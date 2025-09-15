Perú

Octavo retiro de AFP: Fuerza Popular reniega de su propia reforma de pensiones y ahora culpa al Gobierno por “desnaturalizarla”

El partido de Keiko Fujimori se distancia de la reforma de pensiones que promovió junto al MEF y otras bancadas del Congreso y exige cambios tras presión social

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Octavo retiro en discordia. El fujimorismo critica restricciones y aportes obligatorios en la nueva ley previsional, pese a haber sido uno de sus principales promotores en el Congreso. Créditos: composición/Infobae Perú

La bancada de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, emitió un comunicado para criticar la reforma de pensiones aprobada por el Congreso en 2024, pese a que fue la agrupación política que impulsó, lideró y votó a favor de la medida, que vio la luz con tan solo 38 votos.

El giro se produce luego de intensas protestas ciudadanas y tras la publicación del reglamento de la llamada “Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano”, cuyo contenido estableció restricciones y nuevas obligaciones que generaron rechazo entre los afiliados al sistema privado de pensiones.

Fuerza Popular se distancia de la reforma de pensiones que impulsó: ¿cálculo 2026?

Entre los principales cuestionamientos, Fuerza Popular responsabiliza al Gobierno de Dina Boluarte de “desnaturalizar” la reforma, señalando que las recientes restricciones al retiro y la obligación de aporte de los trabajadores independientes no reflejan las propuestas originales del partido. Como se recuerda, fue el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el que condicionó la reforma al no retiro de más fondos, pero Fuerza Popular igual votó. Esta línea también siguieron la SBS y el BCR.

En el comunicado difundido este lunes 15 de septiembre, la bancada de Keiko Fujimori asegura: “Las restricciones actuales, como la prohibición de nuevos retiros, límite del 95,5% para menores de 40 años y la obligación de aportar para los independientes, no son nuestras. Fueron impuestas por el Gobierno, que hoy se contradice y cambia de posición”. El documento también propone la exclusión de independientes de los aportes obligatorios y pide la puesta en agenda del octavo retiro de fondos.

La bancada fujimorista acusa al Ejecutivo de desnaturalizar la ley, señalando que las restricciones actuales y los aportes obligatorios para independientes fueron impuestos por el Gobierno y no por el Congreso.

Dina Boluarte también respalda octavo retiro extraordinario de fondos de AFP

El cambio de postura de Fuerza Popular se produce después de la masiva manifestación ocurrida en Lima, donde miles de personas marcharon hacia el Congreso para exigir la aprobación del octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), hasta por 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 21.400 soles.

A raíz de esa presión social, la presidenta Dina Boluarte anunció el respaldo del MEF a la medida y defendió el derecho de los trabajadores sobre sus recursos previsionales. “El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a las AFP o a la ONP, es el dinero de la familia que trabaja. Y si es el dinero de la familia que trabaja, la familia tiene que saber en qué momento lo requiere y en qué lo utiliza para el bien de su familia. Por eso, familia peruana, pueden retirar sus fondos de la AFP”, declaró.

La presidenta Dina Boluarte anunció su apoyo al proyecto que permite a los afiliados retirar parte de sus fondos de pensiones, al señalar que estos recursos pertenecen a las familias que trabajan. | TV Perú / Presidencia

Fuerza Popular responsabiliza al Gobierno por bloquear octavo retiro, pero igual votó

La denominada Ley N° 32123, aprobada en el Congreso en junio y publicada oficialmente en septiembre de 2024, surgió a partir de 68 proyectos, varios de los cuales fueron presentados desde 2019 por integrantes de Fuerza Popular como Luis Galarreta, Miguel Torres y posteriormente Nano Guerra García y Rosangella Barbarán. El presidente de esa Comisión de Economía fue el fujimorista César Revilla, y la propia Keiko Fujimori celebró la aprobación de la reforma en su momento, como figura tanto en sus redes sociales.

Aunque el texto legal define objetivos como la generación de una pensión mínima y la inclusión de nuevos mecanismos de ahorro previsional, también otorga a la Comisión de Economía del Parlamento amplias facultades para fijar restricciones a los retiros y determina obligación de aportar para trabajadores independientes, un punto que ahora el fujimorismo rechaza.

Otras bancadas y sectores económicos han recordado que al menos seis de los proyectos incluidos en la reforma fueron elaborados por Fuerza Popular, mientras que propuestas complementarias provienen de agrupaciones como Alianza para el Progreso y Perú Libre. El expediente normativo se completó además con aportes del Ejecutivo y contó con el respaldo de apenas 38 votos en la segunda votación.

El debate sobre la reforma
El debate sobre la reforma previsional se intensifica ante el cambio de postura de Fuerza Popular y la presión de los afiliados, dejando en suspenso la aprobación de nuevos retiros.

Congreso evalúa octavo retiro de AFP tras ola de protestas

Actualmente, la Comisión de Economía del Congreso continúa analizando la posible aprobación de un octavo retiro extraordinario de las AFP y planea convocar a organismos técnicos para revisar temas centrales, como la sostenibilidad del sistema, la viabilidad de una pensión mínima y la incorporación de nuevos actores en la administración de los fondos previsionales.

La controversia generada expone una contradicción en la actuación pública de Fuerza Popular, al asumir una posición crítica ante una reforma pensionaria que llevó su firma e iniciativa durante todo el proceso en el Congreso. El futuro del sistema previsional en Perú permanece incierto ante los cambios de postura y el avance de las demandas sociales.

