Perú

Racismo en el Metropolitano: ¿A qué número se puede llamar para denunciar un acto de discriminación?

El Ministerio de Cultura ha puesto a disposición de la ciudadanía una línea gratuita para denunciar casos de discriminación, como parte del servicio Alerta contra el Racismo

Ricardo Mc Cubbin

Ministerio de Cultura informó sobre
Ministerio de Cultura informó sobre cómo se puede denunciar un caso de racismo. Foto: Andina /Twitter

El Ministerio de Cultura ha puesto a disposición de la ciudadanía la línea gratuita 1817 para denunciar actos de racismo, luego de que se diera a conocer un acto de violencia en un bus del Metropolitano, en Lima.

Esta iniciativa menciona la cartera, busca fortalecer la respuesta institucional ante manifestaciones de discriminación en espacios públicos y privados, y que se enmarca en el compromiso de promover la diversidad y el respeto en la sociedad peruana.

La línea 1817 forma parte del servicio Alerta contra el Racismo, que ofrece seis modalidades de atención para quienes sean testigos o víctimas de discriminación étnico-racial. Cualquier persona puede comunicarse de manera gratuita para reportar incidentes de racismo, ya sea en el ámbito público o privado.

La campaña institucional, difundida a través de redes sociales, subraya la importancia de reconocer y celebrar la diversidad del país, e invita a la población a contribuir en la erradicación de la discriminación. “Seremos siempre lo que somos: peruanos de diversas tierras y raíces. Conozcamos, respetemos y celebremos nuestra diversidad, que nos enriquece como nación”, expresó la entidad en una publicación.

Conductores de Hinchas al Aire
Conductores de Hinchas al Aire confirman la salida de Alejandra Argumedo por expresiones racistas en el Metropolitano | Foto composición: Infobae Perú

¿Qué ocurrió en el Metropolitano?

El detonante de esta acción fue un incidente ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en un bus del Metropolitano, donde una joven identificada como Carmen Alejandra Argumedo Alegre fue grabada mientras dirigía comentarios racistas a otros pasajeros.

En los videos que circularon en redes sociales, se le escucha expresar frases como “creen que por ustedes debo entrar como un animal” y “claro, les duele a todos porque cómo son unos serranos les duele que les digan la verdad, les duele pues, serranos”.

En otro momento, la joven insistió: “serranos son y serranos morirán. Toda mi familia es de Lima. Llamas, vicuñas, alpacas”. Estas expresiones, acompañadas de comparaciones ofensivas, generaron una ola de indignación entre los usuarios del transporte.

La reacción oficial fue inmediata. El Mincul emitió un comunicado en el que condenó “tajantemente el acto de racismo protagonizado por la ciudadana Carmen Alejandra Argumedo Alegre, ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en un bus del Metropolitano”.

Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría del Ministerio presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación, invocando el artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación.

El altercado de Alejandra Argumedo
El altercado de Alejandra Argumedo en el Metropolitano, registrado en video, mostró insultos racistas y motivó la intervención de la Defensoría, que pidió esclarecer el caso con urgencia. (TikTok)

El documento remitido a la Secretaría General de la Fiscalía solicita el inicio de las investigaciones correspondientes y exige la aplicación de las sanciones previstas por la ley. La denuncia pone en conocimiento las expresiones discriminatorias difundidas en un vehículo del servicio de transporte público administrado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El Ministerio de Cultura enfatizó que este tipo de incidentes no solo afectan a las personas directamente insultadas, sino que también impactan a comunidades enteras que se autoidentifican como parte de pueblos originarios o de la zona andina del país.

La institución reiteró la importancia de utilizar los canales oficiales de denuncia, como la línea 1817, para combatir la reproducción de estereotipos y prejuicios que atentan contra la dignidad de los ciudadanos.

