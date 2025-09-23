Perú

Ministerio de Cultura denunció a influencer por expresiones racistas registradas en bus del Metropolitano y pide sanciones legales

La ciudadana Carmen Alejandra Argumedo Alegre fue registrada insultando a pasajeros con frases de desprecio hacia su origen

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

La escena fue registrada y viralizada en redes sociales. Instituciones advierten que la discriminación es delito penado por el Código Penal. (Facebook: Peruanos Informan)

La tarde del 22 de septiembre, una usuaria del servicio de transporte insultó a otros pasajeros con expresiones cargadas de desprecio hacia su origen. El episodio, registrado en video por testigos, fue compartido en redes sociales y rápidamente generó indignación.

El Ministerio de Cultura (Mincul) reaccionó con un pronunciamiento. A través de un comunicado oficial, señaló: “El Ministerio de Cultura condena tajantemente el acto de racismo protagonizado por la ciudadana Carmen Alejandra Argumedo Alegre, ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en un bus del Metropolitano”. La institución precisó que, debido a la gravedad de lo sucedido, la Procuraduría del sector presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación, amparándose en el artículo n.º 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación.

El documento fue dirigido a la Secretaría General de la Fiscalía, solicitando que se inicien las investigaciones correspondientes. “La denuncia pone en conocimiento las expresiones discriminatorias difundidas en un vehículo del servicio de transporte público administrado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), exigiendo que se apliquen las sanciones que la ley contempla”, añadió el comunicado.

El Ministerio destacó que lo ocurrido no solo afectó a quienes fueron directamente insultados, sino que alcanza a comunidades enteras. “El hecho mencionado configura un acto de discriminación étnico-racial, toda vez que se trataría del uso de expresiones racistas que reproducen estereotipos y prejuicios que denigran la dignidad, no solo de las personas agredidas en dicho bus, sino de todos los colectivos que se autoidentifican como parte de un pueblo originario o pertenecientes a la zona andina de nuestro país”, remarcó.

El episodio en el bus del Metropolitano

Los videos difundidos muestran a Carmen Alejandra Argumedo Alegre, identificada además como conductora del podcast Hinchas al aire, en un altercado verbal con varios pasajeros. Durante la discusión, se la escucha repetir: “Serranos son y serranos morirán”, acompañando sus frases con comentarios ofensivos sobre la procedencia de los demás usuarios del transporte.

En un momento del enfrentamiento, Argumedo insistió: “Que por ustedes voy a entrar como un animal. ¿Cuál es la idea? ¿Quién me ha dicho oe? ¿Quién me ha dicho oe? ¿Tú me has dicho oe? Ah, ya. Mucho cuidado. ¿Por qué te ríes, enfermo? ¿Qué te ríes, enfermo?”. La pasajera elevó el tono de su voz y sostuvo que su familia era de Lima, reforzando sus ataques con comparaciones denigrantes: “llamas, vicuñas y alpacas”.

Frente a la difusión del caso, el Ministerio de Cultura recordó a la ciudadanía la existencia del servicio Alerta contra el Racismo, que cuenta con seis modalidades de atención, entre ellas la línea gratuita 1817, destinada a reportar situaciones de discriminación étnico-racial.

La cartera cultural recalcó que este tipo de expresiones atentan contra la convivencia social y los derechos fundamentales. En su pronunciamiento insistió en que corresponde a la Fiscalía determinar responsabilidades y sanciones, como establece la normativa vigente.

El Mincul a través de la plataforma Alerta Contra el Racismo, ofrece orientación a víctimas o testigos de este tipo de situaciones. En este espacio, las personas pueden recibir asesoría sobre cómo presentar una denuncia formal para que sea atendida por las entidades competentes. Además, el sistema facilita la coordinación para brindar apoyo psicológico y legal en caso de ser necesario.

La información recopilada permite también consolidar estadísticas oficiales que ayudan a visibilizar el problema del racismo y ajustar políticas públicas. Según lo establecido, las denuncias pueden abarcar diversos escenarios: desde la negativa injustificada de atención en un servicio, hasta agresiones verbales o físicas motivadas por razones étnico-raciales.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se consideran actos de discriminación situaciones como el trato diferenciado en instituciones públicas o privadas, restricciones para acceder a un bien o servicio, agresiones verbales en espacios cotidianos, o la negativa a brindar atención sin una causa objetiva. También se incluye la prohibición de prácticas culturales propias de comunidades indígenas, campesinas, amazónicas o afrodescendientes.

