Perú

Eduardo Arana no reconoce audio con Juan José Santiváñez sobre ‘El Diablo’ y ataca a la Fiscalía

Pese a que el ministro del Interior no cuestiona veracidad de la grabación. Premier desliza que se busca usar grabación como “distractor”

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Eduardo Arana niega audio con Juan José Santiváñez. Video: Congreso TV

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó la veracidad del audio difundido donde coordinaría con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para favorecer al expolicía Miguel Marco Salirrosas ‘El Diablo’. Ello pese a que el extitular del Interior no ha puesto en tela de juicio la grabación.

“No tengo responsabilidad política, jurídica de ningún tipo y evidentemente no reconozco este audio (...). Me causa realmente sorpresa e indignación que se utilice nuevamente este argumento con intereses políticos para desestabilizar al Gobierno”, declaró Arana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Al ser consultado si considera que los audios son falsos, el jefe del gabinete no lo negó. Dijo que la autenticidad debe ser corroborada por la justicia.

Por otro lado, el premier Eduardo Arana indicó que declaró como testigo sobre esta grabación ante el Ministerio Público, por lo que no podría ahondar en detalles. No obstante, aprovechó su intervención para cuestionar a la Fiscalía de la Nación.

“El Gobierno está siendo objeto de una presión mediática. Los presuntos audios que se han difundidos son parte de una investigación en curso. Deberían ser parte de lo que se denomina la cadena de custodia del Ministerio Público. Por lo que realmente llama la atención que un medio probatorio que está en poder del Ministerio Público y antes de ser deslacrado oficialmente, haya sido puesto de conocimiento y difundido libre e impunemente. Eso es algo que yo hasta ahora no comprendo”, señaló.

En esa línea, Arana sacó a colación el intercambio entre el Gobierno y el Ministerio Público por el presupuesto que se le pretende otorgar a este último para el año 2026.

“En las últimas semanas he dado a conocer mi posición como presidente del Consejo de Ministros con relación al presupuesto del Ministerio Público y he advertido algunas deficiencias que probablemente hayan afectado el quehacer del propio despacho de la Fiscal de la nación. Solo pongo una: la carpeta fiscal electrónica que tiene 125 millones de soles este año asignados y yo he puesto en tela de juicio cómo al mes de septiembre solo se han gastado 6 millones lo cual demuestra que existe una gestión que no está acorde a las circunstancias del país”, atacó.

Y agregó: “¿Eso le ha molestado a alguien? ¿Y quieren usar esta historia ahora como distractor? ¿Será que alguna investigación que está haciendo objeto la Fiscalía de la nación quiere ser tapada con otro hecho? Es una de las cosas que nos preocupa".

Niega favorecimiento a ‘El Diablo’

En otro punto de su intervención, el premier Eduardo Arana negó que en su gestión como ministro de Justicia haya dispuesto favorecer al expolicía Miguel Marco Salirrosas ‘El Diablo’ a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Yo tengo que declarar que yo no conozco al interno Miguel Marcelo Salinas Rosas, y siendo ministro de Justicia, nunca he dispuesto, nunca he coordinado, nunca he tramitado para que dicha persona sea beneficiada con un traslado o algún otro beneficio en particular, ni a él ni a ningún otro interno”, apuntó.

Temas Relacionados

Eduardo AranaJuan José SantiváñezEl DiabloComisión de Fiscalizaciónperu-politica

Más Noticias

Retiro AFP EN VIVO: Debate busca aprobar las 4 UIT y modificar reforma de pensiones

Retiro AFP en su hora cero. La Comisión de Economía debate finalmente la propuesta de acceso a hasta 4 UIT (S/21 mil 400). Ejecutivo y mayor parte del Congreso ahora están a favor

Retiro AFP EN VIVO: Debate

‘Chorri’ Palacios defiende a Agustín Lozano y culpa a Juan Carlos Oblitas del fracaso de Perú: “Les haré ver las cosas positivas que hizo”

El exjugador de la selección nacional cuestionó al ‘Ciego’ por elegir a los entrenadores y afirmó que el presidente de la FPF ha realizado cosas buenas para el fútbol peruano

‘Chorri’ Palacios defiende a Agustín

Municipalidad de Lima borró comunicado sobre presunta emboscada a Rafael López Aliaga y el papa León XIV

El alcalde de la capital peruana no consiguió una audiencia privada con el sumo pontífice durante su tour por Europa

Municipalidad de Lima borró comunicado

Reforma de pensiones: 16 proyectos buscan derogar la Ley de Fuerza Popular y el Ejecutivo

En pocos días, los congresistas han presentado proyectos para derogar la reforma de pensiones que se aprobo hace un año; algunos, yendo en contra de lo que validaron inicialmente

Reforma de pensiones: 16 proyectos

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

El equipo nacional intentará comenzar con buen pie su participación en el certamen juvenil. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias en directo

Perú vs Bolivia EN VIVO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Municipalidad de Lima borró comunicado

Municipalidad de Lima borró comunicado sobre presunta emboscada a Rafael López Aliaga y el papa León XIV

El papa no recibió a Rafael López Aliaga: “La gran ventaja de León XIV es que no hay que explicarle lo que ocurre en Perú”

Escuadrón de la muerte: PJ anula condena de 35 años de prisión contra Raúl Prado Ravines y ordena nuevo juicio

Rafael López Aliaga acusa que ‘emboscada planificada’ truncó su supuesto encuentro con el papa León XIV

PJ reafirma que Víctor Zanabria está suspendido como jefe de la Policía por presunta corrupción

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprende al mostrarse

Magaly Medina sorprende al mostrarse en público con su hijo Gianmarco Mendoza tras emotiva reunión familiar

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Lucía de la Cruz anuncia que devolverá el dinero que le depositaron a su hijo por error: “De acuerdo a mis posibilidades”

Maju Mantilla: revelan el lugar secreto de sus encuentros con Christian Rodríguez: “Era la casa de alguien cercano”

Jefferson Farfán se reencontró con su hija y Darinka Ramírez aún espera el departamento prometido: “Vamos a tenerle fe”

DEPORTES

‘Chorri’ Palacios defiende a Agustín

‘Chorri’ Palacios defiende a Agustín Lozano y culpa a Juan Carlos Oblitas del fracaso de Perú: “Les haré ver las cosas positivas que hizo”

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Masculino 2025: así marchan los grupos del torneo y clasificados a octavos de final

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil