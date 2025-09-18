Magaly Medina responde a amenazas de Maju Mantilla y advierte: “Nosotros sabemos cómo probar lo que dijimos”

Magaly Medina contraataca a Maju Mantilla: “Lo que dijimos está sustentado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora Maju Mantilla salió al frente tras las diferentes acusaciones que ha sido involucrada por diferentes medios. Todo comenzó cuando la ex Miss Mundo decidió romper su silencio y, a través de un contundente pronunciamiento en sus redes sociales, mostró su hartazgo frente a las especulaciones que la han vinculado con su productor Christian Rodríguez.

Lejos de quedarse callada, la periodista Magaly Medina respondió en su programa y aseguró que sí tiene cómo sustentar lo que dijo: “Tenemos pruebas”.

La reacción de Maju Mantilla fue clara y firme. Mediante un comunicado en sus historias de Instagram, rechazó las versiones que circulan sobre ella y anunció que no permitirá que se siga dañando su imagen.

Polémica entre Maju Mantilla y Magaly Medina se enciende: “Tenemos pruebas”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Yo la verdad me encuentro muy cansada. Es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí”, expresó, dejando abierta la posibilidad de iniciar acciones legales contra quienes insistan en relacionarla de manera maliciosa con terceras personas.

El mensaje de la conductora de televisión fue interpretado como una advertencia directa hacia algunos espacios de espectáculos, en los que se viene hablando desde hace semanas de un presunto romance clandestino entre ella y Christian Rodríguez.

Aunque no mencionó nombres, la incomodidad de Maju fue evidente, así como su decisión de poner un alto a lo que considera un ataque hacia su reputación.

Polémica entre Maju Mantilla y Magaly Medina se enciende: “Tenemos pruebas”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La respuesta de Magaly Medina no se hizo esperar. Desde el set de su programa, la periodista de espectáculos analizó el comunicado de Mantilla y fue tajante al asegurar que no se siente aludida.

“Nosotros tenemos forma de probar toda esa información, tenemos forma de probar cómo fuimos, cómo nos confirmaron esa información. No hemos mostrado chats porque no teníamos por qué, pero sí tenemos pruebas”, afirmó con convicción.

Medina recordó que en su programa no se difundieron los supuestos chats privados que circularon en otros medios digitales, precisamente por tratarse de material de carácter íntimo que podría vulnerar la privacidad de los involucrados. Sin embargo, dejó entrever que lo que ellos sí compartieron al aire está debidamente sustentado y corroborado con fuentes cercanas al entorno de Maju.

Polémica entre Maju Mantilla y Magaly Medina se enciende: “Tenemos pruebas”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Dicen que esos chats los habría alcanzado el mismo esposo de la conductora, pero igual, aunque te los mande Dios, no puedes difundirlos porque son privados”, puntualizó.

En esa línea, la periodista advirtió que quienes se atrevieron a publicar ese tipo de contenido íntimo podrían afrontar denuncias por violación a la intimidad y difamación. “Una cosa es hacer periodismo de investigación y otra muy distinta es lucrar con lo privado de las personas”, comentó, dejando claro que su espacio maneja una línea distinta a la de otros programas.

La llamada “Urraca” también fue crítica respecto a la forma en que Maju Mantilla expresó su queja en redes. A su juicio, la conductora trujillana terminó metiendo a todos los medios en el mismo saco, cuando, en su opinión, debió diferenciar entre quienes actuaron con ligereza y quienes sustentaron lo que dijeron.

Polémica entre Maju Mantilla y Magaly Medina se enciende: “Tenemos pruebas”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Ella debió salir a decir que esos chats eran falsos, pero en lugar de eso, engloba a todos. Hay quienes la han vinculado de manera aventurera, pero no es nuestro caso. Nosotros sabemos cómo probar lo que dijimos”, puntualizó.