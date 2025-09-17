Perú

Pisco peruano pierde por un punto ante aguardiente chileno en certamen internacional de destilados en Asia

Con 96 puntos frente a los 95 alcanzados por la marca peruana Portón, el pisco chileno Bou Legado logró destacar en una cata a ciegas, donde más de veinte países participaron en uno de los certámenes más prestigiosos de la industria de los destilados

En Perú, el pisco es un símbolo de identidad nacional y tradición artesanal. En Chile, representa un orgullo nacional con enfoque hacia mercados internacionales. (Composición: Infobae)

En medio de la discusión permanente entre Chile y Perú sobre el verdadero origen del pisco, la destilería chilena Bou Legado se llevó un importante reconocimiento que volvió a poner el nombre de esta bebida en el mapa internacional. Durante los últimos días, la marca fue galardonada en la Asia International Spirits Competition 2025, un certamen que reúne a más de veinte países y que se ha consolidado como una de las vitrinas más relevantes para la industria de los destilados.

El concurso se realiza bajo la modalidad de catas a ciegas, un formato que otorga imparcialidad al jurado y que valora tanto la calidad de los productos como su relación con el precio. En esta edición, el aguardiente chileno sobresalió entre decenas de competidores y superó por un margen estrecho a una de las marcas más reconocidas de Perú, lo que generó eco tanto en el ámbito nacional como internacional.

Bou Legado fue distinguido con una doble medalla de oro y con el título de “Pisco Distillery of the Year”, reconocimiento que marca un nuevo capítulo en la presencia chilena dentro de las competencias de bebidas espirituosas. El resultado dejó atrás por un punto al pisco peruano Portón, que alcanzó 95 unidades frente a las 96 obtenidas por el destilado chileno.

Competencia diversa

El Pisco peruano es una de las bebidas más reconocidas, gracias al suelo, el clima, relieve y sedimentos del valle de Ica son el marco perfecto para el nacimiento de las uvas pisqueras. Fotos: Andina

La Asia International Spirits Competition reunió a productores de más de veinte países, lo que convirtió a la premiación en un espacio de competencia amplia y exigente. El jurado, compuesto por especialistas en degustación, probó a ciegas cada una de las muestras, evaluando aspectos como sabor, aroma, textura y balance.

El formato también consideró la relación calidad-precio, un factor clave para medir la accesibilidad de los productos en los mercados internacionales. En este escenario, Bou Legado logró destacar frente a otras etiquetas de renombre, consolidando un lugar privilegiado en la competencia.

El triunfo chileno no pasó desapercibido, sobre todo porque la diferencia frente al pisco peruano Portón fue de apenas un punto. El resultado se suma a la rivalidad entre ambos países respecto al origen de esta bebida, un debate que se mantiene abierto desde hace décadas. Sin embargo, más allá de la disputa, el certamen volvió a poner al pisco en el centro de la conversación mundial, mostrando que la bebida cuenta con exponentes de alto nivel a ambos lados de la frontera.

¿Por qué es tan importante la denominación de origen?

Estos son los emblemas de denominación de origen. (Foto: Indecopi)

La denominación de origen es un distintivo que asocia un producto con una región geográfica específica, destacando sus características únicas derivadas tanto de factores naturales como humanos. Según el Indecopi y la Unesco Perú, este reconocimiento no solo ayuda a preservar tradiciones y saberes ancestrales, sino que también fortalece la economía local, ya que contribuye a la diferenciación en mercados internacionales. Los productos que cuentan con una denominación de origen, como el Pisco o el Tequila, son reconocidos mundialmente por su calidad y autenticidad, lo que agrega valor a la producción y promueve su demanda.

La protección de una denominación de origen tiene beneficios significativos, tanto económicos como culturales. A nivel económico, fomenta el crecimiento de la producción local, mejora la rentabilidad y promueve el turismo en las regiones asociadas a estos productos. Culturalmente, preserva prácticas tradicionales de elaboración, lo que contribuye a mantener vivas las tradiciones locales. Además, el reconocimiento legal de una denominación de origen protege estos productos del uso indebido o fraudulento por parte de terceros, garantizando que solo los productores de la región puedan comercializarlos bajo este nombre.

En el proceso de creación de una denominación de origen, es fundamental que exista un colectivo de productores comprometidos con la calidad y la tradición del producto. Este colectivo debe estar preparado para cumplir con los requisitos de trazabilidad, control de calidad y preservación de los recursos naturales de la región. Solo así se asegura que el producto mantenga sus características distintivas y su prestigio, permitiendo que los consumidores reconozcan su autenticidad y calidad superior.

