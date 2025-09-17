Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

La última vez que la presidenta viajó a Estados Unidos fue en noviembre de 2023. (Foto: Composición Infobae)

El Congreso de la República aprobó este miércoles la solicitud de la presidenta Dina Boluarte para salir del país del 21 al 25 de septiembre de 2025. El pedido de la mandataria se da en el marco las actividades correspondientes a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Con 62 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, el Pleno dio luz verde al pedido formulado por el Ejecutivo, que define la visita como una “obligación diplomática de primer orden” para el país. La agenda principal incluye su disertación en el Debate General, el día 23 al mediodía, donde Boluarte ocupará el quinto lugar entre los jefes de Estado convocados, después de los presidentes de Brasil, Estados Unidos, Indonesia y Turquía.

En el itinerario también figuran su presencia en la conmemoración del 80° aniversario de la firma de la Carta de la ONU, la participación en el evento especial de Alto Nivel sobre Acción Climática, la intervención en una mesa sobre igualdad de género que marca los 30 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y reuniones privadas con empresarios e inversionistas.

El Ejecutivo destacó que la participación permitirá “posicionar al Perú como un actor involucrado con la paz, la democracia y el desarrollo sostenible”, según consta en el oficio remitido al Congreso. El documento, firmado por Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Melchor Arana, subraya la importancia de la presencia nacional en la Semana de Alto Nivel, considerada una de las citas más relevantes en la agenda internacional del año.

Poder ejecutivo emitió una solicitud para hbailitar la salida del país a la presidenta Dina Boluarte con motivos del viaje a Estados Unidos. (captura)

Durante su estadía, la presidenta sostendrá actividades formales del más alto nivel en la sede de la ONU y en foros paralelos con empresarios estadounidenses y representantes del sector privado iberoamericano. Entre los eventos figuran una reunión organizada por la Americas Society/Council of the Americas, un encuentro auspiciado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). La agenda también contempla actos protocolares y encuentros bilaterales, como una audiencia con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Este nuevo desplazamiento internacional se suma a otros cuatro autorizados en lo que va de 2025. Los registros oficiales precisan que la presidenta ha viajado a Japón e Indonesia en agosto, Francia en junio, y a Estados Unidos y Ecuador en mayo. Desde diciembre de 2022, la mandataria ha recibido la autorización del Congreso para un total de 12 salidas al extranjero, con un gasto acumulado superior a 2,5 millones de soles, según información de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta es la agenda tentativa de Dina Boluarte

Domingo 21 de septiembre de 2025

Partida de la presidenta y su comitiva desde Lima.

Llegada de la presidenta y su comitiva a Nueva York, Estados Unidos.

Traslado a la Residencia del Representante Permanente del Perú ante las Naciones Unidas.

Reunión de coordinación (lugar: Residencia o Misión Perú, formato por confirmar).

Lunes 22 de septiembre de 2025

09:00 – 10:00 Reunión de alto nivel para conmemorar el 80° aniversario de la ONU. Lugar: Naciones Unidas. Discurso: No. Participan: presidenta más dos funcionarios.

10:00 – 10:45 Apertura de la Reunión de alto nivel por el 30° aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer . Lugar: Naciones Unidas. Discurso: No. Participan: presidenta más tres funcionarios.

10:45 – 19:45 Plenario de la Reunión de alto nivel por el 30° aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Lugar: Naciones Unidas. Discurso: 3 minutos. Participan: presidenta más integrantes por confirmar.

20:00 – 21:30 Cena de trabajo de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lugar: Naciones Unidas. Modalidad: diálogo interactivo. Participan: presidenta más un acompañante.

Despacho remoto con el presidente del Consejo de Ministros. Lugar: Residencia. Hora por confirmar.

Martes 23 de septiembre de 2025

08:00 – 08:30 Saludo protocolar de jefes de Estado y de Gobierno al secretario general de la ONU. Lugar: Naciones Unidas. Solo jefes de Estado o de Gobierno, sin acompañantes.

09:00 – 12:30 Debate General de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General: apertura e intervención de la presidenta (turno: quinta oradora). Lugar: Sala de la Asamblea General, sede de las Naciones Unidas. Discurso: 15 minutos . Intervienen: António Guterres (secretario general de ONU), Annalena Baerbock (presidenta de la Asamblea General), jefes de Estado de Brasil, Estados Unidos, Indonesia, Turquía, Perú (aprox. 12:00 horas), y otros.

19:00 Recepción en honor a los jefes de delegación participantes, ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa. Lugar: Lotte New York Palace Hotel.

Despacho remoto con el presidente del Consejo de Ministros. Lugar: Residencia. Hora por confirmar.

Miércoles 24 de septiembre de 2025

Participación en el Consejo de Ministros (remoto). Lugar: Residencia. Hora por confirmar.

14:00 – 18:00 Evento especial de alto nivel sobre acción climática. Lugar: Naciones Unidas. Discurso: Sí. Participan: presidenta más dos funcionarios.

Traslado de la presidenta y su comitiva al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (horario por confirmar).

Partida desde Nueva York hacia Lima (horario por confirmar).

Llegada a Lima (horario por confirmar).