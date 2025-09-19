Autógrafa del retiro AFP aún no llega a manos de Dina Boluarte: ¿Qué falta?

El Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, recordó que la presidenta sí promulgará la Ley del retiro AFP. Pero esta medida aún no está en la cancha de Boluarte. - Crédito Presidencia

El octavo retiro AFP se aprobó en el Congreso en la noche del pasado miércoles 17 de septiembre, y permitirá que todos los afiliados sin excepción pueda sacar hasta el monto de S/21 mil 400 (4 UIT) de sus cuentas individuales de pensiones.

Sin embargo, la autógrafa, es decir el texto aprobado y firmado por el Congreso (en este caso por el presidente de la institución, José Jerí), aún no ha sido enviada a la presidenta Dina Boluarte, quien prometió que respaldará la medida. Es decir, no la observará y podría promulgarla pronto.

Pero para que esto suceda primero el Congreso debe firmar el documento de la autógrafa y mandarlo al Ejecutivo. Esto aún no se hace. Ya ha pasado más de un día desde que se aprobó la medida, y sin que esta llegue a Boluarte primero, los afiliados seguirán quedando en el ‘limbo’ sin poder estimar cuándo accederían a sus pensiones.

La protesta ciudadana logró que el Congreso y el Ejecutivo atendieran demandas del retiro AFP y la reforma de pensiones. - Crédito Jorge Ballón Artaza/ @Lechucero33/Twitter

Retiro AFP se aprobó

Como se sabe, se ha aprobado la medida que viabiliza que todos los afiliados puedan sacar hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de sus cuentas individuales de AFP.

Luego de que el Congreso le dejará el camino libre a la medida y (sobre todo Fuerza Popular) cambiara de parecer sobre el octavo retiro y votará a favor de este, la medida paso rápido de la Comisión de Economía al Pleno y se aprobó.

Como se recuerda, antes de esto, Dina Boluarte anunció que respaldaría la medida, a pesar de que antes su ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, había señalado que iban a observar la norma si se aprobada. Este cambio de parecer, y junto a él otros representantes del Ejecutivo.

José Jerí aún no firma la autógrafa del retiro AFP. - Crédito Congreso

Así, recientemente, Daniel Maurate, el ministro de Trabajo, quien también antes se pronunció en contra del retiro AFP, volvió a confirmar que la Presidenta no pondrá trabas a la promulgación de la medida.

“De hecho que la va a promulgar. La presidenta públicamente ha expresado su voluntad de apoyar esta iniciativa de parte del Congreso de la República. En consecuencia, va a promulgarla”, confirmó.

Sin embargo, como se sabe, se ha aprobado un viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos, desde el domingo 21 al jueves 25 de septiembre. Esto no necesariamente implica que la presidenta este imposibilitada de promulgar la medida estos días en que estará fuera del país, pero igual da un marco de referencia para que salga la norma.

SBS advierte salida de S/31.600 millones con octavo retiro AFP: mayores de 40 años sacarían el 68%. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Todo sobre el retiro AFP

Esto es lo que se sabe del retiro AFP, ya aprobado, como el montos, los plazos que se calculan y más.

Monto del retiro AFP : El monto que se podrá sacar será de hasta S/21 mil 400. Es decir, si uno tiene menos a este igual podrá sacar

Plazos del retiro AFP : Hasta que la Presidenta no reciba la autógrafa no se puede saber los plazos exactos. Sin embargo, el ministro de Economía estimo que en noviembre se estaría recibiendo la primera UIT

Cómo saber si tengo AFP : Para esto se debe revisar en la web de la SBS

Cronograma : Aún no hay cronograma oficial, ni se podría aproximar

Link para solicitar: Aún no hay enlace, pero si se repite como en el séptimo retiro AFP, la Asociación de AFP se encargaría de habilitar el formulario.