Perú

Magaly Medina responde a amenazas de Maju Mantilla y advierte: “Nosotros sabemos cómo probar lo que dijimos”

La periodista afirma no sentirse aludida por el pronunciamiento legal de la ex Miss Mundo, pero aseguró que su equipo investigó durante meses

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina contraataca a Maju Mantilla: “Lo que dijimos está sustentado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora Maju Mantilla salió al frente tras las diferentes acusaciones que ha sido involucrada por diferentes medios. Todo comenzó cuando la ex Miss Mundo decidió romper su silencio y, a través de un contundente pronunciamiento en sus redes sociales, mostró su hartazgo frente a las especulaciones que la han vinculado con su productor Christian Rodríguez.

Lejos de quedarse callada, la periodista Magaly Medina respondió en su programa y aseguró que sí tiene cómo sustentar lo que dijo: “Tenemos pruebas”.

La reacción de Maju Mantilla fue clara y firme. Mediante un comunicado en sus historias de Instagram, rechazó las versiones que circulan sobre ella y anunció que no permitirá que se siga dañando su imagen.

Polémica entre Maju Mantilla y
Polémica entre Maju Mantilla y Magaly Medina se enciende: “Tenemos pruebas”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Yo la verdad me encuentro muy cansada. Es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí”, expresó, dejando abierta la posibilidad de iniciar acciones legales contra quienes insistan en relacionarla de manera maliciosa con terceras personas.

El mensaje de la conductora de televisión fue interpretado como una advertencia directa hacia algunos espacios de espectáculos, en los que se viene hablando desde hace semanas de un presunto romance clandestino entre ella y Christian Rodríguez.

Aunque no mencionó nombres, la incomodidad de Maju fue evidente, así como su decisión de poner un alto a lo que considera un ataque hacia su reputación.

Polémica entre Maju Mantilla y
Polémica entre Maju Mantilla y Magaly Medina se enciende: “Tenemos pruebas”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La respuesta de Magaly Medina no se hizo esperar. Desde el set de su programa, la periodista de espectáculos analizó el comunicado de Mantilla y fue tajante al asegurar que no se siente aludida.

Nosotros tenemos forma de probar toda esa información, tenemos forma de probar cómo fuimos, cómo nos confirmaron esa información. No hemos mostrado chats porque no teníamos por qué, pero sí tenemos pruebas”, afirmó con convicción.

Medina recordó que en su programa no se difundieron los supuestos chats privados que circularon en otros medios digitales, precisamente por tratarse de material de carácter íntimo que podría vulnerar la privacidad de los involucrados. Sin embargo, dejó entrever que lo que ellos sí compartieron al aire está debidamente sustentado y corroborado con fuentes cercanas al entorno de Maju.

Polémica entre Maju Mantilla y
Polémica entre Maju Mantilla y Magaly Medina se enciende: “Tenemos pruebas”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Dicen que esos chats los habría alcanzado el mismo esposo de la conductora, pero igual, aunque te los mande Dios, no puedes difundirlos porque son privados”, puntualizó.

En esa línea, la periodista advirtió que quienes se atrevieron a publicar ese tipo de contenido íntimo podrían afrontar denuncias por violación a la intimidad y difamación. “Una cosa es hacer periodismo de investigación y otra muy distinta es lucrar con lo privado de las personas”, comentó, dejando claro que su espacio maneja una línea distinta a la de otros programas.

La llamada “Urraca” también fue crítica respecto a la forma en que Maju Mantilla expresó su queja en redes. A su juicio, la conductora trujillana terminó metiendo a todos los medios en el mismo saco, cuando, en su opinión, debió diferenciar entre quienes actuaron con ligereza y quienes sustentaron lo que dijeron.

Polémica entre Maju Mantilla y
Polémica entre Maju Mantilla y Magaly Medina se enciende: “Tenemos pruebas”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Ella debió salir a decir que esos chats eran falsos, pero en lugar de eso, engloba a todos. Hay quienes la han vinculado de manera aventurera, pero no es nuestro caso. Nosotros sabemos cómo probar lo que dijimos”, puntualizó.

Temas Relacionados

Magaly MedinaMaju MantillaAcciones legalesÉtica periodísticaChristian RodríguezFiltración de chats privadosperu-entretenimiento

Más Noticias

Shirley Arica se burla de Jackson Mora y niega romance: “Nunca le voy a hacer caso, es muy feo”

La exchica reality negó rumores de romance con la expareja de Tilsa Lozano y aseguró que no es su tipo

Shirley Arica se burla de

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Néstor Gorosito sorprenderá con dos cambios en su equipo titular para asegurar el triunfo en casa. Mientras que Gustavo Álvarez preparó una oncena súper ofensiva. Conoce cómo jugarían

Alineaciones de Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán sacar ventaja en el estadio Alejandro Villanueva para cerrar su clasificación a semifinales en territorio chileno. Conoce los horarios de este cotejo

A qué hora juega Alianza

Qué se celebra el 18 de septiembre en el Perú: fecha de nacimientos y despedidas de figuras clave en la historia peruana

El día destaca por el surgimiento y la partida de personalidades que influyeron en la ciencia, el arte, el deporte y la política nacional

Qué se celebra el 18

Resultados de la Tinka: números ganadores del miércoles 17 de septiembre

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Resultados de la Tinka: números
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba la creación de más de 20 instituciones, ¿cuáles y dónde quedarán?

Abogado de Gino Ríos invoca a abrir otro proceso contra Delia Espinoza por decir que “miembros de la JNJ terminarán en la cárcel”

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica se burla de

Shirley Arica se burla de Jackson Mora y niega romance: “Nunca le voy a hacer caso, es muy feo”

El emotivo cambio de Reimond Manco: de las polémicas y excesos, a ser el esposo y papá ejemplar de sus cuatro hijos

Carlos Orozco estalla contra Neutro: “Sin Kick sería cobrador de combi”, y genera polémica al tildar de “retardado” a Roberto Artigas

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’: “Llevé pruebas, pero no me dejaron hablar ni mostrar nada”

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Paulo Autuori hizo autocrítica por empate de Sporting Cristal y elogió a Cristian Benavente: “Tiene calidad y piensa mucho en el juego”

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2025 se cerró con fuerte trifulca: Christofer Gonzales vio la tarjeta roja

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil