Magistrado del TC asegura que acciones del Ministerio Público contra Juan José Santiváñez representarían ‘acoso institucional’

Gustavo Gutiérrez Ticse sostuvo que hay un 'acoso' de la Fiscalía sobre Juan José Santiváñez | Canal N

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, rechazó tajantemente cualquier vínculo con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, así como cualquier participación en el escándalo por audios que involucrarían presunto tráfico de influencias en el Tribunal Constitucional (TC). Gutiérrez Ticse ofreció declaraciones a Canal N para aclarar su posición, responder cuestionamientos sobre su papel en el caso Salirrosas y pronunciarse sobre las diligencias fiscales y las recientes filtraciones mediáticas.

Durante la entrevista, Gutiérrez Ticse reveló que el fiscal adjunto supremo provisional, Luis Arturo Ballón Segovia, rechazó su solicitud formal para prestar declaración testimonial sobre los audios atribuidos a Santiváñez. “Me dice que no, que todavía no es necesario, que ya él va a citarme en su debido momento. Me cita la semana pasada. He ido. Yo podía ampararme también en mi prerrogativa de inviolabilidad del voto, sin embargo, al magistrado provisional le he brindado todas las facilidades del caso para poder explicarle cómo es la dinámica de la votación de este suceso”, explicó Gutiérrez Ticse.

Gustavo Gutiérrez Ticse responde por audio de Juan José Santiváñez | Canal N

El magistrado del TC expresó su sorpresa por “la forma como se difunden vídeos o audios”, lo que, según él, busca instalar la percepción de hechos irregulares dentro del TC. "Lo descarto de plano.“, afirmó. Asimismo, subrayó que existen pesquisas fiscales sin resultados ni sentencias, e insistió en que “no hay nada que pueda haber sido materia de correlación con una denuncia a varios magistrados”. Sin embargo, sostuvo que las constantes citaciones y pedidos de información por parte del Ministerio Público han llegado al punto de un “acoso institucional”.

Sobre los recientes audios relacionados con Santiváñez, el magistrado planteó que se trataría de una estrategia de “lawfare”, es decir, el uso del sistema judicial para fines políticos. “La última audiencia del caso Cócteles, fui yo quien pregunté al fiscal Pérez sobre la supuesta vinculación con los medios. Y ahora tengo cincuenta páginas referidas a un tema en el cual no tengo nada que ver”, añadió, visiblemente incómodo por el manejo mediático del caso.

Gustavo Gutiérrez Ticse se defiende de acusaciones que lo involucran al ministro Juan José Santiváñez | Canal N

Niega una relación o reunión con Santiváñez

Consultado sobre la versión de Santiváñez, quien habría señalado desacuerdos de Gutiérrez Ticse respecto a la condena de veintisiete años impuesta a Miguel Marcelo Salirrosas, el magistrado fue tajante: “Este es un caso que se hizo público en febrero de este año. Desde un inicio señalé categóricamente que, al menos con mi persona, el señor Santiváñez nunca ha tenido vínculo ni diálogo, ni antes ni después”. Subrayó que cualquier afirmación en sentido contrario quedaba bajo la exclusiva responsabilidad de Santiváñez: “Tendrá él que responder por lo que ha señalado”.

Respecto a la posibilidad de haber recibido a litigantes en su despacho, Gutiérrez Ticse fue enfático sobre sus protocolos abiertos y transparentes. Mostró el banner de su despacho, donde constan los horarios y canales de atención. “Atiendo a todos, inclusive a la familia, precisamente para controlar este tipo de cosas. Yo recibo a cerca de cien personas al mes y, en la revisión de registros, no he encontrado ninguna cita, ni tampoco que el señor Santiváñez haya solicitado una”, aseguró.

Ministro de Justicia dio detalles del convenio para la construcción del penal El Frontón. | Minjus

El magistrado detalló los plazos y la secuencia del procedimiento judicial en la sentencia del caso Salirrosas: la votación se realizó el 16 de febrero, la toma de firmas en marzo y la desestimación de un recurso de aclaración el 14 de mayo, todos con votación unánime. Destacó que en ningún momento Santiváñez participó ni como solicitante de audiencia ni como interlocutor directo con su persona.

“No conozco al señor Santiváñez ni he interactuado en ninguna circunstancia con él,” recalcó. Añadió que el supuesto apoyo mencionado en los audios nunca existió: “En los registros, todo el procedimiento se resolvió sin intervención de Santiváñez. Hubo un segundo abogado, pero tampoco se reunió conmigo”. Gutiérrez Ticse anunció que enviará la lista de atenciones en su despacho al Ministerio Público para mayor transparencia.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse. Foto: TC

Sobre el posible “acoso” y respaldo institucional

El magistrado denunció que las diligencias fiscales se han tornado en un desgaste institucional: "Nos tienen permanentemente en citaciones y pedidos de información. Considero que se ha convertido en un desborde y desgaste que no corresponde a una institución tutelar como el Tribunal Constitucional".

Asimismo, Gutiérrez Ticse valoró el respaldo de la presidenta del TC, Luz Pacheco, y la integridad de sus colegas: “Puedo tener discrepancias con otros magistrados, pero todos son personas íntegras”. Llamó a la mesura en el tratamiento mediático del tema, insistiendo en la ausencia absoluta de elementos objetivos para investigar a un magistrado.

Finalmente, recordó que Santiváñez le ofreció disculpas públicas en marzo a través de un comunicado emitido desde el Ministerio del Interior, en el que reconocía no conocer personalmente a Gutiérrez Ticse. “Me causa profunda indignación que se pretenda vincularme indirectamente en este caso. Rechazo totalmente cualquier insinuación de irregularidad." concluyó el magistrado, defendiendo la transparencia y el profesionalismo en su actuación como miembro del Tribunal Constitucional.