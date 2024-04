Fuerza Popular busca bloquear retiro AFP 2024 y pide revisarlo junto al proyecto de reforma de pensiones

Retiro AFP de hasta 4 UIT se debate en el Pleno del Congreso de hoy jueves. Foto: Infobae/Andina

Eduardo Castillo de la bancada Fuerza Popular, durante su intervención, solicitó un cuarto intermedio para que la propuesta de liberación de fondos de hasta S/20.600 se evalúe en un dictamen conjunto con la El debate del retiro AFP de hasta 4 UIT fue suspendido en el Pleno del Congreso hasta las 3:00 p.m. de este jueves 11 de abril. ¿Qué pasó? El parlamentariode la bancada, durante su intervención,solicitó un cuarto intermedio para que la propuesta de liberación de fondos de hasta S/20.600 se evalúe en un dictamen conjunto con la reforma del sistema de pensiones en el Perú.

“La decisión que estamos próximos a votar deberá decidirse entre tomar por séptima vez el atajo de un retiro superficial de los fondos o el compromiso de una reforma estructural de pensiones que garantice un futuro digno para todos los peruanos”, criticó.

A su turno, el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, también miembro de la bancada naranja, admitió el recurso legislativo para recoger las recomendaciones de los oradores. Incluso dijo que el retiro AFP solo logrará que el sistema privado de pensiones se siga perpetuando.

“Acepto el cuarto intermedio para que se evalúe lo que los colegas han mencionado. Como primer punto a las 3 de la tarde en que se reinicia (el debate), sea sometido al voto para que todos decidan”, manifestó.

Minutos antes, Rosangella Barbarán refrendó el pedido de su colega de bancada, Eduardo Castillo, al afirmar que el retiro de los fondos de pensiones no son la medida idónea para solucionar la verdadera problemática como el cobro de comisiones, los pocos jugadores en el mercado previsional, etc.

“Si queremos erradicar el problema de fondo contra los abusos de las AFPs, esta (retiro AFP 2024) no es la medida, sino la medida es la reforma del sistema de pensiones donde incorporemos por ejemplo pensión por rentabilidad, ampliación de la competencia (...) Por eso yo secundo el pedido y que se vuelva al dictamen original si es que realmente apreciamos a los peruanos. No podemos aprobar medidas que no van a solucionar el problema de fondo”, dijo.

Hizo lo propio la legisladora Tania Ramírez (Fuerza Popular), quien exhortó ante el Pleno a “no ser irresponsable en aprobar algo de forma temporal”, pese a que en la Comisión de Economía del lunes 25 de marzo, estampó su voto a favor por liberar los fondos.

Oradores criticaron el rol de las AFP

El debate del retiro AFP inició al promediar las 11:40 a.m. Pasaron por el rol de oradores José Luna, Víctor Cutipa, Edgard Reymundo Mercado, autores de los proyectos de liberación de fondos, quienes enfatizaron el fracaso de las AFP. “El modelo de capitalización individual de las AFP está en crisis. Altas comisiones, inversión en empresas cuestionadas, baja cobertura y bajas pensiones son los problemas”, intervinieron.

7 de cada 10 peruanos a favor del retiro AFP 2024

De acuerdo a la reciente encuesta de CPI para Exitosa, el 65,6% de peruanos manifestó está a favor de que el Congreso dé luz verde a la liberación de fondos privados, mientras que un 22% está en desacuerdo y un 12% no precisa.

La mayoría de encuestados afirma que sus ahorros, en caso de aprobarse el retiro AFP, lo invertirá en emprendimientos o negocio propio (43%), lo usará para cubrir gastos personales como comida, ropa, colegio, universidades (26%), pago de deudas o préstamos (20%) y ahorros (11%).

En una proporción menor, un 9,5% de afiliados al Sistema Privado de Pensiones afirmó que sus ahorros lo usarán para la remodelación de su hogar, un 6,4% lo destinará para la compra de vivienda y un 4,2% lo usará para gastos de salud. En menor proporción, un 3,7% aprovechará su dinero para un viaje de vacaciones.