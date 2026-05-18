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Erick Delgado pidió al ‘Tunche’ Rivera y a Raúl Ruidíaz para Sporting Cristal tras grave presente: “Este equipo necesita soluciones”

El exarquero se pronunció por la necesidad del cuadro ‘celeste’ por reforzarse de cara al Torneo Clausura y mencionó a los delanteros de Universitario y Atlético Grau, respectivamente

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El 'Loco' pidió a ambos delanteros peruanos para el cuadro 'celeste' debido al grave presente en la Liga 1 2026. (Video: L1 MAX / Al Límite)

La reciente derrota de Sporting Cristal como visitante frente a FC Cajamarca ha agudizado la crisis ‘celeste’ en el Torneo Apertura 2026. Y es que se ubica en el puesto 12 de la tabla, con solo 16 puntos y apenas tres de ventaja sobre la zona de descenso. Esta situación ha generado un clima de preocupación entre los hinchas, quienes han intensificado las críticas hacia la directiva por la falta de refuerzos, especialmente considerando que el club también disputa la Copa Libertadores y necesita urgentemente un revulsivo para evitar un semestre sin protagonismo.

En medio de este escenario, la polémica sanción a José Rivera en Universitario de Deportes ha abierto un inesperado debate en el fútbol peruano. El periodista Gustavo Peralta advirtió en el programa Al Límite que “la relación se puede romper entre el ‘Tunche’ y la administración a partir de este punto. Él ha pedido disculpas y vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Se irá libre? No sé si dejarlo libre”.

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Las especulaciones sobre su futuro no tardaron en aparecer. Consultado por la posible salida del ‘Tunche’, el comentarista Diego Rebagliati aseguró: “Más de un equipo lo va a querer. Si lo ponen en el mercado...”. La frase fue el preámbulo para que Erick Delgado, exarquero y referente ‘rimense’, expresara abiertamente su deseo de ver a Rivera con la camiseta de Sporting Cristal: “Sino, avísame y hacemos una ‘chancha’ para llevarlo a Cristal porque necesitamos delanteros. Avísenme”. Rebagliati completó la escena con humor: “Lo llevamos cargado nosotros dos, Erick”.

Celebración de José 'Tunche' Rivera en la Noche Crema 2026.
José Rivera afronta su cuarta temporada en Universitario y siendo parte del tricampeonato nacional. - créditos: IG / alinacapristan_fotografia

El contexto de Sporting Cristal no admite postergaciones. Los malos resultados y la falta de contundencia ofensiva han generado un consenso: el plantel necesita incorporaciones de jerarquía si quiere revertir la tendencia y competir con mayor ambición en ambos frentes. Ahora, el ‘Tunche’ Rivera, en caso de salir de Universitario, atraería la mirada de varios clubes de la Liga 1. El año pasado fue tentado por Melgar, pero la directiva no lo dejó salir, aunque con la situación actual, las cosas podrían cambiar.

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Erick Delgado pidió a Raúl Ruidíaz en Sporting Cristal

El debate por los fichajes no se limitó a Rivera. Erick Delgado fue más allá y sugirió nombres y perfiles que, a su juicio, podrían cambiar el rumbo de Sporting Cristal. “Tiene que ganar en el campeonato local, tiene que salvar algo de puntos. El campeonato local no lo puede descuidar, no tiene un colchón de puntos para decir que puede mirar los dos lados, no le da”, sostuvo, aludiendo a la necesidad de priorizar la Liga 1 sobre la Copa Libertadores para evitar riesgos mayores en la clasificación.

El ‘Loco’, en su análisis, insistió en que el club ‘cervecero’ debe buscar soluciones inmediatas: “Vamos a ver qué pasa el miércoles (duelo ante Junior por Copa Libertadores), es dónde te mueve la aguja”. Por su parte, Diego Rebagliati aportó información sobre la búsqueda de refuerzos: “¿Fichajes? Me dijeron que querían a alguien con mucho carácter de mitad de cancha para atrás, no me dijeron si era un ‘6′ o un central, y un extremo, pero lo del ‘9′ también lo están evaluando”.

El comentarista deportivo precisó que el 'Pirata' estaría cerca del Rímac la segunda mitad del año. (Movistar Deportes)

La discusión se intensificó cuando Delgado planteó la necesidad de sumar a Raúl Ruidíaz: “Yo traería a cuatro jugadores. ¿El ‘Tunche’? Si me dices que lo quieren dejar ir, dámelo y yo lo llevo. No sé pero Raúl Ruidíaz está por ahí, también. Si está en el ‘bolo’ podría, pero hoy necesita soluciones este equipo, de verdad. Hoy Cristal tiene más dinero”.

Gustavo Zevallos sobre los fichajes en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

El tema de refuerzos fue abordado también por Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, quien reconoció la expectativa de los hinchas pero evitó confirmar operaciones: “Eso es lo que siempre esperan los hinchas (sobre fichajes). No estoy en estos momentos de confirmar algo como eso”.

El dirigente admitió que la apertura del libro de pases está próxima y que los altos mandos evalúan movimientos: “Seguramente falta muy poco para la apertura del libro de pases. Todos estamos evaluando, posibilidades van a existir y lo estamos viendo, trabajando y tenemos que tomar conciencia del momento delicado que está la institución”.

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