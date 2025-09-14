Perú

Dina Boluarte anuncia respaldo del Ejecutivo al octavo retiro de AFP: “Es el dinero de la familias que trabajan”

La presidenta peruana confirmó la adhesión del Ministerio de Economía y Finanzas a la medida, destacando que los fondos de la AFP pertenecen a los trabajadores y sus familias

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

El gobierno de Dina Boluarte
El gobierno de Dina Boluarte respalda el retiro de fondos de las AFP en Perú, en respuesta a la presión social y recientes reformas previsionales.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, manifestó este domingo el apoyo favorable de su gobierno al retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En un evento público, la mandataria remarcó la preocupación de millones de peruanos por la medida y enfatizó que se trata del dinero de los trabajadores y sus familias. “Nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida”, anunció Boluarte durante su intervención.

Dina Boluarte: Gobierno peruano respalda retiro de fondos de AFP

El pronunciamiento ocurre en un contexto de creciente presión ciudadana y política. El sábado se registró una multitudinaria marcha en Lima que llegó hasta las inmediaciones del Congreso de la República, donde los manifestantes exigieron la aprobación del octavo retiro de fondos de las AFP por hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 21.400 soles.

El reclamo social se suma a la expectativa frente a la reciente reglamentación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional, aprobada por el Congreso en septiembre de 2024, que establece modificaciones sustanciales en el sistema de pensiones del país.

Miles de peruanos marcharon en
Miles de peruanos marcharon en Lima para exigir la aprobación del octavo retiro de fondos de las AFP, hasta 21.400 soles por afiliado.

Reforma previsional en Perú suma respaldo al retiro de AFP

Durante su alocución, Boluarte sostuvo que los fondos previsionales forman parte del patrimonio familiar y defendió el derecho de los afiliados a disponer de su dinero cuando lo consideren necesario. Indicó que todo fue coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a las AFP o a la ONP, es el dinero de la familia que trabaja. Y si es el dinero de la familia que trabaja, la familia tiene que saber en qué momento lo requiere y en qué lo utiliza para el bien de su familia. Por eso, familia peruana, pueden retirar sus fondos de la AFP”, expresó la presidenta.

Al pronunciarse sobre el futuro del sistema previsional, Boluarte reafirmó el compromiso gubernamental de preservar la sostenibilidad económica y exhortó a que cada ciudadano evalúe con responsabilidad su situación particular antes de efectuar el retiro.

“Exhorto a cada ciudadano a evaluar su situación personal con responsabilidad y pensando también en esa jubilación con futuro”, remarcó, indicando que el fortalecimiento de la recaudación fiscal permitirá mejorar las expectativas para quienes han dedicado su vida laboral al país.

El Ejecutivo coordina con el
El Ejecutivo coordina con el MEF y defiende el derecho de los trabajadores a disponer de sus fondos previsionales según sus necesidades.

Protestas en Lima impulsan respaldo oficial al retiro de AFP

Mientras tanto, la Comisión de Economía del Congreso se mantiene en análisis respecto a la autorización de un octavo retiro de AFP, todavía sin incluir el tema en la agenda de debate. La reciente reglamentación de la reforma previsional plantea que los afiliados que retiren sus fondos antes de la jubilación podrían perder el derecho a una pensión mínima.

La comisión ha programado la convocatoria de organismos técnicos para abordar además cuestiones como la pensión mínima, pensión por consumo, aportes de trabajadores independientes formales, comisiones por productividad e incorporación de nuevas entidades al sistema.

La Comisión de Economía del
La Comisión de Economía del Congreso evalúa el octavo retiro de fondos de las AFP, con la advertencia de que podría afectar la pensión mínima.

¿Dina Boluarte se enfrenta al BCR? Esto dijo el máximo ente emisor sonre un octavo retiro

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advirtió que un posible octavo retiro de fondos de las AFP afectaría el bienestar de la población a largo plazo y dificultaría el fortalecimiento del sistema previsional. Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, explicó que tras los retiros anteriores, aproximadamente 2,3 millones de afiliados quedaron sin ahorros para la jubilación, lo que agrava el riesgo de pobreza en la vejez ante una población que envejece rápidamente. Armas sostuvo que la reciente ley de reforma del sistema de pensiones busca elevar el ahorro previsional y que cualquier nuevo retiro contradice ese objetivo.

Además, Armas indicó que el BCR acompaña técnicamente los debates sobre pensiones en el Congreso, entregando opiniones técnicas frente a cada medida propuesta. Sobre la ampliación del límite para invertir fondos de pensiones en el exterior, señaló que el BCRP evalúa cuidadosamente este cambio y que los incrementos históricos en los límites se han hecho de forma gradual, considerando la diversificación del portafolio de inversiones y la situación del mercado financiero local.

Temas Relacionados

Dina BoluarteAFPretiro AFPoctavo retiro de AFPMinisterio de Economía y FinanzasMEFperu-economia

