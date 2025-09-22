Perú

“Oye, un favor, pues”: Nuevo peritaje fiscal confirma voz de Juan José Santiváñez en audio del capitán ‘Culebra’

Un peritaje del Ministerio Público identificó con alta probabilidad la voz del ministro de Justicia en un audio enviado al capitán PNP Junior Izquierdo. En el mensaje, solicita información sobre Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta

Por Luis Paucar

Fuente: Cuarto Poder

Un nuevo informe pericial del Ministerio Público identificó la voz del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en un mensaje enviado al teléfono del capitán de la Policía Nacional (PNP), Junior ‘Culebra’ Izquierdo.

La prueba, desarrollada por el Área de Fonética y Acústica Forense y presentada este domingo por Cuarto Poder, concluyó con alta probabilidad que el funcionario grabó el audio remitido a través de WhatsApp a fines de marzo de 2024.

Según el informe pericial N.º 268-2025, requerido por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICOPP), el análisis incluyó una evaluación automática mediante el software científico SIS II, aplicado sobre las muestras proporcionadas por la fiscalía.

El examen estuvo a cargo de tres especialistas. El resultado establece que las voces, tanto la dubitada como la indubitada, pertenecen al mismo emisor, con un nivel de identificación clasificado como “altamente probable”. El análisis acústico y fonético determinó coincidencias en los formantes vocálicos, un parámetro técnico esencial en la comparación de voces.

En el audio analizado, de 31 segundos de duración y enviado desde el número de celular de Santiváñez, este se dirige a su interlocutor como “querido amigo” y solicita información relacionada con el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.

“Oye, un favor, pues, lo que pasa es que necesito definir mis puntos finales. Quiero saber más que todo si hay un tema ahorita contra el hermano, es importante para mí, principalmente por la información, un abrazo”, se escucha en la grabación.

Dos meses después de ese audio, en mayo de 2024, Santiváñez fue nombrado ministro del Interior, cargo del que luego fue censurado debido al incremento de la criminalidad en el país. Pese a ello, Boluarte lo designó jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial y posteriormente titular de Justicia.

“Una vez más, con prueba científica, se demuestra que los audios que el capitán Izquierdo entregó [...] son la voz de Juan José Santiváñez”, afirmó el abogado Juan Carlos Mejía, defensor de ‘Culebra’.

En la grabación, Santiváñez pide información sobre el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, lo que sugiere interés en temas políticos sensibles

Boluarte y el ministro están siendo investigados de manera preliminar por la Fiscalía por el denominado ‘caso cofre’, el presunto uso del vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

Peritaje pasado

El mismo dominical reveló semanas atrás un peritaje oficial que atribuyó a Santiváñez la voz en una grabación de más de dos horas, realizada por ‘Culebra’ en mayo de 2024 en un restaurante. En ese registro, el ministro habría tratado temas delicados vinculados a Boluarte y al presunto uso del auto presidencial para ayudar a Cerrón a evadir a la justicia.

La homologación del peritaje se ejecutó por disposición del juez supremo Juan Carlos Checkley. El examen fue llevado a cabo por Erick Cervantes, ingeniero electrónico en telecomunicaciones; Ruth Atalaya, licenciada en Ciencias Físicas; y Melissa Pariona, perita lingüística forense.

El caso alcanzó amplia repercusión al publicarse el mismo día en que el Gobierno autorizó el viaje de Santiváñez a Suiza, a pesar de una orden judicial que le prohíbe salir del país.

