Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

La conductora confirmó que Gustavo Salcedo le aseguró el affaire de su esposa con el actor colombiano en las grabaciones de la telenovela de 2018. “Se confunde la ficción con la realidad”

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Maju Mantilla habría tenido ‘affaire’ con George Slebi, según confirmación de Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La última edición de Magaly TV La Firme, emitida este 15 de setiembre, volvió a colocar a Maju Mantilla en el centro de la polémica. En medio de los rumores sobre sus vínculos sentimentales fuera del matrimonio, Magaly Medina sorprendió a su audiencia con una revelación que terminó de encender la controversia:

Según contó la periodista, Gustavo Salcedo, aún esposo de la ex Miss Mundo, le confirmó que Maju habría tenido un affaire con el actor colombiano George Slebi durante las grabaciones de la telenovela “Te volveré a encontrar”, rodada en el 2018 y estrenada en el 2020.

“Grabó una telenovela llamada Te volveré a encontrar varios años atrás, en el 2018, más o menos, con un actor colombiano. Todos estos días ha habido una información dando vueltas en redacciones y redes sociales. Nosotros, como siempre, confirmamos la información, si es cierto o no. Fuimos a la fuente adecuada, consultamos a Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un affaire que pasó de la pantalla a la vida real”, sostuvo la conductora frente a cámaras.

La urraca aseguró que, al revisar los archivos de la producción, quedó sorprendida por la intensidad de las escenas entre Maju Mantilla y George Slebi, donde la química traspasaba la ficción.

“Las escenas apasionadas de besos, las escenas románticas… parece que toda la telenovela se la pasaban chapando estos dos actores. Y la verdad es que son bastante vívidas, bastante bien hechas, se notan muy reales”, comentó con ironía, al tiempo de criticar la calidad actoral de la exreina de belleza:

“Maju, de actriz, está en la categoría de Nicola Porcella, de esos que no actúan nada. Cuando tiene que decir sus líneas, realmente no transmite ningún tipo de emociones. Pero para las escenas de pasión, de romance, de chape, de abrazos, de cama, realmente se desenvuelve mucho mejor”.

“Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

Bueno, realmente las escenas son-- creo que no hemos visto ni siquiera Gianella Neyra, que es una de las actrices que ha hecho protagónicos de este tipo, eh, en besos tan apasionados, ¿no?, con su coprotagonista, porque como actrices, pues están expuestas a las obligaciones que un papel les plantea, los retos que un papel y un personaje les plantea. Pero de verdad, eh, ella no es buena actriz, digamos, eh, de carácter, ¿no? Pero, sin embargo, las escenas eran larguísimas y superapasionadas", aseveró.

Medina fue más allá y comparó las escenas con producciones internacionales: “Los besos son totalmente reales, parecen de telenovela brasileña o mexicana, muy, muy auténticos. Nunca había visto esta novela, creo que nadie la había visto, pero al revisar los episodios, queda claro que la parte donde mejor fluye Maju es en las escenas de pasión. Por eso decimos que puede haberse traspasado a la vida real”.

La periodista también explicó que, tras corroborar la información, supo que Gustavo Salcedo llegó a encarar a George Slebi por lo ocurrido. “Lo que también supimos es que el esposo de Maju buscó una conversación con este actor para cuadrarlo por esta situación, algo que el actor entendió por completo”, afirmó.

La vez que Maju Mantilla le dijo ‘Te quiero’ a George Slebi

En el programa, Magaly presentó además un extracto de una entrevista realizada a Slebi durante la promoción de la telenovela, donde se evidenciaba la cercanía entre ambos actores. En un pasaje, Maju Mantilla se despide con un “Te quiero, George”, lo que para Medina resultó una muestra de la conexión que habían desarrollado más allá de la pantalla.

“Muy profesionales también los dos al hacer el enlace, pero claro, a veces suele confundirse la ficción con la realidad. Por eso muchos actores terminan enredados con sus coprotagonistas, incluso estando en relaciones formales”, añadió.

Magaly Medina se pronuncia sobre ‘Te volveré a encontrar

La trama de Te volveré a encontrar también alimenta la especulación. En la historia, los personajes de Maju Mantilla y George Slebi se reencuentran tras diez años y, pese a estar casados con otras personas, viven un romance clandestino lleno de pasión.

Para Magaly, esa ficción parecía calzar demasiado bien con la vida personal de la conductora de televisión. “Era la historia de dos amantes, de infieles a sus respectivas parejas. Y viendo esas escenas, uno pensaría que todo giraba en torno a los besos y las escenas de cama. Cuando una actriz que no actúa bien logra transmitir tanto realismo en esas escenas, pues… algo más puede haber pasado”, insinuó.

Maju MantillaGustavo SalcedoGeorge SlebiMagaly MedinaMagaly TV La Firme

