho Presidencial. La lista incluye perfumes exclusivos, vajillas japonesas valoradas en 650 dólares por plato, adornos, jarrones y cuchillos ceremoniales que superan los miles de dólares en el mercado internacional. Figuran también sets de cosméticos coreanos, piezas de porcelana y botellas de sake. Entre los objetos registrados existen cajas cuya descripción no detalla el contenido.

El registro presentado por las autoridades no incluye los relojes Rolex que, según diversas denuncias, habría recibido Boluarte de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ni otros regalos entregados por alcaldes y gobernadores en actos oficiales. Estos objetos no declarados han estado en el centro de la polémica, impulsando una revisión de las normas que regulan los obsequios a funcionarios.

Vínculo entre Wilfredo Oscorima y
Vínculo entre Wilfredo Oscorima y Dina Boluarte se quebró tras el destape del caso 'Rolexgate'. (Foto: Presidencia del Perú)

Tras el escándalo de los relojes en marzo de 2024, Palacio de Gobierno no prohibió la recepción de regalos, sino que flexibilizó la directiva que regula su aceptación. Según la docente de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Janeyri Boyer, esta decisión abre la puerta a que todo tipo de obsequios se consideren permitidos. “La directiva tiene demasiadas excepciones, que en la práctica permiten todo. Es ilegal, inconstitucional y va contra las recomendaciones de la OCDE”, señaló Boyer en declaraciones recogidas por Punto Final.

La normativa actual posibilita que la presidenta reciba regalos de familiares, amigos e incluso funcionarios públicos, sin restricciones de valor ni obligatoriedad de informar sobre sus destinos finales. Esta flexibilidad genera dudas sobre el destino y titularidad de los objetos, especialmente con la posibilidad de que bienes de lujo ingresen al patrimonio personal al concluir el mandato.

El politólogo José Carlos Requena observa que esta situación agudiza la percepción de desconexión entre el entorno presidencial y la ciudadanía. “Estas frivolidades son evidentes, pero ella parece sentir que tiene derecho a ellas. Hay una seria disociación entre lo que vive la población y lo que transmite la presidenta”, opinó Requena para Punto Final.

La presidenta de Perú, Dina
La presidenta de Perú, Dina Boluarte. EFE/ Str

En un contexto nacional marcado por la inseguridad y la crisis económica, la recepción de obsequios de alto valor por parte de la mandataria y la falta de restricciones puntuales refuerzan el debate sobre transparencia y responsabilidad en el ejercicio público.

Escándalo presidencial

El “Rolexgate” es el nombre que recibió el escándalo por la posesión de relojes de la marca Rolex por parte de Dina Boluarte, presidenta de Perú, y las dudas sobre su origen y declaración formal. El caso comenzó en marzo de 2024, cuando medios de comunicación, como La Encerrona y Punto Final, revelaron que la mandataria habría utilizado en distintos eventos relojes de lujo que no figuraban en sus declaraciones oficiales de bienes y rentas.

La controversia creció al conocerse que uno de estos relojes —valorado en varios miles de dólares— habría sido entregado a Boluarte por Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, quien también le habría obsequiado otras joyas costosas. Posteriormente, surgieron cuestionamientos sobre la omisión de estos objetos en los registros públicos y la posible infracción a la legislación peruana sobre regalos y transparencia.

El escándalo puso bajo escrutinio la falta de control en la recepción de obsequios y provocó investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración. Además, generó críticas sobre la permisividad normativa en Palacio de Gobierno y el contraste entre los lujos presidenciales y la crisis económica que afecta al país.

Temas Relacionados

Dina BoluarteGobiernoperu-politica

Más Noticias

Ceremonia de Balón de Oro 2025: día, hora, canal TV y lista de candidatos al premio individual más importante de fútbol

La historia de este importante galardón tendrá un nuevo ganador. Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los principales candidatos, aunque podría haber sorpresas al final. Revisa todos los detalles de la gala

Ceremonia de Balón de Oro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El brasilero sorprendió al referirse a la pedida de mano de André Bankoff a la popular Cachaza, pero no pudo evitar de su exromance

Rafael Cardozo reacciona al compromiso

Precio del dólar con alza: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 22 de septiembre en Perú

Consulta a cuánto está el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar con alza:

Nuevo paro en Machu Picchu: Anta bloquea estación de Peru Rail por disputa por el censo y turistas acceden solo vía Ollantaytambo

Un conflicto territorial con INEI en Choquequirao, Salkantay y Huamantay ha obligado a turistas internacionales a modificar sus planes y recurrir a rutas de madrugada tras la suspensión del tren entre Cusco y Ollantaytambo

Nuevo paro en Machu Picchu:

Parque de las Leyendas celebra el día del Rinoceronte: actividades, entradas y horarios para ver a Valentina en el zoológico

El Parque de las Leyendas en San Miguel presentará una jornada especial dedicada a la conservación del rinoceronte indio, con charlas educativas y el cuidado en vivo de Valentina

Parque de las Leyendas celebra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez asume como nuevo

Tomás Gálvez asume como nuevo Fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Discurso de Dina Boluarte en la ONU: presidenta habló fuera de tiempo, sin micrófono, y tuvo que ser interrumpida dos veces para finalizar

Eduardo Arana rechaza vulneración de la neutralidad electoral: “No estamos haciendo campaña a favor o en contra de nadie”

Keiko Fujimori lidera una encuesta: 46.2% de peruanos definitivamente no votaría por ella

Jóvenes de 18 a 24 años le dan la espalda a Dina Boluarte: 0% de aprobación y no votarían por ella si fuera candidata presidencial

ENTRETENIMIENTO

Rafael Cardozo reacciona al compromiso

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

Ricardo Mendoza y su emotivo mensaje a su novia luego de revelarse que será papá: “Amores”

DEPORTES

DT de Venezuela se quebró

DT de Venezuela se quebró tras triunfo histórico ante Brasil en final del Sudamericano Sub 17 de Vóley: “No se lo esperaba nadie”

Ceremonia de Balón de Oro 2025: día, hora, canal TV y lista de candidatos al premio individual más importante de fútbol

Dónde ver el Balón de Oro 2025 HOY: canal tv online de la ceremonia de premiación

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2025 HOY: detalles de la gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Dirigente de Sydney FC confesó detalles del fichaje de Piero Quispe: “Es el jugador por el que pagas la entrada para verlo en el estadio”