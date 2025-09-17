Maju Mantilla: revelan el lugar secreto de sus encuentros con Christian Rodríguez: “Era la casa de alguien cercano”

Maju Mantilla y Christian Rodríguez: el secreto detrás de sus presuntos encuentros íntimos. Infobae Perú / Captura: Chimi Churri

El escándalo que rodea a Maju Mantilla no deja de crecer y cada día aparecen nuevas revelaciones que aumentan la polémica. Esta vez fue el periodista Christian Bayro, del programa Chimi Churri, volvió a encender las alarmas al exponer detalles inéditos sobre los presuntos encuentros íntimos de la conductora con su productor Christian Rodríguez, revelando incluso el lugar secreto donde se habrían reunido en privado lejos de la mirada de todos.

Según Bayro, la expareja no buscaba refugio en restaurantes, cines ni mucho menos en saunas, lugares típicos donde algunas parejas clandestinas intentan pasar desapercibidas. Al contrario, tenían un espacio mucho más reservado.

“Me dijeron dónde se reunía esta parejita. No era un restaurante, no era al fondo del cine, no era ningún sauna. Esta parejita se encontraba en la casa de alguien”, declaró el comunicador frente a cámaras de su podcast ‘Chimi Churri’, dejando en claro que este punto de encuentro se encontraba bajo la complicidad de una persona del entorno de la exreina de belleza.

El periodista no quiso dar el nombre de quien facilitaba el lugar, pero sí recalcó que se trataba de alguien muy cercano a la conductora. “Una persona muy cercana, más que un conocido, casi como un hermano o hermana para Maju”, afirmó.

Lo más sorprendente es que, de acuerdo con la versión difundida, Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, no habría sido ajeno a esta historia.

Fuentes cercanas señalan que el empresario ya conocía desde hace tiempo los rumores sobre los encuentros y que incluso tenía acceso a las ubicaciones de su esposa. Esto le habría permitido seguirle los pasos con discreción y reunir información que hoy podría formar parte del proceso de divorcio que se avecina.

El propio Bayro, en medio de la transmisión, lanzó un comentario que encendió aún más la controversia: “Quién se prestaba para que esos dos tortolitos se juntasen y se prodigasen ese cariño… no lo voy a decir”.

Un papel protagónico

Hace poco, Magaly Medina también han puesto su cuota de suspenso en el caso. Desde su set, la popular “Urraca” insinuó que incluso el conductor Ricardo Rondón podría estar ligado a la historia.

“Todavía no lo hemos dicho, pero él también habría tenido un papel protagónico en el novelón”, comentó, sugiriendo que dentro de Latina habría conocimiento de lo que ocurría entre la conductora y su productor.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado la existencia de la relación. Maju Mantilla ha optado por mantener la calma frente a los medios, solicitando respeto hacia su vida personal mientras continúa cumpliendo con su papel como conductora. Sin embargo, cada nueva filtración mantiene viva la conversación pública y convierte el caso en uno de los más comentados del año en la farándula nacional.

Lo cierto es que el futuro personal y profesional de Maju Mantilla atraviesa un momento crítico. Mientras en el set sigue sonriendo y cumpliendo con su rol televisivo, afuera el escándalo no se detiene. La pregunta que muchos se hacen es hasta qué punto estas revelaciones afectarán su imagen pública y si el desenlace con su aún esposo será tan mediático como el inicio del caso.

