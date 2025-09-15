Trujillo: dictan prisión preventiva para profesor acusado de pedir favores sexuales a su alumna de 14 años

(Video: Cosmos Noticias)

La ciudad de Trujillo se encuentra conmocionada por el caso de un docente de 32 años que fue hallado en un hostal junto a una de sus alumnas de apenas 14 años. Según las investigaciones fiscales, el profesor habría presionado a la menor con subirle las calificaciones a cambio de mantener relaciones sexuales. El hecho fue denunciado por la madre de la estudiante y derivó en una rápida intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El Ministerio Público consiguió que el juez ordene nueve meses de prisión preventiva contra el investigado, identificado como José Luis Choquehuanca Castillo, mientras se amplían las diligencias por presuntos delitos contra la dignidad humana. La captura se produjo en flagrancia en la urbanización El Molino, donde agentes del Grupo Terna ingresaron a la habitación de un hostal y sorprendieron al docente junto a la adolescente, que logró refugiarse en el baño para evitar que el encuentro se concretara.

Profesor es investigado por intento de abuso sexual a cambio de notas

Foto: gob.pe

De acuerdo con la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de La Libertad, el maestro utilizó su posición de autoridad para acosar a la alumna, a quien le enviaba mensajes y realizaba llamadas insistentes. En estas comunicaciones le habría ofrecido aprobarla durante todo el año escolar si accedía a mantener relaciones íntimas con él. Caso contrario, le advirtió que le impondría trabajos adicionales y evaluaciones más estrictas.

La situación salió a la luz cuando la madre de la menor se percató de la presión que sufría su hija y acudió a denunciarlo. A partir de esa alerta se organizó un operativo conjunto con personal de la División de Trata de Personas, lo que permitió detener al profesor dentro de la habitación 204 del hostal Platinum, en pleno cercado de Trujillo.

En la intervención se hallaron preservativos, dinero en efectivo y dos celulares, elementos que forman parte de la carpeta fiscal y que serán sometidos a pericias. Los investigadores buscan determinar si hubo más alumnas víctimas de este tipo de chantajes. También se dispuso la visualización de los teléfonos del docente y de la agraviada, además de la declaración del recepcionista del hostal, de los efectivos que ejecutaron la detención, de la madre de la menor y de la directora del colegio estatal.

El delito que se le imputa se encuentra tipificado en el artículo 129-J del Código Penal, que sanciona con entre 15 y 20 años de prisión a quienes, mediante una ventaja o beneficio de cualquier índole, intenten mantener relaciones sexuales con un adolescente entre los 14 y 18 años. En este caso, el proceso se sigue en grado de tentativa.

¿Qué dice la ley sobre la trata de personas en Perú y cuál es la pena?

Composición: Infobae Perú

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) señala que la trata de personas ocurre cuando alguien capta, traslada, acoge o retiene a una persona usando engaños, fraude, violencia o abuso de vulnerabilidad. La finalidad es explotarla sexual o laboralmente, someterla a mendicidad o incluso vender sus órganos. Todas estas conductas están tipificadas en el artículo 129 del Código Penal como delitos de trata.

Las sanciones previstas son severas y se aplican según la gravedad del caso. La pena básica establece entre 8 y 15 años de cárcel, mientras que la modalidad agravada contempla condenas de 12 a 20 años. Entre los agravantes figuran cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años, si el autor es autoridad, cónyuge, conviviente, tutor, adoptante o pariente cercano, o si el delito es cometido por varias personas. En situaciones extremas, como cuando la víctima es menor de 14 años, queda embarazada, sufre lesiones físicas o fallece, la condena puede elevarse hasta 25 a 35 años de prisión efectiva.

Según el MINJUSDH, las modalidades más frecuentes de captación incluyen falsas promesas de empleo, el grooming en redes sociales, el padrinazgo con supuestos apoyos económicos y la seducción mediante vínculos sentimentales para luego explotar a la víctima. Ante cualquier sospecha o evidencia, la denuncia puede realizarse en la comisaría más cercana, de forma anónima, o a través de la línea gratuita 1818 del Ministerio del Interior, que recibe reportes en todo el país.