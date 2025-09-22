Dina Boluarte desaprobada: rechazo a la presidenta supera el 90% en todas las macrorregiones del Perú

La desaprobación hacia la presidenta de Perú, Dina Boluarte, alcanzó el 93.8 % a nivel nacional, según la más reciente encuesta de CPI difundida por RPP Noticias. La cifra refleja un aumento de la percepción negativa hacia la mandataria, quien asume el cargo desde diciembre de 2022. En el sondeo, solo el 2.5 % de los encuestados respalda su gestión.

De acuerdo con el informe publicado, la insatisfacción con la presidenta Boluarte se extiende por todas las macrorregiones del país. En Lima y Callao, la desaprobación asciende a 95.3 %, posicionando a la capital como una de las zonas con menor apoyo a la gestión del Ejecutivo. En el interior del país, este rechazo alcanza 92.8 %.

El estudio de CPI revela que el rechazo en la Costa y Sierra Norte es de 93.2 %, mientras que en la Costa Sur la cifra llega a 95 %. En la Sierra Centro y el Sur, la desaprobación sitúa el rechazo en 91.5 %, y en el Oriente del país, en 92.2 %. La investigación incluyó respuestas representativas de todas las regiones, lo que confirma una tendencia generalizada.

La presidenta Boluarte enfrenta también un bajo nivel de aprobación. Solo el 2.5 % de los peruanos consultados señaló estar de acuerdo con su administración. Además, el 3.8 % de los encuestados decidió no precisar su opinión, un porcentaje mínimo en comparación con el rechazo generalizado.

Todos los sectores examinados superan el 90 % de desaprobación. Esta cifra evidencia un consenso poco habitual en la percepción ciudadana hacia una figura política de alto rango en Perú.

La encuesta de CPI se realiza en un contexto de persistente inestabilidad política, con la actual administración enfrentando protestas y cuestionamientos de diversos sectores sociales. Frente a estos resultados, la situación política y social en el país mantiene incertidumbre respecto a posibles escenarios futuros.

Situación del Poder Legislativo

FOTO DE ARCHIVO-Miembros del Congreso de Perú debaten una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte, en Lima, Perú 4 de abril de 2024. REUTERS/Angela Ponce

La desaprobación del Congreso de la República de Perú llegó a 94.4 % a nivel nacional, según la última encuesta de CPI. El estudio confirma el bajo respaldo que enfrenta el Poder Legislativo en todas las regiones del país, con niveles mínimos de aprobación ciudadana.

De acuerdo con los resultados difundidos por RPP Noticias, la percepción negativa sobre el Congreso se acentúa en Lima y Callao, donde el 96 % de los encuestados desaprueba su gestión. En el interior del país, la cifra alcanza 93.4 %, reflejando un fenómeno extendido más allá de la capital.

El informe de CPI expone que en la Costa y Sierra Norte la desaprobación es de 93.5 %, mientras en la Costa Sur asciende a 97.2 %, el valor más alto registrado entre todas las zonas. En la Sierra Centro y Sur el rechazo llega a 91.5 %, y en el Oriente se ubica en 93.1 %. Estos resultados exhiben una tendencia uniforme en el escepticismo hacia la función parlamentaria.

La aprobación del desempeño del Congreso de la República permanece limitada. La encuesta de CPI identifica que solo el 1.8 % de la ciudadanía aprueba el trabajo de la institución. Este deterioro de la imagen pública se evidencia con mayor fuerza en Lima y Callao, donde únicamente el 0.8 % manifestó su conformidad. En el resto del país la cifra asciende levemente hasta 2.4 %.

La extensión del rechazo en todas las áreas consultadas, tanto urbanas como rurales. El relevamiento de CPI añade contexto al debate sobre la legitimidad del actual Parlamento, en momentos donde el descrédito institucional es un componente central de la coyuntura política peruana.

La persistencia de estos índices, reiterados en sucesivas mediciones, subraya el desafío tácito que enfrenta el Congreso de la República para recuperar la confianza de la opinión pública en Perú.