Perú

Fuerza Popular miente sobre la reforma de pensiones: Impulsaron dictamen que piden derogar

Tres partidos se echan para atrás y tratan de ‘salvar la cara’ luego de las protestas contra la reforma de pensiones que avalaron, pero en el caso de Fuerza Popular, ellos aportaron con el dictamen

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Keiko Fujimori celebró la aprobación
Keiko Fujimori celebró la aprobación de la reforma de pensiones. Pero su partido ahora reniega de la medida. - Crédito Difusión

Fuerza Popular se ha pronunciado por la reforma de pensiones señalando al Gobierno de desnaturalizar la medida que aprobó el Congreso. Es mentira.

El proyecto original de la reforma de pensiones fue presentado originalmente por el Ejecutivo el 11 de octubre de 2023, cuando Alex Contreras estaba de ministro de Economía y Finanzas. Ahí se incluía las medidas que ahora critica Fuerza Popular y que quiere derogar, por lo que el Ejecutivo no puede desnaturalizar lo que ellos habían propuesto originalmente.

Se debe recalcar también que Fuerza Popular recogió este dictamen como valido, votó a favor, e inclusive, cuando ya se había descartado en el Pleno del Congreso, en medio del debate del séptimo retiro AFP, intentaron que se votara nuevamente. Todo ese tiempo el dictamen incluía el aporte a independientes, el límite del 95,5% e inclusive la prohibición a un nuevo retiro AFP.

Fuerza Popular - Reforma AFP
Fuerza Popular - Reforma AFP

Fuerza Popular se ‘echa para atrás’

Luego de la marcha contra las AFP y en pleno año preelectoral (previo a las Elecciones 2026), Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, ha intentado pasar la narrativa de que el gobierno de Dina Boluarte ha desnaturalizado la reforma de pensiones, y que las propuestas critica siempre han sido ellos.

Sin embargo, Fuerza Popular es el partido que impulsó la reforma de pensiones Ejecutivo en el Congreso y ‘la hizo suya’. Infobae Perú cubrió el debate de abril del Congreso. En este enlace se puede encontrar los pormenores del minuto a minuto.

Cuando se estaba a punto de aprobar el séptimo retiro AFP, Fuerza Popular buscó bloquear el debate y pidió revisarlo junto al proyecto de reforma de pensiones. Luego de esto, el congresista de Fuerza Popular, César Revilla, anunció que su bancada había culminado el texto sustitutorio sobre el proyecto de ley para el séptimo retiro de la AFP.

Sigrid Bazán criticó texto sustitutorio
Sigrid Bazán criticó texto sustitutorio de Fuerza Popular - crédito twitter - @sigridbazan

En este se incluía ya la parte del aporte de independientes, que ahora critica el mismo partido pretendiendo cambiar la historia y cómo pasaron realmente los hechos.

Ese 11 de abril, luego de que Fuerza Popular intentara nuevamente amarrar el retiro AFP a la reforma de pensiones (lo intentaron también en la Comisión de Economía), este se votó pero no logró aprobarse este cambio.

Luego de esto, no solamente se aprobó el séptimo retiro AFP, sino que Fuerza Popular, a través de César Revilla y Rosangella Barbarán, señalaron su interés de que la reforma de pensiones pueda debatirse y aprobarse también pronto. Hasta el final siguieron impulsando eso hasta que luego, en la anterior legislatura lo lograron votando a favor esta.

En el artículo 9 del
En el artículo 9 del texto sustitutorio indica que los trabajadores independientes también aporten obligatoriamente al SNP - crédito Congreso

Congreso y Ejecutivo cambian de parecer tras marchas

Si bien el caso de Fuerza Popular es el más grave, también se debe resaltar que tanto Renovación Popular y Alianza Para el Progreso votaron a favor de la reforma de pensiones que ahora piden derogar, justo luego de que se hiciera evidente el descontento popular con las marchas contra las AFP en cuatro regiones del país (en pleno año preelectoral).

Pero, por otro lado, también se debe apuntar que el Poder Ejecutivo ha cambiado de parecer frente al retiro AFP (aún no señalan su posición sobre la reforma de pensiones). El discurso de este, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) siempre ha sido en contra del retiro AFP, pero el pasado domingo Dina Boluarte durante un evento reveló que respaldaría la medida.

Con esto, tanto el MEF como el Ministerio de Trabajo han tenido que cambiar su discurso, antes en contra del retiro AFP, el cual Raúl Pérez-Reyes señaló que observaría (ya no); ahora no lo bloquearían, solo recomendarán que retiren los afiliados que realmente lo necesiten. Se debe señalar, sin embargo, que aún no está detallado qué tipo de retiro AFP se terminará aprobando.

Temas Relacionados

reforma de pensionesFuerza Popularretiro AFPCongreso de la República

Más Noticias

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

El entrenador Néstor Gorosito ha perfilado su nómina oficial para la llave de ida, que se celebrará en el estadio Alejandro Villanueva. Dos bajas confirmadas por disposiciones técnicas

Alianza Lima confirma su lista

Machu Picchu, convertido en “pueblo fantasma”: bloqueos y disputas políticas vacían el principal destino turístico del Perú

Las calles vacías, los restaurantes sin clientes y el silencio en Machu Picchu Pueblo reflejan lo que el empresario Juan Stoessel describió como “deplorable”

Machu Picchu, convertido en “pueblo

Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica por presente de la selección peruana, y advirtió por el próximo DT: “No hay que engañarnos, es un proceso”

El ‘Kaiser’ habló de la complicada actualidad del balompié nacional y del siguiente técnico de la ‘bicolor’, explicando si Néstor Gorosito podría ser opción

Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica

El papa León XIV declara su amor por Perú: “Es parte de quién soy, la mitad de mi vida ministerial la pasé allí”

Durante su primera entrevista como pontífice, León XIV expresó su profundo afecto por el Perú, país donde se nacionalizó y vivió gran parte de su ministerio. Su cumpleaños fue celebrado en la Plaza de San Pedro con una destacada presencia de fieles peruanos

El papa León XIV declara

Crisis en Machu Picchu EN VIVO: levantan paro y bloqueo de vía férrea hasta mañana 17 de septiembre

Cientos de turistas extranjeros mostraron su molestia al quedar varados y sin posibilidad de conocer o salir de Machu Picchu pueblo. Muchos están a punto de perder hasta sus vuelos de retorno

Crisis en Machu Picchu EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Un discurso terrorífico”: Rafael López

“Un discurso terrorífico”: Rafael López Aliaga provoca críticas en el Congreso por sus frases en cumbre de Vox

Ministro Morgan Quero sobre su posible renuncia para postular en Elecciones 2026: “En su momento se verá”

Magistrado del TC asegura que acciones del Ministerio Público contra Juan José Santiváñez representarían ‘acoso institucional’

Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

“No asistiré”: Juan José Santiváñez no acudió a Fiscalía para someterse a prueba de voz por audios de alias ‘El Diablo’

ENTRETENIMIENTO

Erick Delgado acusa a Paco

Erick Delgado acusa a Paco Bazán de hacerse el ‘pobrecito’ y provoca un choque verbal en ‘Ni loco ni santo’

Micheille Soifer lanza nuevo sencillo con más de una indirecta para Leslie Shaw: “ni con Thalía pudiste sobresalir”

Alexandra Balarezo acusa a Isabella Ladera de traicionar su amistad por vínculo con Hugo García: “no tuvo código de mujeres”

Paula Arias responde a Kate Candela y niega deuda con exintegrante de Son Tentación: “No le debo nada”

Magaly Medina se salva de pagar reparación civil de S/30 mil a Nadeska Widausky por negligencia del PJ

DEPORTES

Alianza Lima confirma su lista

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

Carlos Zambrano hizo ácida autocrítica por presente de la selección peruana, y advirtió por el próximo DT: “No hay que engañarnos, es un proceso”

Juan Pablo Varillas retoma el camino del triunfo: peruano rompió sequía de cinco meses sin ganar en el circuito Challenger

Ignacio Buse estuvo a punto de entrenar junto a Novak Djokovic y recibió la felicitación de Carlos Alcaraz en el US Open

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo