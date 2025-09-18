Ceviche, pisco y tradición: Perú presenta en Nueva York su feria gastronómica más importante, “Perú Mucho Gusto”

“Perú Mucho Gusto” llega por primera vez a Nueva York: 30 platos y un bar de pisco en Brooklyn del 19 al 21 de septiembre. (Difusión)

Del 19 al 21 de septiembre, Nueva York se convertirá en un escaparate de la gastronomía peruana con la llegada de la feria “Perú Mucho Gusto”, organizada por PROMPERÚ. Por primera vez en Estados Unidos, la cita reunirá a 14 restaurantes de Nueva York y Nueva Jersey en el Greenpoint Terminal Warehouse, en Brooklyn, donde se ofrecerán más de 30 platos representativos de la cocina nacional.

El evento busca acercar a miles de visitantes a los sabores, productos e historias que forman parte de la culinaria peruana, considerada una de las más diversas del mundo. Durante tres días, los asistentes podrán degustar propuestas que van desde el ceviche hasta fusiones contemporáneas, con precios que oscilarán entre los 10 y 25 dólares.

“Perú Mucho Gusto” es más que una vitrina gastronómica: se ha diseñado como un espacio cultural y de encuentro. La feria contará con zonas dedicadas a superfoods, actividades de entretenimiento, propuestas de diseño y decoración, además de un bar 360° con coctelería de pisco a cargo de Johnny Schuler. El chef Flavio Solórzano, referente de la cocina peruana, también estará presente con un showcooking en vivo.

La iniciativa forma parte de la estrategia de internacionalización del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y PROMPERÚ, que busca consolidar al Perú como destino líder en turismo gastronómico. Según la entidad, Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas hacia el país, con más de 604 mil visitantes en 2024.

Los sabores que llegarán a Brooklyn

Del 19 al 21 de septiembre, Brooklyn recibirá a 14 restaurantes y chefs que mostrarán la diversidad culinaria del Perú. (Composición: Infobae)

Entre los participantes destacan restaurantes que ya tienen un lugar ganado en la escena culinaria de la costa Este. Don Ceviche presentará su clásico ceviche de pescado y el popular pollo a la brasa acompañado de papas nativas. Lenin Costas, dueño y chef del local, expresó: “Tenemos nuestro ceviche clásico con canchita, camote, cebolla, cilantro y leche de tigre. También mostraremos el pollo a la brasa con un picante verde cremoso hecho a base de huacatay”.

La Criolla ofrecerá el tradicional pan con chicharrón, mientras que Incas Grill apostará por el chupe de camarones y la causa de pollo. Barra Brava llevará tres preparaciones. Johan Reyes, de la Cervecería Barra Brava, adelantó: “Queremos que cada plato sea una celebración de la diversidad de nuestra cultura. Estaremos presentando nuestra cerveza tradicional de pescado, un tiradito de conchas con salsa de ají amarillo y rocoto, y una innovación de la casa: cecina cebichada con chifles y chalaca de ají charapita”.

Warike, reconocido en Maryland, participará con su pulpo al olivo y el plato mancha pecho chinchano, mientras que Kansha sorprenderá con su maki acevichado, un guiño a la influencia Nikkei en la gastronomía peruana.

Propuestas con identidad y fusión

Ceviche clásico, fusiones nikkei y postres tradicionales formarán parte de la feria organizada por PROMPERÚ en EE. UU. (Difusión)

El festival también será escenario para chefs peruanos que trabajan en otros estados de la Unión Americana. Michael Siu Fardi, chef del restaurante Inca Social en Virginia, comentó: “Nuestra propuesta será un solterito de quinoa con queso fresco, además de un ceviche Nikkei con tuna, sandía y leche de tigre. Presentaremos también un brisque de la norteña, una versión del seco con un corte americano acompañado de frijoles canarios y chalaca”.

Desde Hawái, Magali Ponce, chef de Colla, llevará postres tradicionales. “Voy a compartir mi arroz con leche, mazamorra morada, el combinado y un tiramisú de lúcuma. Queremos que el público se lleve el recuerdo de nuestros sabores más dulces”, señaló.

A su vez, Jorge, chef de Cancha Restaurant, adelantó que su carta estará marcada por técnicas japonesas y peruanas. “Esto es nuestro tiradito de atún de aleta azul en salsa de ají amarillo. También ofreceremos un nigiri de carne wagyu con salsa de lomo saltado y un nigiri de chita japonesa, que serán parte del omakase en la feria”, explicó.

Una vitrina para la cultura peruana

Además de la oferta gastronómica, “Perú Mucho Gusto” abrirá un espacio de diálogo entre tradición y modernidad. Los visitantes podrán acercarse a productos emblemáticos como la quinua, la lúcuma o el ají, en un recorrido que combina historia y creatividad.

El interés por la gastronomía peruana ya se refleja en las estadísticas de turismo. De acuerdo con PROMPERÚ, el 98 % de los viajeros internacionales que llegan al país busca experiencias culinarias, principalmente en restaurantes regionales y mercados locales. El crecimiento de visitas a restaurantes premiados y bodegas pisqueras demuestra cómo los sabores peruanos son, cada vez más, un factor de atracción global.

Durante tres días, Brooklyn se convertirá en un punto de encuentro donde los sabores del Perú convivirán con la diversidad cultural de Nueva York. Con cada plato, cada cóctel y cada relato de sus chefs, la feria promete mostrar por qué la cocina peruana es hoy un referente mundial.