Perú

Autógrafa del retiro AFP aún no llega a manos de Dina Boluarte: ¿Qué falta?

Ojo, afiliados. El octavo retiro AFP aún no tiene ni cronograma, ni link, ni fechas confirmadas. La Ley aún no sale del Congreso

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
El Ministro de Trabajo, Daniel
El Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, recordó que la presidenta sí promulgará la Ley del retiro AFP. Pero esta medida aún no está en la cancha de Boluarte. - Crédito Presidencia

El octavo retiro AFP se aprobó en el Congreso en la noche del pasado miércoles 17 de septiembre, y permitirá que todos los afiliados sin excepción pueda sacar hasta el monto de S/21 mil 400 (4 UIT) de sus cuentas individuales de pensiones.

Sin embargo, la autógrafa, es decir el texto aprobado y firmado por el Congreso (en este caso por el presidente de la institución, José Jerí), aún no ha sido enviada a la presidenta Dina Boluarte, quien prometió que respaldará la medida. Es decir, no la observará y podría promulgarla pronto.

Pero para que esto suceda primero el Congreso debe firmar el documento de la autógrafa y mandarlo al Ejecutivo. Esto aún no se hace. Ya ha pasado más de un día desde que se aprobó la medida, y sin que esta llegue a Boluarte primero, los afiliados seguirán quedando en el ‘limbo’ sin poder estimar cuándo accederían a sus pensiones.

La protesta ciudadana logró que
La protesta ciudadana logró que el Congreso y el Ejecutivo atendieran demandas del retiro AFP y la reforma de pensiones. - Crédito Jorge Ballón Artaza/ @Lechucero33/Twitter

Retiro AFP se aprobó

Como se sabe, se ha aprobado la medida que viabiliza que todos los afiliados puedan sacar hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de sus cuentas individuales de AFP.

Luego de que el Congreso le dejará el camino libre a la medida y (sobre todo Fuerza Popular) cambiara de parecer sobre el octavo retiro y votará a favor de este, la medida paso rápido de la Comisión de Economía al Pleno y se aprobó.

Como se recuerda, antes de esto, Dina Boluarte anunció que respaldaría la medida, a pesar de que antes su ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, había señalado que iban a observar la norma si se aprobada. Este cambio de parecer, y junto a él otros representantes del Ejecutivo.

José Jerí aún no firma
José Jerí aún no firma la autógrafa del retiro AFP. - Crédito Congreso

Así, recientemente, Daniel Maurate, el ministro de Trabajo, quien también antes se pronunció en contra del retiro AFP, volvió a confirmar que la Presidenta no pondrá trabas a la promulgación de la medida.

De hecho que la va a promulgar. La presidenta públicamente ha expresado su voluntad de apoyar esta iniciativa de parte del Congreso de la República. En consecuencia, va a promulgarla”, confirmó.

Sin embargo, como se sabe, se ha aprobado un viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos, desde el domingo 21 al jueves 25 de septiembre. Esto no necesariamente implica que la presidenta este imposibilitada de promulgar la medida estos días en que estará fuera del país, pero igual da un marco de referencia para que salga la norma.

SBS advierte salida de S/31.600
SBS advierte salida de S/31.600 millones con octavo retiro AFP: mayores de 40 años sacarían el 68%. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Todo sobre el retiro AFP

Esto es lo que se sabe del retiro AFP, ya aprobado, como el montos, los plazos que se calculan y más.

  • Monto del retiro AFP: El monto que se podrá sacar será de hasta S/21 mil 400. Es decir, si uno tiene menos a este igual podrá sacar
  • Plazos del retiro AFP: Hasta que la Presidenta no reciba la autógrafa no se puede saber los plazos exactos. Sin embargo, el ministro de Economía estimo que en noviembre se estaría recibiendo la primera UIT
  • Cómo saber si tengo AFP: Para esto se debe revisar en la web de la SBS
  • Cronograma: Aún no hay cronograma oficial, ni se podría aproximar
  • Link para solicitar: Aún no hay enlace, pero si se repite como en el séptimo retiro AFP, la Asociación de AFP se encargaría de habilitar el formulario.

Temas Relacionados

Retiro AFPRetiro AFP 2025Dina BoluarteCongreso de la Repúblicaperu-economia

Más Noticias

Presentan plan de seguridad para la procesión 2025 de Señor de los Milagros: implementan drones y módulos de apoyo

El cronograma de actividades inicia el 4 de octubre y se extiende hasta el 1 de noviembre, con recorridos emblemáticos que incluyen hospitales, avenidas principales y la participación masiva de devotos en Lima y el Callao

Presentan plan de seguridad para

Delia Espinoza EN VIVO: JNJ evalúa suspensión por 6 meses contra fiscal de la Nación por caso Patricia Benavides

Consejeros escucharán desde las 10:00 de la mañana a la titular del Ministerio Público, a quien se le atribuye supuestas faltas muy graves

Delia Espinoza EN VIVO: JNJ

Precio del dólar hoy: Así se cotiza el tipo de cambio este 19 de septiembre en Perú

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy: Así

Magaly Medina cuestiona las lágrimas de Maju Mantilla y la acusa de no aclarar presunta relación con productor: “Ni se despidió de él”

En su último programa, la periodista pudo en duda la autenticidad de las lágrimas de Maju Mantilla durante su despedida de Arriba Mi Gente, y reprochó que no negara explícitamente los rumores sobre una relación con el productor Christian Rodríguez.

Magaly Medina cuestiona las lágrimas

Todo sobre el octavo retiro AFP en 2025: El estado actual del acceso a las 4 UIT

Se aprobaron las 4 UIT. Ahora la promulgación está en manos de Dina Boluarte, quien tendrá 15 días hábiles para hacerlo. Ya anunció que no observará la norma

Todo sobre el octavo retiro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza EN VIVO: JNJ

Delia Espinoza EN VIVO: JNJ evalúa suspensión por 6 meses contra fiscal de la Nación por caso Patricia Benavides

Elmer Schialer asegura que la presidenta Dina Boluarte llevará un mensaje de paz y justicia a la ONU, pero gobierno respalda Ley de Amnistía

MTC denunciará a Norma Yarrow: niegan que asesores busquen que se retiren firmas de interpelación, pero ella asegura tener pruebas

Delia Espinoza afirma que su posible suspensión demostraría control político sobre la JNJ: “Tarde o temprano, la historia nos alcanza”

Tomás Gálvez presenta otra denuncia contra Delia Espinoza: la acusa de haber retrasado su reincorporación

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona las lágrimas

Magaly Medina cuestiona las lágrimas de Maju Mantilla y la acusa de no aclarar presunta relación con productor: “Ni se despidió de él”

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

Maju Mantilla responde sobre supuesto vínculo sentimental con Fernando Díaz: “La mentira repetida no se convierte en verdad”

‘La Chama’ afirma que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le escribió varias veces por DM: “Yo ni lo conocía”

Maju Mantilla deja ‘Arriba Mi Gente’ entre lágrimas y asegura que dañaron su reputación: “Soy un ser humano que comete errores”

DEPORTES

Néstor Gorosito hizo firme análisis

Néstor Gorosito hizo firme análisis del Alianza Lima vs U. de Chile, confirmó renovación y explotó por sanción en Liga 1: “Es vergonzoso”

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así vanlos partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

Diego Elías accedió a la final del Abierto de Egipto y se medirá ante Mostafa Asal: número uno y dos del mundo enfrentados nuevamente

Jairo Concha eligió su gol ante Melgar como el mejor de su carrera y restó importancia a declaraciones de Carlos Zambrano: “No generó nada”

Partidos de hoy, jueves 18 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo