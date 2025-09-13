Buscan derogar la reforma de pensiones y habilitar posibilidad de retiro AFP

Congreso ya propuso tres proyectos de ley para derogar la reforma de pensiones que evita el retiro AFP y obliga el aporte de independientes. - Crédito Andina

Mientras los afiliados esperan que la Comisión de Economía del Congreso ponga a debate el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400), miles de ciudadanos marcharan a favor de este pedido, así como en contra de la reforma de pensiones, y, en general, del Sistema Privado de Pensiones.

Como se sabe recientemente se promulgó el reglamento de la reforma de pensiones, que revela que los trabajadores independientes estarán obligados a aportar el 2% de los recibos por honorarios a partir del 2028. No solo esto, sino que ahora los jovenes solo podrán acceder a pensión al jubilarse y no se les permitirá sacar el 95,5% de su fondo.

Ante eso, ahora hay tres proyectos de ley que plantean derogar esta reforma. Dos acaban de presentarse, y uno sigue estancado en el Congreso desde octubre del 2024, un mes luego de que se promulgara la reforma.

La movilización pedirá el acceso libre hasta a 4 UIT de las cuentas privadas de pensiones. - Crédito AP Photo/Rodrigo Abd

Tres proyectos buscan derogar reforma de pensiones

Estos son los tres proyectos que están pendientes de debatir que buscan derogar la reforma de pensiones:

Sigrid Bazán propuso la Ley de reforma del sistema peruano de pensiones, que crea el Sistema integrado universal de pensiones (SIUP) y deroga la reforma anterior

Américo Gonza propuso la Ley que deroga la reforma de pensiones, pero que también propone la devolución total del fondo de capitalización de pensiones a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones AFP

Alfredo Pariona propuso también una Ley que deroga la reforma de pensiones, pero esta solo detalla esa medida única.

El Congreso lleva 19 proyectos de ley presentados que piden el retiro AFP de hasta 4 UIT. El año pasado aprobó una reforma de pensiones que es contrario a estos ánimos. - Crédito Congreso

Buscan retiro AFP

Estas propuestas también buscan que, así, se deroge lo que dice la reforma sobre prohibir el retiro AFP. Como se sabe, desde el Congreso se han propuesto 19 proyectos que plantean el retiro de hasta 4 UIT para todos los afiliados sin restricción. Estas son las ya presentadas y los congresistas y partidos detrás de ellas:

De hasta 4 UIT, primer proyecto, presentado el 6 de febrero de 2025, por Américo Gonza (Perú Libre) (10153)

De hasta 4 UIT, segundo proyecto, presentado el 17 de febrero de 2025, por Darwin Espinoza (Podemos Perú) (10227)

De hasta 4 UIT, tercer proyecto, presentado el 26 de febrero de 2025, por Segundo Quiroz (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (10355)

De hasta 4 UIT, cuatro proyecto, presentado el 6 de marzo de 2025, por Guido Bellido (Podemos Perú) (10440)

De hasta 4 UIT, quinto proyecto, presentado el 11 de marzo de 2025, por Paul Silvio Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (10483). No aplican los afiliados que se encuentren percibiendo una pensión de jubilación o sean beneficiarios del Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA)

De hasta 4 UIT, séptimo proyecto, presentado el 12 de marzo de 2025, presentado por Waldemar José Cerrón Rojas (Perú Libre) (10494)

De hasta 4 UIT, sexto proyecto, presentado el 12 de marzo de 2025, presentado por Luis Roberto Kamiche Morante (Alianza Para el Progreso) (10493)

De hasta 4 UIT, octavo proyecto, presentado el 25 de marzo de 2025, presentado por Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) (10614)

De hasta 4 UIT, noveno proyecto, presentado el 26 de marzo de 2025, presentado por Jorge Samuel Coayla Juárez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) (10620)

De hasta 4 UIT, décimo proyecto, presentado el 2 de abril de 2025, presentado por Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) (10620)

De hasta 4 UIT, undécimo proyecto, presentado el 2 de abril de 2025, por Segundo Toribio Montalvo Cubas (Perú Libre) (10698)

De hasta 4 UIT, duodécimo proyecto, presentado el 9 de abril de 2025, presentado por Jose Bernardo Pazo Nunura (Somos Perú) (10782)

De hasta 4 UIT, decimotercer proyecto, presentado el 14 de mayo de 2025 por Yorel Kira Alcarraz Agüero (Podemos Perú) (11165)

De hasta 4 UIT, decimocuato proyecto, presentado el 14 de mayo por Elías Marcial Varas Meléndez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) (11169)

De hasta 4 UIT, decimoquinto proyecto, presentado el 15 de mayo de 2025, presentado por Wilson Rusbel Quispe Mamani (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) (11202)

De hasta 4 UIT, decimosexto proyecto, presentado el 21 de mayo de 2025, por Edgard Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) (11265)

De hasta 4 UIT, decimoséptimo proyecto, presentado el 27 de mayo de 2025, por José Luna Gálvez (Podemos Perú) (11331)

De hasta 5 UIT, decimooctavo proyecto, presentado el 30 de mayo de 2025, por Margot Palacios Huamán (No agrupada) (11385)

De hasta 4 UIT, decimonoveno proyecto, presentado el 4 de junio de 2025, por Katy Ugarte Mamani ((Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (11439).