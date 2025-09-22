Influencer lanza insultos racistas en bus del Metropolitano: video genera indignación y la Defensoría del Pueblo exige investigación inmediata

La escena fue registrada y viralizada en redes sociales. Instituciones advierten que la discriminación es delito penado por el Código Penal. (Facebook: Peruanos Informan)

En uno de los buses del Metropolitano de Lima se vivió un episodio que puso en evidencia la persistencia de la discriminación en los espacios públicos. Una mujer, usuaria del servicio, dirigió una serie de insultos racistas contra los pasajeros que compartían el mismo trayecto, generando un clima de tensión y rechazo en el interior del vehículo. La escena, registrada en video, muestra cómo la pasajera levantó la voz y repitió frases cargadas de desprecio hacia quienes la rodeaban.

Tras viralizarse el hecho en las redes sociales, la mujer fue identificada como la influencer Alejandra Argumedo Alegre, quien hasta hace poco se desempeñaba como conductora del podcast Hinchas al aire, espacio de comentarios y análisis sobre fútbol.

El video permite escuchar cómo Argumedo insistía con expresiones como: “Serranos son y serranos morirán”, reiterándolas una y otra vez, mientras se burlaba de la procedencia de los demás pasajeros. También agregó: “Que por ustedes voy a entrar como un animal. ¿Cuál es la idea? ¿Quién me ha dicho oe? ¿Quién me ha dicho oe? ¿Tú me has dicho oe? Ah, ya. Mucho cuidado. ¿Por qué te ríes, enfermo? ¿Qué te ríes, enfermo?”. En medio de los gritos, buscó remarcar que su familia era de Lima, acompañando sus frases con comparaciones ofensivas como “llamas, vicuñas y alpacas”.

Este tipo de expresiones resultan contradictorias en un transporte público que, por definición, no distingue entre sus usuarios. Todos acceden al servicio bajo las mismas condiciones y comparten un mismo espacio. Sin embargo, lo ocurrido refleja cómo los prejuicios raciales todavía se manifiestan en la vida cotidiana, perturbando la convivencia y evidenciando la necesidad de reforzar los valores de respeto y tolerancia.

La indignación no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde numerosos ciudadanos rechazaron las expresiones racistas. Entre las voces institucionales, la Defensoría del Pueblo utilizó sus canales oficiales para fijar una posición clara y exigir acciones inmediatas.

Mujer insulta con frases racistas a pasajeros del Metropolitano en Lima; el video se viraliza. (Composición: Infobae)

Reacción de la Defensoría del Pueblo

La entidad señaló: “Rechazamos las frases racistas dirigidas por una ciudadana en un vehículo de transporte público e instamos a Fiscalía del Perú a iniciar investigaciones inmediatas en este caso”. Asimismo, recordó que la discriminación está tipificada en el Código Penal y puede sancionarse con hasta

La Defensoría añadió un dato relevante: hasta el 2022, el Ministerio Público registró 4.737 denuncias por discriminación a nivel nacional, de las cuales más del 38 % correspondieron a Lima. Sin embargo, solo en 25 casos se obtuvo sentencia firme y ocho resultaron absolutorias. “Ello evidencia que no se estaría cumpliendo con el fin sancionador establecido a nivel penal, por ello exigimos sanciones ejemplares en estos casos”, precisó el comunicado.

También pidió a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) que actúe dentro de sus competencias e impulse campañas que refuercen la importancia de denunciar actos racistas y discriminatorios. “Validar y no repudiar expresiones racistas implica no aceptar la diversidad y riqueza cultural que caracterizan a nuestro país”, sostuvo la institución.

Comunicado de Defensoría del Pueblo

Debido a la viralización del video y a la ola de críticas, la influencer Alejandra Argumedo optó por cerrar sus perfiles tanto en TikTok como en Instagram. Hasta el momento, la creadora de contenido no se ha pronunciado sobre el incidente del que fue protagonista, mientras que el programa de podcast Hinchas al Aire cerró temporalmente sus redes sociales.

Comunicado Oficial del programa de la joven

El caso también involucró a un programa, luego de que se confirmara que la mujer que profirió los insultos formaba parte de su equipo. A través de un pronunciamiento público, señaló:

“Desde el programa Hinchas al Aire queremos expresar nuestro absoluto rechazo a cualquier tipo de acto o comentario racista. En los últimos días, se ha difundido un hecho en el que una integrante del programa profirió expresiones de esta naturaleza en el Metropolitano.

Queremos dejar en claro que dichos comentarios no se realizaron dentro de nuestro espacio ni representan en absoluto los valores del programa ni del canal. Hinchas al Aire promueve el respeto, la tolerancia y la diversidad, por lo que nos deslindamos completamente de esas expresiones.

Asimismo, informamos a nuestra audiencia que estamos evaluando la situación internamente y se tomará la mejor decisión al respecto, en coherencia con nuestros principios.

Reiteramos nuestro compromiso con un contenido responsable y con el respeto hacia todas las personas”.

Mecanismos de denuncia y orientación

El Ministerio de Cultura brinda orientación a la ciudadanía para denunciar actos de discriminación - crédito Andina

El Ministerio de Cultura, a través de la plataforma Alerta Contra el Racismo, ofrece orientación a víctimas o testigos de este tipo de situaciones. En este espacio, las personas pueden recibir asesoría sobre cómo presentar una denuncia formal para que sea atendida por las entidades competentes. Además, el sistema facilita la coordinación para brindar apoyo psicológico y legal en caso de ser necesario.

La información recopilada permite también consolidar estadísticas oficiales que ayudan a visibilizar el problema del racismo y ajustar políticas públicas. Según lo establecido, las denuncias pueden abarcar diversos escenarios: desde la negativa injustificada de atención en un servicio, hasta agresiones verbales o físicas motivadas por razones étnico-raciales.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se consideran actos de discriminación situaciones como el trato diferenciado en instituciones públicas o privadas, restricciones para acceder a un bien o servicio, agresiones verbales en espacios cotidianos, o la negativa a brindar atención sin una causa objetiva. También se incluye la prohibición de prácticas culturales propias de comunidades indígenas, campesinas, amazónicas o afrodescendientes.

La normativa contempla, además, cualquier hecho que afecte derechos humanos y libertades fundamentales bajo un criterio étnico-racial. Esto busca garantizar que quienes enfrenten situaciones de exclusión encuentren mecanismos efectivos de defensa.

El episodio del Metropolitano no solo generó indignación por la agresividad de las palabras, sino también por lo que representa. Al normalizarse en espacios comunes, actitudes de este tipo generan un precedente negativo que afecta la convivencia. Lo ocurrido deja en evidencia que la lucha contra el racismo y la discriminación no se limita a sanciones legales, sino que requiere una respuesta integral donde participen instituciones, sociedad civil y los propios ciudadanos que no deben permanecer en silencio frente a expresiones de odio.