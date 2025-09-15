Perú

Juan José Santiváñez pidió favores al premier Eduardo Arana por alias ‘El Diablo’, según audio: “Hermano, rapidísimo nomás”

Un nuevo registro de voz difundido por Panorama revela que el ministro de Justicia intercedió ante el premier por su patrocinado Miguel Salirrosas, alias ‘Diablo’. La conversación ocurrió en septiembre de 2024

Por Luis Paucar

Fuente: Panorama

Un audio difundido este domingo por Panorama revela que el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, intercedió por uno de sus patrocinados, el policía Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, acusado de integrar la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo.

La unidad de investigación del dominical precisa que la conversación se registró en septiembre de 2024 y que su interlocutor fue el actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien en ese momento lideraba el portafolio de Justicia.

Según el programa, la llamada se realizó desde el despacho del propio Santiváñez, quien activó el altavoz para que su entorno escuche cómo gestionaba el pedido a favor de su cliente, en una época en la que ejercía el cargo de ministro del Interior.

La conversación divulgada por Panorama continúa de la siguiente manera:

Eduardo Arana: (al contestar) Juan José...

Juan José Santiváñez: Hermano, oye, escúchame nomás. No te quiero molestar. Rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al ministerio los familiares de los policías, ¿ya? ¿Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo?

Eduardo Arana: Ya.

Juan José Santiváñez: Todavía no lo cambian.

Eduardo Arana: Ya, lo veo ahorita.

Juan José Santiváñez: Por favor. Te mando su nombre completo.

Eduardo Arana: Listo.

En desarrollo.

