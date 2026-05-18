Perú

No todo es levantar ladrillos: boom de profesionales de la construcción en Perú, pero ¿qué habilidades buscan hoy las empresas?

Las constructoras aumentaron su intención de contratar personal calificado, pasando del 52,8% al 65,6% en abril, según datos del BCRP

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El crecimiento de la demanda de profesionales en la construcción peruana se relaciona con la reactivación económica y mayor confianza en la inversión.

La recuperación económica y las mejores perspectivas de inversión han impulsado una mayor demanda de profesionales en el sector construcción en Perú.

Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el porcentaje de empresas con intención de contratar personal en este rubro pasó de 52,8 % a 65,6 % en abril de 2026, posicionando a la construcción como uno de los sectores más optimistas respecto al empleo.

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Este crecimiento se refuerza con el aumento de las expectativas de inversión, que subieron de 61,8 a 66,7 puntos en el mismo mes, reflejando la confianza para iniciar nuevos proyectos de infraestructura y obras inmobiliarias en el corto plazo.

Habilidades y competencias más valoradas en la actualidad

Patricio Zapata, gerente de Éxito de Clientes de Graphisoft, sostiene que el perfil profesional requerido por las empresas constructoras está cambiando aceleradamente.

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“Hoy en día, las competencias vinculadas a la transformación digital, planificación y gestión eficiente empiezan a ganar mayor relevancia en los procesos de contratación”, afirmó.

De acuerdo con el especialista, la industria ya no prioriza únicamente la experiencia operativa tradicional, sino que apuesta por profesionales que puedan liderar la modernización del sector.

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El ingreso de nuevos proyectos de infraestructura y obras inmobiliarias impulsa oportunidades en el mercado laboral de la construcción.

Construcción: profesionales deben manejar BIM y Archicad

El avance de la tecnología y la necesidad de mayor eficiencia han redefinido las competencias más buscadas. Las empresas exigen ahora perfiles con conocimientos digitales y tecnológicos, capaces de manejar metodologías BIM (Building Information Modeling) y herramientas especializadas como Archicad.

El dominio de estos sistemas permite planificar proyectos con mayor precisión, coordinar equipos multidisciplinarios y reducir errores antes de llegar a la obra física. Además, se valoran habilidades en modelado digital, interoperabilidad y gestión de información en tiempo real, lo que contribuye a mejorar la productividad y minimizar fallos.

Otra competencia fundamental es la capacidad de gestión y planificación. Las constructoras buscan profesionales con habilidades para optimizar tiempos, recursos y procesos, así como liderazgo colaborativo para proyectos complejos.

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El dominio de BIM y Archicad se consolida como requisito clave para acceder a empleos en la industria de la construcción peruana.

¿Y las habilidades blandas? No se olvide de construir también su imagen

La mentalidad innovadora y sostenible también gana protagonismo. Las empresas requieren profesionales que no solo adopten nuevas tecnologías, sino que también promuevan una visión colaborativa y orientada a la sostenibilidad.

Esto implica capacidad para implementar prácticas constructivas más responsables con el medio ambiente y una actitud abierta al cambio constante que caracteriza a la industria actual.

En un contexto donde los retrasos y los sobrecostos siguen siendo desafíos recurrentes, la gestión eficiente se vuelve un elemento diferenciador para el éxito de los proyectos, refiere Zapata.

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Las empresas constructoras buscan profesionales con competencias tecnológicas, planificación avanzada y capacidad de liderazgo colaborativo.

Modernización y oportunidades para nuevos talentos

Graphisoft subraya que la construcción atraviesa un proceso de modernización en el que la tecnología y la gestión eficiente son tan importantes como la experiencia en obra.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) respalda esta tendencia, señalando que las carreras vinculadas a la construcción e ingeniería civil se mantienen entre las más demandadas del país.

Frente a este panorama, el especialista recomienda a estudiantes y profesionales fortalecer sus competencias tecnológicas y de gestión para incrementar sus oportunidades laborales.

Así, el sector construcción, en proceso de transformación, exige ahora un perfil profesional integral, capaz de combinar experiencia técnica con dominio digital, visión innovadora y compromiso con la sostenibilidad.

La tecnología y la gestión eficiente empiezan a ser tan importantes como la experiencia en obra”, destacó Zapata.

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