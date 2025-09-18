Retiro AFP: En noviembre llegaría la primera UIT, pero falta promulgación y reglamento

MEF estimado cuando llegaría los primeros desembolsos del retiro AFP

El octavo retiro AFP se aprobó muy rápidamente en el Congreso, el cual solo tiene pendiente firmar la autógrafa y enviarla al Poder Ejecutivo para que, con la firma de la presidenta Dina Boluarte, se promulgue finalmente la norma.

Con eso, se darían alrededor de 30 días calendario (según el dictamen) para que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reglamente, pero se espera que esto se de en menor tiempo.

“La primera UIT debería estar retirándose como hacia los dos meses, contando desde que se aprueba la norma, desde que se publique en El Peruano. Hay que hacer la solicitud, un mes o mes y medio, y luego se va devolviendo los aportes de forma mensual, normalmente a ritmo de una UIT”, señaló Raúl Pérez-Reyes, ministro de Economía y Finanzas, en conferencia de prensa.

Habrá retiro AFP en 2025. Ya se estimand las primeras fechas en que se recibirá el dinero de las 4 UIT. - Crédito Andina

MEF estima plazos

En declaraciones recogidas por Canal N, el ministro de Economía dijo que “los primeros desembolsos podrían realizarse en noviembre y, en el mejor de los casos, a finales de octubre”. Sin embargo, cálculos de Jorge Carrillo Acosta, Profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, concuerdan que noviembre podría ser el mes en que llegue las primera UIT.

“En vista de que ayer, 17/09/25, el Pleno del Congreso aprobó la autógrafa de ley que permite un nuevo retiro de hasta 4 UIT (S/21,400) de los fondos de AFP, y sobre la base de los plazos establecidos en los retiros anteriores, estas serían las posibles fechas para cada una de las siguientes etapas”, resalta Carrillo:

Promulgación de la ley en el Diario Oficial El Peruano : 19/09/25 (se estima que será rápido, ya que el Ejecutivo manifestó estar de acuerdo con la norma)

Publicación del procedimiento operativo por parte de la SBS: 29/09/25 (se tiene un plazo de 30 días calendario, pero es muy probable que se publique antes)

Inicio de vigencia del procedimiento operativo (inicio de las solicitudes de retiro): 06/10/25 (se debe otorgar un plazo razonable para que las AFP implementen el procedimiento)

La protesta ciudadana logró que el Congreso y el Ejecutivo atendieran demandas del retiro AFP y la reforma de pensiones. - Crédito Jorge Ballón Artaza/ @Lechucero33/Twitter

Considerando esto, el experto sostiene que los retiros efectivos —es decir, cuando el dinero llegue a los afiliados— se empezarían en las siguientes fechas:

Inicio del 1er retiro (hasta 1 UIT): 05/11/25 (30 días calendario luego de la solicitud)

Inicio del 2do retiro (hasta 1 UIT): 05/12/25 (30 días calendario luego del 1er retiro)

Inicio del 3er retiro (hasta 1 UIT): 04/01/26 (30 días calendario luego del 2do retiro)

Inicio del 4to retiro (hasta 1 UIT): 03/02/26 (30 días calendario luego del 3er retiro)

Sin embargo, para esto debe primero esperarse a la fecha de la promulgación. Como se sabe, la presidenta tiene 15 días hábiles para promulgar el retiro AFP, pero versiones de expertos señalan que se daría en poco tiempo.

Retiro AFP: Dina Boluarte tiene 15 días hábiles para promulgar la norma, pero ya anunció que la respaldará, por lo que se espera que no demore. - Crédito Composición Infobae/Presidencia/Andina

Lo mismo señala Raúl Pérez-Reyes, titular del MEF, quien prevé que la promulgación ocurra en un plazo de 48 horas tras su recepción en Palacio de Gobierno, dada la nueva postura favorable del Ejecutivo, luego de que Boluarte respaldara la medida.

¿Retiros podrían pedirse inclusive en 2026?

Carrillo, señala que, dado que el plazo para pedir las 4 UIT de las AFP es de 90 días calendario, casi tres meses, dependiendo de cuando se reglamente la norma, por la SBS, las solicitudes podrían pedir inclusive hasta el próximo año. “Asimismo, el plazo para solicitar los retiros vencería el 05/01/26, a los 90 días del inicio de vigencia del procedimiento operativo”, calcula el experto.

Pero esto da una nueva duda, dado que, como se sabe, cada año se aprueba una nueva UIT, normalmente se considera un aumento con respecto al año pasado; por esto, tendría que verse qué pasará con el monto que se pueda retirar, de 4 UIT, dado que si bien para el 2025 esto es de S/21 mil 400, esto podría ser más si se pide el siguiente año con un cálculo de UIT mayor.