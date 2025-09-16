Fuerza Popular miente sobre la reforma de pensiones: Impulsaron dictamen que piden derogar

Keiko Fujimori celebró la aprobación de la reforma de pensiones. Pero su partido ahora reniega de la medida. - Crédito Difusión

Fuerza Popular se ha pronunciado por la reforma de pensiones señalando al Gobierno de desnaturalizar la medida que aprobó el Congreso. Es mentira.

El proyecto original de la reforma de pensiones fue presentado originalmente por el Ejecutivo el 11 de octubre de 2023, cuando Alex Contreras estaba de ministro de Economía y Finanzas. Ahí se incluía las medidas que ahora critica Fuerza Popular y que quiere derogar, por lo que el Ejecutivo no puede desnaturalizar lo que ellos habían propuesto originalmente.

Se debe recalcar también que Fuerza Popular recogió este dictamen como valido, votó a favor, e inclusive, cuando ya se había descartado en el Pleno del Congreso, en medio del debate del séptimo retiro AFP, intentaron que se votara nuevamente. Todo ese tiempo el dictamen incluía el aporte a independientes, el límite del 95,5% e inclusive la prohibición a un nuevo retiro AFP.

Fuerza Popular - Reforma AFP

Fuerza Popular se ‘echa para atrás’

Luego de la marcha contra las AFP y en pleno año preelectoral (previo a las Elecciones 2026), Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, ha intentado pasar la narrativa de que el gobierno de Dina Boluarte ha desnaturalizado la reforma de pensiones, y que las propuestas critica siempre han sido ellos.

Sin embargo, Fuerza Popular es el partido que impulsó la reforma de pensiones Ejecutivo en el Congreso y ‘la hizo suya’. Infobae Perú cubrió el debate de abril del Congreso. En este enlace se puede encontrar los pormenores del minuto a minuto.

Cuando se estaba a punto de aprobar el séptimo retiro AFP, Fuerza Popular buscó bloquear el debate y pidió revisarlo junto al proyecto de reforma de pensiones. Luego de esto, el congresista de Fuerza Popular, César Revilla, anunció que su bancada había culminado el texto sustitutorio sobre el proyecto de ley para el séptimo retiro de la AFP.

Sigrid Bazán criticó texto sustitutorio de Fuerza Popular - crédito twitter - @sigridbazan

En este se incluía ya la parte del aporte de independientes, que ahora critica el mismo partido pretendiendo cambiar la historia y cómo pasaron realmente los hechos.

Ese 11 de abril, luego de que Fuerza Popular intentara nuevamente amarrar el retiro AFP a la reforma de pensiones (lo intentaron también en la Comisión de Economía), este se votó pero no logró aprobarse este cambio.

Luego de esto, no solamente se aprobó el séptimo retiro AFP, sino que Fuerza Popular, a través de César Revilla y Rosangella Barbarán, señalaron su interés de que la reforma de pensiones pueda debatirse y aprobarse también pronto. Hasta el final siguieron impulsando eso hasta que luego, en la anterior legislatura lo lograron votando a favor esta.

En el artículo 9 del texto sustitutorio indica que los trabajadores independientes también aporten obligatoriamente al SNP - crédito Congreso

Congreso y Ejecutivo cambian de parecer tras marchas

Si bien el caso de Fuerza Popular es el más grave, también se debe resaltar que tanto Renovación Popular y Alianza Para el Progreso votaron a favor de la reforma de pensiones que ahora piden derogar, justo luego de que se hiciera evidente el descontento popular con las marchas contra las AFP en cuatro regiones del país (en pleno año preelectoral).

Pero, por otro lado, también se debe apuntar que el Poder Ejecutivo ha cambiado de parecer frente al retiro AFP (aún no señalan su posición sobre la reforma de pensiones). El discurso de este, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) siempre ha sido en contra del retiro AFP, pero el pasado domingo Dina Boluarte durante un evento reveló que respaldaría la medida.

Con esto, tanto el MEF como el Ministerio de Trabajo han tenido que cambiar su discurso, antes en contra del retiro AFP, el cual Raúl Pérez-Reyes señaló que observaría (ya no); ahora no lo bloquearían, solo recomendarán que retiren los afiliados que realmente lo necesiten. Se debe señalar, sin embargo, que aún no está detallado qué tipo de retiro AFP se terminará aprobando.