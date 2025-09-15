Abogado de Juan José Santiváñez admite reunión con familiar de ‘El Diablo’, pero niega llamada a premier Eduardo Arana

El abogado Estefano Miranda confirmó que una pariente del policía recluido Miguel Marcelo Salirrosas (‘El Diablo’) se reunió con el ministro Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior en septiembre de 2024

El abogado Estefano Miranda, defensor del ministro de Justicia Juan José Santiváñez, confirmó este domingo que una pariente del policía recluido Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, se reunió con su cliente en el Ministerio del Interior en septiembre de 2024.

Sin embargo, negó que durante ese encuentro Santiváñez haya contactado al actual jefe de Gabinete, Eduardo Arana, para solicitar alguna gestión relacionada con el traslado penitenciario de ‘El Diablo’, condenado por colaborar con una facción de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo.

En declaraciones a Panorama, el abogado también precisó que Santiváñez dejó la defensa del agente antes de asumir como ministro del Interior. Además, afirmó que la visita mencionada se enmarcó en una propuesta para modificar el régimen penitenciario de policías procesados o sentenciados.

“Hay un plan que nació para poder reubicar a todos los policías presos no solo en un penal a nivel nacional, por ser de carácter policías, para que no tengan contacto con organizaciones criminales. Tanto es así que se proyecta un penal en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES)”, explicó.

Fuente: Panorama

Miranda indicó que el funcionario también recibió visitas de familiares del llamado ‘escuadrón de la muerte’, un grupo ilegal acusado de ejecutar extrajudicialmente a presuntos delincuentes con el objetivo de obtener ascensos dentro de la institución. Según señaló, estas personas también eran sus clientes. “Hay que saber para qué recibió, por qué recibió”, dijo.

Las declaraciones del abogado se dan luego de que el dominical difundiera un audio en el que se escucha a Santiváñez y a Arana, quien en ese momento estaba a cargo del Ministerio de Justicia. La conversación, registrada en septiembre de 2024, continúa de la siguiente manera:

Juan José Santiváñez: Hermano, oye, escúchame, nomás. No te quiero molestar. Rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al ministerio los familiares de los policías, ¿ya? ¿Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo?

Eduardo Arana: Ya.

Juan José Santiváñez: Todavía no lo cambian.

Eduardo Arana: Ya, lo veo ahorita.

Juan José Santiváñez: Por favor. Te mando su nombre completo.

Eduardo Arana: Listo.

Santiváñez negó haber contactado al jefe de Gabinete Eduardo Arana para gestionar el traslado penitenciario de ‘El Diablo’ durante esa reunión

El premier negó haber sostenido ese intercambio. La defensa de Santiváñez mencionó que solicitará la homologación del audio y pidió respetar el debido proceso de la investigación. Panorama reveló, además, que según información de fuentes reservadas, el cambio de prisión solicitado sí se llevó a cabo, y que ‘El Diablo’ actualmente ya no está en Trujillo, sino en otra región.

Audio pasado

La semana pasada, Punto Final reveló otro audio atribuido a Santiváñez, en el que se referiría a presuntas gestiones para influir en la decisión del TC a favor de ‘El Diablo’. “Estoy moviendo cielo y tierra. No se preocupe. (...) Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando”, se le escucha decir.

Según la investigación fiscal, el ministro habría enviado ese mensaje a un allegado del condenado y cobrado 20 mil dólares a cambio de gestionar un fallo favorable. Tras el rechazo del recurso, un testigo protegido afirmó que Santiváñez fue presionado para devolver el dinero.

Por este caso, la Corte Suprema dictó en junio 18 meses de impedimento de salida del país en su contra, aunque la medida fue levantada temporalmente para permitirle viajar a Suiza. La Fiscalía señala que existen 77 audios, 33 imágenes y más de mil mensajes entre el ministro y el testigo protegido.