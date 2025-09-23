Perú

Feria "Perú, Mucho Gusto" debutó en Nueva York y convirtió a Brooklyn en vitrina de la gastronomía peruana ante el mundo

Autoridades diplomáticas y comerciales respaldaron la iniciativa, que reunió a restaurantes peruanos, chefs de renombre, productores y artistas, ofreciendo un recorrido por tradición, innovación y diversidad cultural

Primera edición en EE.UU.: “Perú, Mucho Gusto” llegó a Nueva York con fuerte convocatoria. (Difusión)

La gastronomía peruana desembarcó en Nueva York con una celebración que atrajo la atención de medios internacionales y del público norteamericano. La feria “Perú, Mucho Gusto” inició su primera edición en Estados Unidos con gran concurrencia, ofreciendo un recorrido por sabores tradicionales y propuestas contemporáneas que mostraron la versatilidad de la cocina nacional. Durante cuatro días, Brooklyn se convirtió en un espacio de encuentro entre la comunidad latina y los visitantes locales, quienes respondieron con entusiasmo a la convocatoria.

La inauguración contó con la presencia de autoridades diplomáticas y comerciales, lo que señaló la relevancia del evento en la estrategia internacional de promoción turística y cultural. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, destacó que esta iniciativa consolida la posición del Perú como líder gastronómico. El embajador en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, y representantes de la ONU y del consulado en Nueva York reforzaron el respaldo institucional a la feria.

Los organizadores resaltaron que el evento no solo ofreció experiencias culinarias, sino también espacios de promoción de destinos turísticos, productos de exportación y actividades culturales. De esta manera, se buscó posicionar al Perú como un país que integra tradición, innovación y diversidad en una misma propuesta. “Perú, Mucho Gusto” en Nueva York se presenta como una vitrina que conecta directamente con nuevos mercados y audiencias internacionales.

Una vitrina de sabores y productos

Autoridades diplomáticas y comerciales respaldaron la iniciativa, que reunió a restaurantes peruanos, chefs de renombre, productores y artistas, ofreciendo un recorrido por tradición, innovación y diversidad cultural. (Difusión)

La feria reunió a reconocidos restaurantes peruanos establecidos en Nueva York y Nueva Jersey, que ofrecieron desde ceviche clásico hasta fusiones de cocina nikkei y platillos de autor. La zona de show cooking, liderada por chefs como Flavio Solórzano, atrajo gran atención con preparaciones en vivo de tacu tacu, causas y ceviche.

El pisco también tuvo un espacio destacado, con una barra de degustación a cargo de Johnny Schuler y la participación de Claudia Moquillaza, quien presentó el seminario “Mujer Pisco: La nueva era”. Paralelamente, el público pudo conocer más sobre los superfoods peruanos, como granos andinos, café y aceites naturales, mientras exploraba una sección dedicada a joyería y artesanía contemporánea.

El evento, organizado por PROMPERÚ, destacó con showcooking, degustaciones de pisco, promoción de superfoods y artesanía, proyectando la cocina nacional como embajadora cultural en mercados internacionales. (Difusión)

El esfuerzo de PROMPERÚ en esta primera edición internacional de “Perú, Mucho Gusto” se interpreta como un paso firme en la consolidación de la gastronomía como embajadora cultural y motor del turismo. Sin embargo, las voces críticas recuerdan que la protección del patrimonio requiere la misma atención para garantizar que el reconocimiento internacional se sostenga en bases sólidas y coherentes.

El interés por la gastronomía peruana ya se refleja en las estadísticas de turismo. De acuerdo con PROMPERÚ, el 98 % de los viajeros internacionales que llegan al país busca experiencias culinarias, principalmente en restaurantes regionales y mercados locales. El crecimiento de visitas a restaurantes premiados y bodegas pisqueras demuestra cómo los sabores peruanos son, cada vez más, un factor de atracción global.

Durante tres días, Brooklyn se convirtió en un punto de encuentro donde los sabores del Perú convivirán con la diversidad cultural de Nueva York. Con cada plato, cada cóctel y cada relato de sus chefs, la feria promete mostrar por qué la cocina peruana es hoy un referente mundial.

