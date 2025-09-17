Eduardo Arana no reconoce audio con Juan José Santiváñez sobre ‘El Diablo’ y ataca a la Fiscalía

Eduardo Arana niega audio con Juan José Santiváñez. Video: Congreso TV

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó la veracidad del audio difundido donde coordinaría con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para favorecer al expolicía Miguel Marco Salirrosas ‘El Diablo’. Ello pese a que el extitular del Interior no ha puesto en tela de juicio la grabación.

“No tengo responsabilidad política, jurídica de ningún tipo y evidentemente no reconozco este audio (...). Me causa realmente sorpresa e indignación que se utilice nuevamente este argumento con intereses políticos para desestabilizar al Gobierno”, declaró Arana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Al ser consultado si considera que los audios son falsos, el jefe del gabinete no lo negó. Dijo que la autenticidad debe ser corroborada por la justicia.

Por otro lado, el premier Eduardo Arana indicó que declaró como testigo sobre esta grabación ante el Ministerio Público, por lo que no podría ahondar en detalles. No obstante, aprovechó su intervención para cuestionar a la Fiscalía de la Nación.

“El Gobierno está siendo objeto de una presión mediática. Los presuntos audios que se han difundidos son parte de una investigación en curso. Deberían ser parte de lo que se denomina la cadena de custodia del Ministerio Público. Por lo que realmente llama la atención que un medio probatorio que está en poder del Ministerio Público y antes de ser deslacrado oficialmente, haya sido puesto de conocimiento y difundido libre e impunemente. Eso es algo que yo hasta ahora no comprendo”, señaló.

En esa línea, Arana sacó a colación el intercambio entre el Gobierno y el Ministerio Público por el presupuesto que se le pretende otorgar a este último para el año 2026.

“En las últimas semanas he dado a conocer mi posición como presidente del Consejo de Ministros con relación al presupuesto del Ministerio Público y he advertido algunas deficiencias que probablemente hayan afectado el quehacer del propio despacho de la Fiscal de la nación. Solo pongo una: la carpeta fiscal electrónica que tiene 125 millones de soles este año asignados y yo he puesto en tela de juicio cómo al mes de septiembre solo se han gastado 6 millones lo cual demuestra que existe una gestión que no está acorde a las circunstancias del país”, atacó.

Y agregó: “¿Eso le ha molestado a alguien? ¿Y quieren usar esta historia ahora como distractor? ¿Será que alguna investigación que está haciendo objeto la Fiscalía de la nación quiere ser tapada con otro hecho? Es una de las cosas que nos preocupa".

Niega favorecimiento a ‘El Diablo’

En otro punto de su intervención, el premier Eduardo Arana negó que en su gestión como ministro de Justicia haya dispuesto favorecer al expolicía Miguel Marco Salirrosas ‘El Diablo’ a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Yo tengo que declarar que yo no conozco al interno Miguel Marcelo Salinas Rosas, y siendo ministro de Justicia, nunca he dispuesto, nunca he coordinado, nunca he tramitado para que dicha persona sea beneficiada con un traslado o algún otro beneficio en particular, ni a él ni a ningún otro interno”, apuntó.