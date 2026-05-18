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Juan ‘Pegajoso’ Díaz ilusiona a la UFC con su debut y enciende el orgullo peruano: “Somos incas, una raza guerrera”

El peruano se impuso por sumisión en su debut en la compañía más grande MMMA y, tras la pelea, compartió su ambición de volver pronto al octágono en busca de nuevos desafíos

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El peleador peruano destacó su sangre inca y reveló su deseo por pelear por el título en dos años. (Video: UFC)

Juan ‘Pegajoso’ Díaz tuvo un estreno soñado en la UFC y no solo por el resultado dentro del octágono. El peleador peruano se impuso con autoridad ante Malcolm Wellmaker por sumisión en el segundo asalto, en una actuación que combinó control, inteligencia táctica y una madurez competitiva que sorprendió a más de uno en su primera presentación en la compañía.

Tras su victoria en Las Vegas, Díaz atendió a la prensa y dejó en claro que su confianza nunca estuvo condicionada por las probabilidades previas. El peruano asumió desde el inicio que llegaba con pronósticos en contra, pero lejos de afectarlo, esa condición terminó convirtiéndose en un estímulo adicional que potenció su rendimiento en el combate.

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“Yo sabía que iba a estar como no favorito, pero me encanta ser el ‘underdog’ y cuando gano es cuando sorprendo mucho más. Así que si me siguen poniendo a prueba, las voy a pasar”, señaló el luchador, dejando claro que su mentalidad competitiva es uno de sus principales pilares.

Dentro del combate, ‘Pegajoso’ mostró una estrategia paciente, basada en el desgaste progresivo y la lectura constante del rival. En los intercambios iniciales, evitó exponerse a la potencia de Wellmaker y fue inclinando la pelea hacia su terreno, el grappling. Esa decisión resultó determinante en el desarrollo del enfrentamiento.

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“Sabía que el chico trae pegada. Busqué no darle espacio, mantenerlo todo el tiempo atento, pero cuando lo sentí en la lucha, la verdad me sentí superior y sentí que se estaba cansando. Dije: ‘Por acá puede ser el hueco’”, explicó Díaz sobre el momento clave del octágono.

Juan ‘Pegajoso’ Díaz tuvo un estreno soñado en la UFC.
Juan ‘Pegajoso’ Díaz tuvo un estreno soñado en la UFC. Crédito: UFC

El peruano también destacó la importancia del trabajo desde su esquina, resaltando la comunicación constante que le permitió ajustar su estrategia en tiempo real. “Mis esquinas también me dijeron que le siga dando por ahí. Entonces, ellos vieron también lo mismo que yo, ahí fue cuando se dio la pelea”, agregó, subrayando la coordinación detrás de su victoria.

Mentalidad de campeón en construcción

Con el debut ya consumado y un triunfo que lo posiciona como una de las nuevas caras a seguir en la división, Juan Díaz no perdió tiempo en proyectar su futuro. Su intención es mantenerse activo y aprovechar cualquier oportunidad que le permita seguir escalando dentro de la organización.

“A mí me gustaría volver lo más antes posible a UFC o cuando ellos me digan. Me gustaría pelear en la noche mexicana. Si ustedes me dicen que peleo el mes que viene, yo peleo. Salí muy bien, salí limpio. Estoy dispuesto a pelear, a eso vine”, afirmó con seguridad.

Más allá de la actividad inmediata, el peruano también visualiza un camino claro hacia la élite de las artes marciales mixtas. Su objetivo es ambicioso, pero lo asume con convicción y sin rodeos. “Me veo compitiendo en dos años por el título. Yo creo que lo que tengo es algo que no se entrena: mentalidad, corazón y algo que tenemos casi todos los latinos… huevos. Corazón, huevo y mente. Y sin miedo al éxito”, expresó.

El luchador peruano compartió sus sensaciones tras haber derrotado al norteamericano Malcolm Wellmaker. (Video: UFC)

Mensaje final al Perú: identidad y orgullo

Antes de cerrar su atención a la prensa, ‘Pegajoso’ dedicó unas palabras a su país, resaltando su identidad cultural y el espíritu de lucha que lo acompaña dentro del octágono. “Y a Perú, decir que somos una raza guerrera, somos incas, así que tenemos la batalla dentro de nosotros y siempre vamos a pelear”, concluyó.

Con este debut dominante, Juan ‘Pegajoso’ Díaz no solo suma una victoria en la UFC, sino que se proyecta como una nueva esperanza del MMA peruano, combinando talento, mentalidad y una fuerte identidad que ya empieza a resonar en el escenario internacional.

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